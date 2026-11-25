طبق مصوبه مجلس، در صورت اصرار متقاضی بر ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه پیش بینی شده برای مقابله با نفوذ، ۶ ماه تا ۲ سال محرومیت از انجام فعالیت مورد نظر را به همراه خواهد داشت.



ثبت اطلاعات نادرست در سامانه نفوذ، مانع ادامه فعالیت متقاضی خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجازی امروز (چهارشنبه ۴ آذر) مجلس، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را بررسی کرده و در نهایت با پیشنهاد اصلاح کل در ماده ۷ این طرح موافقت کردند.

بر اساس پیش اصلاحی در ماده ۷ این طرح، چنانچه اطلاعات اعلامی توسط متقاضی در سامانه ناقص یا خلاف واقع درج شده باشد، وزارت اطلاعات و یا سازمان اطلاعات سپاه طی مدت سه روز کاری و صرفاً برای یک بار به نحو قابل استناد در سامانه، تکمیل یا تصحیح اطلاعات مذکور را از متقاضی درخواست می‌کنند و متقاضی موظف است حداکثر در مهلت زمانی یک هفته نسبت به اطلاعات ثبت شده اقدام نماید.

تبصره ۱- تا زمان تکمیل یا تصحیح اطلاعات متقاضی در سامانه، هرگونه فعالیت مرتبط در موضوع مورد تقاضا متوقف خواهد شد.

تبصره ۲- در صورت اصرار مجدد متقاضی به ارائه اطلاعات خلاف واقع، فرد متقاضی به محرومیت ۶ ماه تا ۲ سال از آن فعالیت محکوم خواهد شد.