بهای طلا در معاملات امروز (چهارشنبه) بازارهای جهانی، در آستانه انتشار آخرین داده مهم تورمی آمریکا پیش از نشست پایانی سال «فدرال رزرو» (بانک مرکزی آمریکا) و در شرایط تقویت ارزش دلار، کاهش یافت.

جوان آنلاین:هر اونس طلای نقدی تا ساعت ۰۹:۱۵ (به وقت گرینویچ) با ۰.۶ درصد کاهش به سه هزار و ۵۳۱ دلار و ۹ سنت رسید. قیمت این فلز گرانبها در معاملات روز گذشته (سه‌شنبه) بیش از ۲ درصد کاهش یافته و هفته گذشته نیز به پایین‌ترین سطح بیش از یک سال اخیر رسیده بود.

معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر با ۰.۹ درصد کاهش، به سه هزار و ۵۲۹ دلار و ۸۰ سنت در هر اونس رسید.

تقویت ارزش دلار آمریکا از دیگر عوامل فشار بر قیمت طلا بود؛ زیرا رشد دلار، خرید فلزات گرانبهای قیمت‌گذاری‌شده با این ارز را برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر می‌کند.

سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE) و داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا هستند که قرار است روز چهارشنبه منتشر شوند. این داده‌ها می‌توانند نشانه‌های تازه‌ای درباره مسیر احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو ارائه کنند.

در بازار سایر فلزات گرانبها نیز بهای هر اونس نقره نقدی با ۱.۵ درصد کاهش به ۴۰ دلار و ۲۸ سنت رسید. پلاتین با افت ۱.۶ درصدی، یک‌هزار و ۲۵۵ دلار و ۳۰ سنت و پالادیوم با کاهش ۰.۲ درصدی، ۸۵۲ دلار و ۲۳ سنت معامله شد.