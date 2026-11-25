شاخص کل بورس در پایان معاملات چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ به ۸ میلیون و ۶۷۳ هزار واحد رسید و شاخص فرابورس نیز بیش از ۱۴۳۷ واحد بالا رفت.

جوان آنلاین: شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ با افزایش ۸۲٬۱۷۹٫۵۳ واحدی به ۸٬۶۷۳٬۶۷۸٫۴۲ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۳۳٬۹۰۳٫۶۹ واحدی در سطح ۲٬۶۱۴٬۸۵۷٫۹۷ واحد ایستاد.

به گزارش مهر، ارزش بازار بورس تهران به ۲۵۱٬۲۹۸٬۰۷۱٫۰۱۵ میلیارد ریال رسید. در این بازار، یک میلیون و ۱۳۷ هزار و ۲۳۶ معامله به ارزش ۴۵۳٬۰۶۲٫۷۴۶ میلیارد ریال ثبت شد و حجم معاملات به ۶۱٫۷۸۶ میلیارد رسید.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس، «فارس» با اثر مثبت ۱۸٬۵۲۱٫۶۵ واحدی بیشترین نقش را در رشد شاخص داشت و «فملی» با اثر منفی ۱۴٬۳۹۰٫۰۳ واحدی بیشترین فشار را بر شاخص وارد کرد. اثر «فولاد»، «تاپان»، «پارسان» و «نوری» به‌ترتیب مثبت ۱۰٬۰۰۱٫۶۹، ۸٬۵۸۰٫۲۶، ۴٬۶۸۹٫۱۷ و ۴٬۲۶۷٫۳۹ واحد بود و «شبنا» نیز ۵٬۱۸۷٫۳۱ واحد اثر منفی داشت.

قیمت پایانی نمادهای «فارس»، «فملی»، «فولاد»، «تاپان»، «شبنا»، «پارسان» و «نوری» به‌ترتیب ۱۵٬۴۴۰، ۲۵٬۸۵۰، ۵٬۴۲۰، ۲۹٬۴۲۰، ۱۲٬۷۱۰، ۴۶٬۰۹۰ و ۴۴٬۸۴۰ ریال ثبت شد.

شاخص کل فرابورس ایران نیز با افزایش ۱٬۴۳۷٫۰۷ واحدی به ۷۷٬۳۸۳٫۵۸ واحد رسید. ارزش بازارهای اول و دوم فرابورس ۴۳٬۲۷۴٬۴۰۰٫۹۵۷ میلیارد ریال و ارزش بازار پایه ۹٬۶۱۷٬۸۰۹٫۳۴۴ میلیارد ریال ثبت شد. در بازار نقدی فرابورس نیز ۶۹۷ هزار و ۳۷۹ معامله به ارزش ۹۸۰٬۲۰۱٫۳۱ میلیارد ریال انجام شد و حجم معاملات به ۲۲٫۲۰۱ میلیارد رسید.