یک روزنامه عبری فاش کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی در غزه، کرانه باختری و لبنان از افراد غیرنظامی به عنوان سپر انسانی استفاده کرده و جان آن ها را به خطر انداخته‌اند.

جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی هاآرتص فاش کرد که ارتش این رژیم از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، تحقیقات جنایی را در مورد حداقل ۱۶ مورد آغاز کرده است که در آنها نظامیانش مظنون به استفاده از فلسطینی‌ها به عنوان سپر انسانی هستند. این حوادث شامل وقایعی در کرانه باختری و نوار غزه می‌شود و این رویه به لبنان نیز گسترش یافته است و حتی در یک مورد، مردی کشته شده است.

این روزنامه آورده است که این اقدامات، که ارتش اسرائیل رسماً آنها را «به کارگیری غیرنظامیان برای عملیات نظامی» توصیف می‌کند و در میدان نبرد به عنوان «عملیات پشه» شناخته می‌شود، طبق دستورات نظامی ممنوع است، اما هیچ نظامی یا افسری تاکنون محاکمه نشده است.

طبق داده‌های موجود، ۱۶ مورد تحقیقات جنایی آغاز شده که ۱۰ مورد در نوار غزه و ۶ مورد در کرانه باختری است. ۶ مورد از تحقیقات اولیه غزه در پاسخ به فشارهای بین‌المللی و گزارش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که دارای شواهد و ادله ی مستند بود، آغاز شد، در حالی که ده مورد دیگر، که مربوط به سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ است، پس از درخواست مرکز حقوقی موسوم به «گیشاه» انجام شده است.

هاآرتص به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد که واحد تحقیقات پلیس نظامی در حال بررسی این موضوع است که آیا استفاده غیرمجاز از بازداشت‌شدگان یا غیرنظامیان، پس از آنکه در آغاز جنگ در تیپ‌های پیاده نظام رایج بود و سپس به سایر تشکیلات گسترش یافت، به رویه عادی و روتینی تبدیل شده است.

این رویه به جبهه شمالی نیز گسترش یافته است، در این راستا یک نظامی صهیونیست که در لبنان حضور داشته به این روزنامه گفت که در جریان عملیاتی برای عبور از رود لیتانی، پس از اینکه یک سگ متعلق به یگان «عوکیتس» در ورودی یک ساختمان زخمی شد، مردی را از طریق بی سیم احضار کردند تا بازرسی را انجام دهد.

یک منبع نظامی اظهار داشت که همین عملیات یک ماه بعد در همان منطقه لبنان تکرار و منجر به کشته شدن یک نفر در اثر انفجار شد و ارتش رژیم اسرائیل از اظهار نظر یا شناسایی فرد کشته شده خودداری کرد.

در همین راستا، سازمان حقوق بشر فلسطینی «حق»، مستقر در رام‌الله، در گزارشی که در ژوئن ۲۰۲۵ منتشر شد، شواهدی مبنی بر استفاده از غیرنظامیان، از جمله افراد زیر سن قانونی، در عملیات نظامی در کرانه باختری را مستند کرد. یکی از این موارد مجبور کردن یک غیرنظامی به جستجو و بررسی یک مجتمع زیرزمینی در شهر جنین در سپتامبر ۲۰۲۴ است و مورد دیگر اعزام یک راننده آمبولانس برای جستجوی یک ساختمان متروکه در طولکرم در دسامبر ۲۰۲۳ به بهانه دروغین وجود یک فرد زخمی در داخل آن بود.