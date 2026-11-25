بانک ملی ایران در قالب طرح تسهیلاتی «دماوند»، امکان بهره‌مندی کارکنان و مدیران شرکت‌ها و سازمان‌ها از امتیاز تسهیلاتی حاصل از میانگین حساب سازمانی را فراهم کرده است؛ امکانی که به اشخاص حقوقی اجازه می‌دهد مازاد امتیاز خود را به کارکنان و مدیران واجد شرایط منتقل کنند.

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به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، اشخاص حقوقی در طرح دماوند می‌توانند علاوه بر استفاده از امتیازات حاصل از میانگین حساب ویژه این طرح و دریافت تسهیلات، مازاد امتیاز ایجادشده را برای بهره‌مندی کارکنان و مدیران خود اختصاص دهند.

شرایط انتقال امتیاز تسهیلاتی به کارکنان

بر اساس ضوابط طرح دماوند، شرکت‌ها و سازمان‌ها پس از گذشت حداقل دو ماه از افتتاح حساب ویژه این طرح، می‌توانند با معرفی کارکنان و مدیران خود، نسبت به انتقال امتیاز تسهیلاتی اقدام کنند.

شرکت یا سازمان در این فرایند، با تعیین میزان امتیاز و میانگین مانده حساب متعلق به خود، مبلغ تسهیلات، نرخ سود و دوره بازپرداخت موردنظر را برای هر یک از افراد معرفی‌شده مشخص می‌کند.

سقف تسهیلات قابل انتقال به هر یک از کارکنان و مدیران هفت میلیارد ریال است. برخورداری از این امکان نیز مستلزم داشتن حداقل سه ماه سابقه پرداخت حق بیمه نزد شرکت یا سازمان معرفی‌کننده خواهد بود.

همچنین مجموع تسهیلات دریافتی هر فرد از محل سپرده‌گذاری شخصی و امتیاز انتقال‌یافته از شرکت یا سازمان، نباید از سقف هفت میلیارد ریال تعیین‌شده برای اشخاص حقیقی فراتر رود.

مراحل معرفی و دریافت تسهیلات

شرکت یا سازمان برای استفاده کارکنان و مدیران از این امکان باید معرفی‌نامه معتبر و فهرست افراد معرفی‌شده را به بانک ارائه کند.

پس از دریافت معرفی‌نامه و درخواست تسهیلات از سوی متقاضی، شعبه مدارک ارائه‌شده را بررسی و فرایند اعتبارسنجی را انجام می‌دهد. بررسی وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی متقاضی و ضامن یا ضامنان نیز از مراحل این فرایند است.

شعب بانک ملی ایران پس از احراز شرایط و رعایت ضوابط بانکی، نسبت به اعطای تسهیلات اقدام می‌کنند. انتقال امتیاز تسهیلاتی اشخاص حقوقی به کارکنان و مدیران واجد شرایط نیز از طریق شعب امکان‌پذیر است.

تضامین موردنیاز برای دریافت تسهیلات

تضامین موردنیاز کارکنان و مدیران شرکت‌ها و سازمان‌ها مطابق ضوابط تعیین‌شده برای اشخاص حقیقی خواهد بود.

بر این اساس، برای تسهیلاتی که مبلغ قسط آن تا ۱۵۰ میلیون ریال باشد، ارائه یک ضامن معتبر و برای اقساط بیش از ۱۵۰ میلیون ریال تا ۴۰۰ میلیون ریال، ارائه دو ضامن معتبر پیش‌بینی شده است.

نوع و تعداد چک‌های دیجیتال یا فیزیکی و همچنین شرایط اعتباری متقاضیان و ضامنان نیز بر اساس جداول و ضوابط اعتباری طرح تعیین می‌شود.

تسهیلات دماوند برای اشخاص حقیقی، حقوقی و اصناف

طرح دماوند بانک ملی ایران با هدف پاسخ‌گویی به نیاز‌های مالی اشخاص حقیقی، حقوقی و اصناف طراحی شده است. تسهیلات این طرح با نرخ سود ترجیحی یک تا ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت ۶ تا ۶۰ ماه ارائه می‌شود.

سقف تسهیلات در طرح دماوند برای اشخاص حقیقی هفت میلیارد ریال، اصناف ۱۵ میلیارد ریال و اشخاص حقوقی ۲۵ میلیارد ریال تعیین شده است.