جوان آنلاین: با نزدیک شدن به ساعت ۲۴ امروز، چهارشنبه ۴ آذرماه، مهلت ثبت درخواست بازبینی برای خانوارهای با رقم پایانی کد ملی ۳تا ۶به پایان می‌رسد؛ آخرین فرصت برای بازگشت به چرخه حمایت‌های دولت.

در حالی که فرآیند بازنگری در طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حذف خانوارهای برخوردار از فهرست مشمولان در جریان است، امروز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵، یکی از حساس‌ترین ایستگاه‌های این فرآیند است. سرپرستان خانواری که در مرحله اخیر از دریافت اعتبار کالابرگ محروم شده‌اند و رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۳، ۴، ۵یا ۶است، تنها چند ساعت دیگر فرصت دارند تا اعتراض خود را ثبت کنند. با گذشت این مهلت، پنجره اعتراض برای این گروه بسته شده و نوبت به گروه سوم خواهد رسید.

وضعیت فعلی؛ چرا برخی از لیست حذف شدند؟

بازنگری انجام شده در ماه آبان‌ماه، منجر به خروج حدود یک میلیون خانوار از فهرست مشمولان شد. این اقدام که با هدف «هدفمندسازی منابع» صورت گرفته، بر پایه یک ارزیابی چندجانبه از وضعیت اقتصادی خانواده‌ها استوار است.

برخلاف باور عمومی، حذف از لیست صرفاً بر اساس «درآمد» نیست؛ بلکه ترکیبی از داده‌های دریافتی از بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و سازمان ثبت اسناد، تصویر دقیقی از دارایی‌ها ارائه می‌دهد. شاخص‌هایی مانند مالکیت املاک با ارزش بالا، دارایی‌های بورسی در میان ۵درصد برتر، مالکیت خودروهای گران‌قیمت، میزان مصرف انرژی و حتی وضعیت تسهیلات بانکی، همگی در تصمیم‌گیری برای حذف یا تداوم مشمولیت نقش کلیدی دارند.

برای کسانی که هنوز موفق به ثبت اعتراض نشده‌اند، مسیر اجرایی باید با دقت و سرعت طی شود. فرآیند از طریق «کد دستوری» آغاز می‌گردد. سرپرستان خانوار باید با سیم‌کارت خود کد#۱۴۶۳*۵۰۰* را شماره‌گیری کنند. در صورت عدم تداوم مشمولیت، یک کد ورود ۱۲رقمی صادر می‌شود که کلید ورود به «سامانه حمایت» است.

دریافت این کد به معنای تأیید اعتراض نیست. متقاضیان باید حتماً با استفاده از این کد وارد سامانه شده و پرسشنامه خوداظهاری شامل اطلاعات درآمد، املاک، خودرو و سایر دارایی‌ها را تکمیل کنند. ثبت نهایی تنها زمانی انجام می‌شود که کاربر «کد رهگیری ۱۰رقمی» را دریافت کند.

پس از اتمام مهلت گروه دوم و شروع مرحله گروه سوم (با رقم‌های ۷، ۸و ۹) از فردا، فرآیند بررسی پرونده‌ها وارد مرحله ارزیابی داده‌ها می‌شود. طبق اعلام مقامات مسئول، رسیدگی به هر درخواست بازبینی حدود یک ماه به طول می‌انجامد.

در این مدت، اطلاعات خوداظهاری با پایگاه‌های داده‌های دولتی تطبیق داده می‌شود و در صورت نیاز، ممکن است بررسی‌های میدانی نیز انجام گیرد. نکته حائز اهمیت این است که نتایج نهایی تا ۱۵دی‌ماه ۱۴۰۵از طریق سامانه `hemayat.sfara.ir` قابل استعلام خواهد بود. از آنجایی که پاسخ‌ها از طریق پیامک ارسال نمی‌شوند، پیگیری مستمر از طریق سامانه، تنها راه اطلاع از نتیجه است.

امروز آخرین فرصت برای گروه‌های آسیب‌پذیری است که در مرحله بازنگری، از فهرست مشمولان حذف شده‌اند. با توجه به اینکه خروج از لیست به معنای حذف قطعی نیست، استفاده از این فرصت قانونی برای ارائه مدارک و اطلاعات صحیح، تنها راه بازگشت به چرخه حمایت‌های دولت است.