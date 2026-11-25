ثبت اطلاعات نادرست در سامانه نفوذ، مانع ادامه فعالیت متقاضی خواهد شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجازی امروز (چهارشنبه ۴ آذر) مجلس، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را بررسی کرده و در نهایت با پیشنهاد اصلاح کل در ماده ۷ این طرح موافقت کردند.
بر اساس پیش اصلاحی در ماده ۷ این طرح، چنانچه اطلاعات اعلامی توسط متقاضی در سامانه ناقص یا خلاف واقع درج شده باشد، وزارت اطلاعات و یا سازمان اطلاعات سپاه طی مدت سه روز کاری و صرفاً برای یک بار به نحو قابل استناد در سامانه، تکمیل یا تصحیح اطلاعات مذکور را از متقاضی درخواست میکنند و متقاضی موظف است حداکثر در مهلت زمانی یک هفته نسبت به اطلاعات ثبت شده اقدام نماید.
تبصره ۱- تا زمان تکمیل یا تصحیح اطلاعات متقاضی در سامانه، هرگونه فعالیت مرتبط در موضوع مورد تقاضا متوقف خواهد شد.
تبصره ۲- در صورت اصرار مجدد متقاضی به ارائه اطلاعات خلاف واقع، فرد متقاضی به محرومیت ۶ ماه تا ۲ سال از آن فعالیت محکوم خواهد شد.