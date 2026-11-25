مرجع تقلیدشیعیان باتأکید بر ضرورت هوشیاری مستمر در برابر تهدیدهای دشمنان گفت: آمادگی برای مقابله باتوطئه‌ها تنها وظیفه نیروهای مسلح نیست و همه مسئولان و ملت باید از غفلت سیاسی دوری کنند.

جوان آنلاین: آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی پیش ازظهر چهارشنبه در درس اخلاق هفتگی خود که در مسجد اعظم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی و هوشیاری در برابر تهدیدهای دشمنان اظهار کرد: ملت ایران و مسئولان کشور نباید در شرایطی که دشمنان درصدد ضربه زدن به کشور هستند، دچار غفلت شوند و لازم است همواره آمادگی لازم برای مواجهه با تهدیدها حفظ شود.

به گزارش مهر، وی با اشاره به آموزه‌های امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه درباره آمادگی نیروهای نظامی افزود: در توصیه‌های حضرت به فرماندهان سپاه بر این نکته تأکید شده است که آمادگی دفاعی نباید هیچ‌گاه تحت تأثیر خواب و استراحت قرار بگیرد و حتی اگر خواب بر انسان غلبه کرد، نباید هوشیاری و آمادگی خود را از دست بدهد.

این مرجع تقلید با بیان اینکه این توصیه اختصاص به نیروهای مسلح ندارد، تصریح کرد: همه مسئولان در بخش‌های مختلف نیز مشمول این تکلیف هستند و در شرایطی که دشمنان برای ایجاد آشوب و آسیب رساندن به کشور تلاش می‌کنند، غفلت سیاسی و اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز آسیب شود.

آیت‌الله جوادی‌آملی خاطرنشان کرد: امروز که آمریکا و رژیم صهیونیستی در پی ضربه زدن به ایران هستند، ملت بزرگ و مسئولان کشور باید مراقب توطئه‌های دشمن باشند و اجازه ندهند خواب سیاسی بر جامعه حاکم شود.

وی با اشاره به جایگاه خانواده‌های شهدا و نقش آنان در حفظ عزت و اقتدار کشور ابراز امیدواری کرد: این نظام به برکت حضور خانواده‌های شهدا و رهبری، مسیر پیروزی و سربلندی خود را با اقتدار ادامه دهد.

آزادی در اسلام با بی‌بندوباری تفاوت دارد

این استاد برجسته حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین مفهوم آزادی در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: آزادی از اصول بنیادین اسلام است، اما نباید آن را با رهایی از چارچوب‌های اخلاقی و شرعی یکسان دانست، زیرا انسان در کنار برخورداری از حق انتخاب، موظف به رعایت حقوق دیگران نیز هست.

وی افزود: آزادی حقی است که هم در زندگی فردی و هم در روابط اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد و هر فرد باید ضمن برخورداری از حقوق خود، از تعرض به حقوق دیگران پرهیز کند.

آیت‌الله جوادی‌آملی با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین(ع) درباره جایگاه حریت در زندگی انسان بیان کرد: یکی از مهم‌ترین جلوه‌های آزادی، آزادگی انسان در برابر خداوند متعال است و این مفهوم در نگاه اسلامی با برداشت‌های مادی و غربی از آزادی تفاوت دارد.

وی با استناد به روایات اهل بیت(ع) ادامه داد: انسان‌ها در محدوده‌ای که شریعت تعیین کرده از آزادی برخوردارند و هیچ فرد یا جامعه‌ای نمی‌تواند خواسته‌های خود را بر دیگران تحمیل کند.

این مرجع تقلید با اشاره به ضرورت احترام به استقلال ملت‌ها و کشورها تأکید کرد: همان‌گونه که هر جامعه‌ای حق دارد آزادانه درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرد، هیچ قدرتی نیز مجاز نیست به استقلال و حقوق دیگر کشورها تجاوز کند و ملت ایران نیز در برابر چنین تعرضی از حق دفاع برخوردار است.

آزادی با حفظ کرامت انسان معنا پیدا می‌کند

آیت‌الله جوادی‌آملی در ادامه با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین(ع) درباره ویژگی‌های انسان آزاده گفت: آزادگی تنها به معنای رهایی از محدودیت‌های بیرونی نیست، بلکه شخصیت انسان باید به گونه‌ای پرورش یابد که برای دستیابی به منافع مادی و خواسته‌های زودگذر، کرامت و ارزش وجودی خود را زیر پا نگذارد.

وی با استناد به یکی از کلمات قصار نهج‌البلاغه به شماره ۴۵۶ افزود: امیرالمؤمنین(ع) انسان آزاده را فردی می‌داند که به زندگی وابسته به باقی‌مانده سفره دیگران رضایت نمی‌دهد و با تلاش و اتکا به توانایی‌های خود، نیازهای زندگی‌اش را تأمین می‌کند.

این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه انسان از ارزش و جایگاه والایی برخوردار است، تصریح کرد: امیرالمؤمنین(ع) ارزش وجودی انسان را در حد بهشت می‌داند و تأکید می‌کند که نباید سرمایه وجودی خود را در برابر متاع ناچیز دنیا معامله کرد.

وی ادامه داد: کسی که برای دستیابی به موقعیت، منفعت یا خواسته‌های دنیوی، عزت و کرامت خود را از دست می‌دهد، در حقیقت از حقیقت آزادگی فاصله گرفته است و انسان باید مراقب باشد که ارزش وجودی خود را به بهای اندکی نفروشد.

آیت‌الله جوادی‌آملی با اشاره به یکی دیگر از آموزه‌های امیرالمؤمنین(ع) درباره ارتباط هدف و وسیله خاطرنشان کرد: رسیدن به مقصد از مسیرهای نادرست و حرام امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان برای دستیابی به یک هدف مطلوب، استفاده از ابزار نامشروع را توجیه کرد.

وی با تأکید بر اینکه در منطق دینی، ارزش هدف از شیوه دستیابی به آن جدا نیست، اظهار کرد: اگر مقصد انسان ارزشمند باشد، مسیر رسیدن به آن نیز باید درست و مشروع انتخاب شود و هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه دستیابی به نتیجه مطلوب، حدود الهی را نادیده بگیرد.

این مرجع تقلید با اشاره به قیام امام حسین(ع) افزود: امام حسین(ع) تنها برای برگزاری مراسم عزاداری و سینه‌زنی مورد توجه نیست، بلکه باید در شناخت اهداف و سیره آن حضرت نیز دقت کرد، زیرا یکی از پیام‌های اساسی نهضت حسینی این است که هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند.

آیت‌الله جوادی‌آملی تصریح کرد: نمی‌توان با استفاده از روش‌های نادرست و رفتارهای خلاف شرع به مقصدی الهی رسید و کسی که در پی دستیابی به هدفی ارزشمند است، باید در انتخاب راه نیز به معیارهای دینی پایبند باشد.

وی در تبیین راه دستیابی به استقلال فردی بیان کرد: انسان برای برخورداری از زندگی آزادانه باید توانایی‌های خود را پرورش دهد و از حاصل تلاش و درآمد خویش استفاده کند، نه اینکه برای تأمین خواسته‌هایش به دیگران وابسته باشد.

این استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق افراد در جامعه گفت: انسان باید در روابط خود با دیگران، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، حقوق آنان را محترم بشمارد و اجازه ندهد منافع شخصی یا تلاش برای دستیابی به مقام و موقعیت، موجب تضییع حقوق دیگران شود.

بندگی خدا، عالی‌ترین جلوه آزادگی است

آیت‌الله جوادی‌آملی در ادامه با اشاره به جایگاه بندگی در منظومه فکری اسلام اظهار کرد: انسان در ذات خود موجودی نیازمند است و همه هستی و امکاناتش را از خداوند دریافت کرده است، اما همین بندگی می‌تواند زمینه‌ساز رسیدن به مرتبه‌ای از آزادی و آزادگی حقیقی باشد.

وی با استناد به روایتی از امام صادق(ع) درباره انگیزه‌های عبادت افزود: برخی افراد خداوند را با هدف دستیابی به پاداش بهشت عبادت می‌کنند و گروهی نیز از ترس عذاب جهنم به عبادت روی می‌آورند که این نوع عبادت به عبادت تاجران و بردگان تشبیه شده است.

این مرجع تقلید ادامه داد: در مقابل، گروهی خداوند را از روی شکرگزاری و به پاس نعمت‌های الهی عبادت می‌کنند، زیرا خداوند به انسان عقل عطا کرده و با فرستادن پیامبران، امامان و کتاب‌های آسمانی، مسیر هدایت را در اختیار او قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: این شیوه عبادت، عبادت آزادگان است و انسان در چنین مرتبه‌ای نه از روی معامله و ترس، بلکه با شناخت نعمت‌های الهی و از سر سپاسگزاری به بندگی خداوند می‌پردازد.

آیت‌الله جوادی‌آملی با تأکید بر اینکه عبد بودن در برابر خداوند با آزادگی منافاتی ندارد، بیان کرد: آزادی حقیقی انسان در رهایی از وابستگی‌های نادرست و شناخت جایگاه بندگی در برابر پروردگار معنا پیدا می‌کند.

این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود به تفاوت نگاه اسلام و غرب درباره زن و مرد اشاره کرد و گفت: در برخی دیدگاه‌های غربی، انسان صرفاً از منظر ویژگی‌های جسمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد، در حالی که در اندیشه اسلامی حقیقت انسان به روح مجرد او وابسته است.

وی افزود: روح انسان نه مذکر است و نه مؤنث و حقیقت انسانیت به جنسیت وابستگی ندارد، بنابراین زن و مرد در برخورداری از حقیقت انسانی و کرامت وجودی با یکدیگر برابر هستند.

آیت‌الله جوادی‌آملی با اشاره به ضرورت شناخت درست مفهوم آزادی در مسائل اجتماعی تصریح کرد: آزادی در اسلام به معنای نادیده گرفتن حدود شرعی نیست، بلکه هر فرد باید متناسب با شأن و مسئولیت خود، حدود الهی را رعایت کند.

وی خاطرنشان کرد: آزادی زن در حفظ حجاب اسلامی و آزادی مرد در مراقبت از نگاه و چشم خود معنا پیدا می‌کند و رعایت این حدود نه‌تنها مانعی برای آزادی نیست، بلکه چارچوبی برای تحقق درست آن به شمار می‌رود.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم تأکید کرد: اصل آزادی در اسلام با مسئولیت‌پذیری و رعایت حقوق دیگران همراه است و هیچ‌کس نمی‌تواند به نام آزادی، از حدود الهی عبور کند یا حقوق فرد دیگری را نادیده بگیرد.