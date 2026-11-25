تحلیلگر نظامی روس اعلام کرد آمریکا طی یک‌ونیم تا دو سال آینده موشک‌های رهگیر سامانه پاتریوت را صرفاً برای تأمین ذخایر ارتش خود تأمین خواهد کرد و قادر به ارسال آنها به اوکراین و متحدانش نیست.

جوان آنلاین: ایگور کوروتچنکو، تحلیلگر نظامی و سردبیر مجله «دفاع ملی» روسیه اعلام کرد آمریکا طی یک‌ونیم تا دو سال آینده موشک‌های پدافندی سامانه پاتریوت را به‌طور انحصاری برای بازسازی ذخایر ارتش خود اختصاص خواهد داد.

به گزارش مهر، وی گفت وزارت دفاع آمریکا در حال حاضر بر جبران ذخایر تسلیحاتی خود متمرکز است که در جریان عملیات نظامی علیه ایران کاهش یافته‌اند؛ ازاین‌رو واشنگتن قادر نیست این موشک‌ها را حتی در اختیار نزدیک‌ترین متحدانش قرار دهد.

این تحلیلگر افزود کشورهای اروپایی عضو ناتو نیز نمی‌توانند محموله‌های گسترده‌ای از این موشک‌ها را به کی‌یف ارسال کنند، زیرا چنین اقدامی توان دفاع هوایی خود آنها را تضعیف خواهد کرد.

پیش‌تر روزنامه فایننشال‌تایمز گزارش داده بود پنتاگون قرار است انتقال حدود ۶۰ موشک رهگیر سامانه پاتریوت به اوکراین را تأیید کند؛ موشک‌هایی که آمریکا پیش‌تر با ارسال آنها موافقت کرده بود و قرار بود بخشی از آنها از ذخایر کشورهای اروپایی تأمین شود.