مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با تأکید بر مسئولیت مراکز تحقیقاتی در ترسیم مسیر پیشرفت کشور، گفت: مراکز تحقیقاتی، باید آینده ایران را پیش‌آفرینی کنند، نه پیش‌بینی. پیش‌بینی یعنی روندهای موجود را کنار هم قرار دهند و نتیجه احتمالی را مشخص کنند، اما پیش‌آفرینی یعنی مسیر آینده را طراحی کنند و بگویند چه اتفاقی باید رقم بخورد.

جوان آنلاین: محمد مخبر امروز ۴ آذر در دیدار جمعی از مسئولان مراکز تحقیقاتی بسیج در دانشگاه‌ها، با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری درباره تأثیر تحولات فناوری بر حکمرانی کشور اظهار کرد: از مهم‌ترین پیامدهای این تحولات، انتقال رگولاتوری از حکومت‌ها به پلتفرم‌هاست. امروز در برخی کشورها بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها خارج از دولت به معنای عام آن انجام می‌شود و این مسئله نشان‌دهنده تغییرات اساسی در سازوکارهای حکمرانی است.

به گزارش ایسنا، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان در حل مسائل، تصریح کرد: مهم‌ترین کمکی که شما می‌توانید انجام دهید این است مشخص کنید چه مسئله‌ای از کشور را می‌توانید حل کنید و برای انجامش به چه حمایتی نیاز دارید. ما نیز می‌توانیم با تسهیل ارتباط شما با دستگاه‌های مختلف، زمینه همکاری و اجرای ایده‌ها را فراهم کنیم.

وی افزود: رژیم صهیونیستی پیش از آغاز جنگ، حدود ۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان را سازماندهی کرده و با در اختیار گذاشتن منابع مالی، از ظرفیت آنها برای توسعه فناوری‌های مورد نیاز خود استفاده کرده بود. بخش زیادی از آسیب‌هایی که در جریان جنگ متحمل شدیم، به برنامه‌ریزی و فعالیت همین شرکت‌ها و توان فناورانه آنها مربوط بود. ما نیز با استفاده از ظرفیت نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان توانستیم اقدامات مؤثری در این عرصه به ویژه در جنگ رمضان انجام دهیم.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با اشاره به ضرورت شناسایی و پرورش استعدادهای جوان در حوزه فناوری و هوش مصنوعی، اظهار کرد: از اقدامات مهمی که در این زمینه انجام شده، شناسایی دانش‌آموزان مستعد از مدارس مختلف، از جمله مناطق محروم و کمتر برخوردار است. برخی از این دانش‌آموزان از توانمندی‌های بسیار بالایی برخوردارند و در بعضی زمینه‌ها حتی از متخصصان دانشگاهی نیز عملکرد قابل توجهی دارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر به شیوه‌های مختلف با این مجموعه (بنیاد ایران پیشرفته) ارتباط دارند و در حوزه تربیت نیروی انسانی نیز برنامه‌هایی در دست اجراست. در یکی از این طرح‌ها، حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ دانش‌آموز شناسایی شده‌اند و برنامه‌ریزی شده است که تعداد آنان در یک سال آینده به حدود ۲ هزار نفر افزایش یابد.

مخبر با تأکید بر اینکه هدف این اقدامات صرفاً اجرای مستقیم فعالیت‌ها نیست، گفت: از مأموریت‌های مهم ما الگوسازی است؛ باید مسیری ایجاد کنیم تا سایر مجموعه‌ها و پردیس‌های علمی نیز بتوانند این اقدامات را دنبال کنند. در موضوع تربیت نیروی انسانی نباید صرفاً نگاه اقتصادی داشت، بلکه باید زمینه پرورش استعدادها و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای کشور فراهم شود.»

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با اشاره به نقش نهادسازی در افزایش تاب‌آوری ایران، اظهار کرد: از اقدامات مهم امام و رهبری، ایجاد نهادهایی بود که هر جا کشور با کمبود یا مشکلی مواجه شود، بتوانند برای رفع آن وارد عمل شوند. این نهادسازی در حوزه‌های بازسازی، سازندگی، علم، فناوری و مسائل دفاعی نقش‌آفرین بوده و باید ابعاد آن به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت بازتعریف مأموریت‌های بسیج متناسب با تحولات فناوری، تصریح کرد: بسیج باید خود را برای حکمرانی مبتنی بر فناوری آماده کند. نمی‌توان با همان نگاه و مأموریت‌های گذشته به مسائل امروز وارد شد؛ همان‌طور که در گذشته بسیج در عرصه‌های مختلف به کمک کشور می‌آمد، امروز نیز باید متناسب با نیازهای جدید و تحولات فناورانه نقش‌آفرینی کند.

مخبر با تأکید بر مسئولیت مراکز تحقیقاتی در ترسیم مسیر پیشرفت کشور، گفت: شما که در مراکز تحقیقاتی فعالیت می‌کنید، باید آینده ایران را پیش‌آفرینی کنید، نه پیش‌بینی. پیش‌بینی یعنی روندهای موجود را کنار هم قرار دهید و نتیجه احتمالی را مشخص کنید، اما پیش‌آفرینی یعنی مسیر آینده را طراحی کنید و بگویید چه اتفاقی باید رقم بخورد. امام نیز همین رویکرد را دنبال کردو با ترسیم آینده‌ای که باید محقق می‌شد، مسیر انقلاب را پیش برد.