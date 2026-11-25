جوان آنلاین: عفو بین‌الملل در این گزارش که با عنوان «شرایطی برای بقا وجود ندارد: زنان، دختران و ابعاد جنسیتی نسل‌کشی اسرائیل علیه ساکنان فلسطینی در غزه» منتشر شده، اعلام کرد از هم‌پاشیدگی خدمات بهداشت مادران، کمبود عمدی دارو و جلوگیری از دسترسی به درمان‌های باروری به مواردی چون مرگ‌ومیر قابل‌پیشگیری نوزادان، سقط جنین و در برخی موارد جان‌باختن زنان باردار یا هنگام زایمان منجر شده است.

به گزارش ایسنا، این سازمان حقوق بشری با استناد به مصاحبه‌ها، سجلات پزشکی و شواهد تصویری تصریح کرد حملات و محاصره همه‌جانبه رژیم صهیونیستی به تعطیلی مراکز درمان ناباروری (IVF) و نابودی هزاران جنین و نمونه‌های تولیدمثلی ذخیره‌شده منجر شده است. آوارگی اجباری، زندگی در چادرها و سوءتغذیه شدید نیز توان زنان غزه را برای فرزندآوری وسلامت باروری به شدت مختل کرده است.

در همین زمینه، امل سیام، مدیر مرکز امور زنان در غزه، در نشستی برای اظهار این گزارش اعلام کرد بیش از یک میلیون زن به دلیل شرایط فاجعه‌بار و بحران کمبود آب و امکانات بهداشتی به «کمک فوری» نیاز دارند.

وی افزود با شهادت هزاران مرد، سهم سرپرستی زنان بر خانوارها از ۱۲ درصد پیش از جنگ به ۲۵ درصد افزایش یافته است و زنان علاوه بر تحمل داغ عزیزان و خشونت‌های جنسیتی، برای سیر کردن کودکان خود از غذای خود می‌زنند که پیامدهای وخیمی بر سلامت جسمی و روانی آن‌ها داشته است.

عفو بین‌الملل در پایان تأکید کرد رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ با تحمیل عمدی شرایط سخت زندگی به زنان و دختران فلسطینی، به تخریب فیزیکی آن‌ها ادامه می‌دهد و این رویه، جنایت نسل‌کشی علیه ساکنان غزه را استمرار می‌بخشد.