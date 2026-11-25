جوان آنلاین: در بیانیه‌ای که در تارنمای وزارت امور خارجه چین منتشر شد، آمده است که شی ‌جین‌پینگ در آیین بزرگداشت «روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین» در سازمان ملل متحد، بر حمایت قاطع پکن از احقاق حقوق مشروع ملی مردم فلسطین تاکید کرد.

شی با بیان اینکه فلسطین، محور اصلی مساله آسیای غربی است، افزود: تنش‌های کنونی در منطقه نباید موجب انحراف توجه جامعه بین‌المللی از این مساله شود.

رئیس‌جمهوری چین با تاکید بر ضرورت پایبندی به «راه‌حل دو دولتی» و ازسرگیری مذاکرات صلح‌آمیز میان فلسطین و رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: مدیریت کرانه باختری و بازسازی پساجنگ غزه باید بر مبنای اصل «حاکمیت فلسطینی‌ها بر سرنوشت خود» انجام شود.

وی تاکید کرد که هرگونه تلاش برای تصرف اراضی و نقض حقوق فلسطینی‌ها محکوم و مردود است.

این مقام چینی با تاکید بر ضرورت برقراری آتش‌بس پایدار در غزه و تامین امنیت غیرنظامیان، خواستار آن شد که اجماع و تعهدات جامعه بین‌المللی در حمایت از ملت فلسطین به اقداماتی عملی تبدیل شود.

شی با بیان اینکه «حق و عدالت در دل مردم جای دارد و عدالت نباید غایب باشد»، خاطرنشان کرد: چین همواره قاطعانه از آرمان عادلانه مردم فلسطین برای احقاق حقوق مشروع ملی خود حمایت کرده و به همکاری با همه کشورهای صلح‌دوست و عدالت‌خواه در جامعه بین‌المللی ادامه خواهد داد.

شی با تاکید بر اینکه «حق و عدالت در قلب ملت‌ها جای دارد و هرگز نباید غایب باشد»، تصریح کرد: چین همواره از آرمان برحق مردم فلسطین برای دست‌یابی به حقوق مشروع ملی خود قاطعانه حمایت کرده و به همکاری با همه کشورهای صلح‌طلب و عدالت‌خواه در عرصه جهانی ادامه می‌دهد.

وی افزود: پکن با تکیه بر حاکمیت قانون بین‌المللی و با هدف پرداختن به ریشه‌ها و پیامدهای مسئله فلسطین، تلاش‌های عملی خود را برای دستیابی هرچه سریع‌تر به راه‌حلی جامع، عادلانه و پایدار برای این مسئله ادامه خواهد داد تا به ثبات و امنیت بلندمدت در آسیای غربی و همچنین صلح، ثبات، توسعه و شکوفایی جهان کمک کند.

وی خاطرنشان کرد که پکن با تکیه بر اصول حقوق بین‌الملل و با هدف حل‌وفصل ریشه‌ای مساله فلسطین و مهار پیامدهای آن، تلاش‌های عملی خود را برای دستیابی سریع‌تر به راه‌حلی جامع، عادلانه و پایدار ادامه می‌دهد تا سهمی در امنیت پایدار آسیای غربی و صلح و شکوفایی جهانی داشته باشد.