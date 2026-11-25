جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در دومین روز از سفر به استان خراسان رضوی در نشست با دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: از نظر اعتقادی معتقدم تنها دانشگاه می تواند مشکلات را حل کند به آنچه باور دارم عمل می‌کنم و بر اساس آن زندگی می کنم. اگر در یک اتاق چراغ‌ها را خاموش می‌کنم راضی به این نیستم در شرایطی که بخش تولید با کمبود برق و گاز مواجه باشد من در اتاق پرنور باشم.

به گزارش مهر، رئیس جمهور گفت: به دستگاه های اجرایی نیز تاکید کرده‌ام برق و گاز ادارات را قطع کنید اما برق بخش تولید قطع نشود.

وی اضافه کرد: امسال و پارسال با تمام ناترازی ها پنج درصد کاهش مصرف نسبت به سال قبل داشته‌ایم. اکنون ۱۵۰ میلیارد دلار انرژی مصرف کنیم و اگر فقط ۱۰ درصد صرفه جویی داشته باشیم معادل ۹۰۰ هزار بشکه نفت صرفه جویی خواهیم کرد.

پزشکیان ادامه داد: دانشجویان باید قاعده گفت و گو را رعایت کنند دانشجویان دم از کرسی های آزاداندیشی می زنند اما هنوز یاد نگرفته‌ایم کرسی آزاد اندیشی یعنی چه.