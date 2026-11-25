کارشناسان اتمی آمریکا ضمن هشدار در خصوص فرسودگی رآکتور دیمونا در سرزمین‌های اشغالی، تعداد کلاهک‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی را حدود ۹۰ عدد برآورد کردند.

جوان آنلاین: کارشناسان هسته‌ای آمریکایی نسبت به فرسودگی راکتور اتمی دیمونا در جنوب فلسطین اشغالی و نزدیک شدن آن به پایان عمر عملیاتی خود هشدار دادند. این در حالی است که رژیم صهیونیستی قصد دارد فعالیت این راکتور را تا سال ۲۰۴۰ ادامه دهد.

این هشدار در ارزیابی جدید پژوهشگران پروژه اطلاعات هسته‌ای وابسته به فدراسیون دانشمندان آمریکا مطرح شده که دهم نوامبر جاری با عنوان «تسلیحات هسته‌ای اسرائیل در سال ۲۰۲۶» در نشریه «بولتن دانشمندان اتمی» منتشر شده است.

این گزارش که بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، بررسی تاسیسات نظامی و هسته‌ای، اسناد دولتی و برآوردهای مربوط به مواد شکافت‌پذیر و سامانه‌های تسلیحاتی تهیه شده، شمار کلاهک‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی را حدود ۹۰ عدد برآورد کرده است.

فرسودگی راکتور دیمونا و ابهام درباره آینده آن

پژوهشگران اعلام کردند راکتور دیمونا به پایان عمر عملیاتی خود نزدیک شده و وضعیت محفظه فشار آلومینیومی آن که یکی از اجزای اصلی راکتور محسوب می‌شود، به طور فزاینده‌ای رو به وخامت است.

نگرانی اصلی کارشناسان این است که این قطعه در چارچوب طرح‌های افزایش عمر عملیاتی راکتور قابل تعویض نیست؛ مسئله‌ای که محدودیت‌های فنی جدی برای ادامه فعالیت این تاسیسات ایجاد می‌کند.

با وجود این، مقامات رژیم صهیونیستی قصد دارند راکتور دیمونا را تا سال ۲۰۴۰ فعال نگه دارند، بدون آنکه مشخص باشد چگونه مشکلات فنی موجود را برطرف خواهند کرد.

کارشناسان تاکید کردند این راکتور در نهایت نیازمند جایگزینی خواهد بود، اما عدم عضویت رژیم صهیونیستی در معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای (ان‌پی‌تی) و محدودیت‌های بین‌المللی صادرات فناوری هسته‌ای می‌تواند مانع دستیابی این رژیم به راکتوری جایگزین از کشورهای دیگر شود.

تصاویر ماهواره‌ای همچنین از گسترده‌ترین عملیات ساخت‌وساز در مجتمع هسته‌ای دیمونا طی چند دهه اخیر حکایت دارد. این فعالیت‌ها از سال ۲۰۲۱ شامل حفاری‌های عمیق، احداث زیرساخت‌های جدید، تونل‌ها و مسیرهای دسترسی بوده است.

تصاویر ثبت‌ شده در سال ۲۰۲۶ نیز ساخت یک ساختمان دایره‌ای جدید را نشان می‌دهد. با این حال، کارشناسان تاکید کردند شواهد قطعی درباره ماهیت هسته‌ای این ساختمان یا احداث راکتوری جدید در دست نیست.

برآورد زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونیستی

کارشناسان فدراسیون دانشمندان آمریکا شمار کلاهک‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی را حدود ۹۰ عدد برآورد کرده‌اند؛ رقمی که نسبت به ارزیابی پیشین این نهاد در سال ۲۰۲۱ تغییری نکرده است.

این برآورد بر اساس حجم احتمالی ذخایر پلوتونیوم قابل استفاده نظامی، سامانه‌های پرتاب تسلیحات هسته‌ای و اسناد دولتی منتشر شده یا افشا شده صورت گرفته است.

بر اساس برآوردهای مورد استناد این گزارش، ذخایر پلوتونیوم رژیم صهیونیستی تا ابتدای سال ۲۰۲۵ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم بوده است. با این حال، کارشناسان تاکید کردند حجم این ذخایر لزوماً بیانگر تعداد واقعی کلاهک‌های هسته‌ای نیست و احتمالاً بخشی از آن به عنوان ذخیره راهبردی نگهداری می‌شود.

این گزارش همچنین جنگنده‌های اف‌۱۶، اف‌۱۵ و اف‌۳۵، موشک‌های بالستیک خانواده «اریحا» و زیردریایی‌های کلاس «دلفین» را به عنوان گزینه‌های احتمالی حمل تسلیحات هسته‌ای مورد بررسی قرار داده است، هرچند قابلیت هسته‌ای برخی از این سامانه‌ها همچنان تایید نشده است.

افزایش فشارها برای پایان دادن به ابهام هسته‌ای اسرائیل

این گزارش از افزایش درخواست‌ها در آمریکا برای بررسی علنی توانمندی‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی و پایان دادن به سیاست چندین دهه‌ای واشنگتن در قبال این موضوع خبر داده است. در ماه مه ۲۰۲۶ میلادی ۳۰ نماینده دموکرات کنگره آمریکا در نامه‌ای به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور، خواستار ارائه توضیحاتی درباره توانمندی‌های هسته‌ای اسرائیل و محدودیت‌های اعمال‌ شده بر مقامات آمریکایی برای اظهارنظر درباره این برنامه شدند.