\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0641\u0647\u0631\u0633\u062a \u062d\u0631\u06cc\u0641\u0627\u0646 \u0645\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0648\u0627\u0644\u06cc\u0628\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0648\u0644 \u062a\u0627 \u0633\u0648\u0645 \u0644\u06cc\u06af \u0645\u0644\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0633\u062a:\n\u0622\u0644\u0645\u0627\u0646\u060c \u0622\u0631\u0698\u0627\u0646\u062a\u06cc\u0646\u060c \u0628\u0644\u063a\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0632\u06cc\u0644\n\u0698\u0627\u067e\u0646\u060c \u0686\u06cc\u0646\u060c \u0641\u0646\u0644\u0627\u0646\u062f \u0648 \u0627\u0633\u0644\u0648\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u06cc\u067e\u06cc\u0646\n\u06a9\u0648\u0628\u0627\u060c \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647\u060c \u0641\u0631\u0627\u0646\u0633\u0647 \u0648 \u0627\u06cc\u062a\u0627\u0644\u06cc\u0627 \u062f\u0631 \u0698\u0627\u067e\u0646