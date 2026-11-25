جوان آنلاین: الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس بر این عقیده است که روسیه، اوکراین و بلاروس می‌توانند سریع‌تر از مذاکرات با طرف‌های غربی، درخصوص پایان دادن به مناقشه اوکراین و آینده منطقه به توافق برسند.

لوکاشنکو شب گذشته، سه شنبه، در مصاحبه با مجله فرانسوی "لو پوئن"، در این باره گفت: «ما سه کشور به همراه یکدیگر تعیین خواهیم کرد که آینده اوکراین، بلاروس و روسیه چگونه خواهد بود. ما سه ملت اسلاو و همسایه یکدیگر هستیم و می‌توانیم سریع‌تر از مذاکره با شما اروپایی‌ها به توافق برسیم.»

رئیس‌جمهور بلاروس افزود که چنین قالبی برای مذاکرات امکان توافق سریع‌تر درباره شرایط پایان دادن به مناقشه و آینده روسیه، اوکراین و بلاروس را فراهم می‌کند. به گفته وی، توافقی که از طریق مذاکرات مستقیم بین این سه کشور حاصل شود، در مقایسه با راه‌حلی که از خارج به آنها پیشنهاد شود، با استقبال بیشتری از سوی مردم این کشورها روبه‌رو خواهد شد.

او تأکید کرد، این سه کشور حق دارند به‌طور مستقل درباره آینده منطقه تصمیم بگیرند و تعیین کنند که چگونه به زندگی خود ادامه دهند. به گفته وی این کشورها دارای پیوندهای تاریخی مشترک هستند و به همین دلیل، مسائل اساسی مربوط به آینده منطقه باید پیش از هر چیز میان خود آنها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

لوکاشنکو در عین حال اهمیت کشورهای اروپایی در شکل‌گیری نظام جدید امنیتی را رد نکرد و به‌ویژه نقش فرانسه در این روند را مورد تأیید قرار داد، اما تأکید کرد که سرنوشت منطقه اروپای شرقی تا حد زیادی به تصمیمات مسکو، مینسک و کی‌یف بستگی دارد.

روسیه از لحاظ نظامی در مناقشه اوکراین پیروز می‌شود

الکساندر لوکاشنکو اشاره کرد که روسیه از لحاظ نظامی در مناقشه اوکراین در حال پیروزی است. او گفت: «رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین در نهایت در جبهه نبرد در حال پیروزی است. هر طور که به اوضاع نگاه کنیم، روسیه است که پیروز می‌شود.»

وی تأکید کرد که روسیه دقیقا از طریق نظامی در مناقشه اوکراین به پیروزی دست خواه یافت.

آمادگی لوکاشنکو برای همراهی زلنسکی در سفر به مسکو و دیدار با پوتین

رئیس‌جمهور بلاروس اعلام کرد که آماده است شخصاً ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را برای انجام مذاکرات با ولادیمیر پوتین در سفر به مسکو همراهی کند.

لوکاشنکو،در مصاحبه با مجله "لو پوئن" گفت: «من و ولودیا زلنسکی می‌توانیم با هم سوار هواپیما شویم و به مسکو برویم. متوجه هستید، ما دو نفر با یکدیگر و من به‌عنوان ضامن امنیت او و مسائل دیگر، می‌توانم همراهش به مسکو بروم، بنشینیم و گفت‌وگو کنیم.»

در ین لحظه، خبرنگار فرانسوی در خصوص احتمال موافقت زلنسکی با چنین سفری ابراز تردید کرد و رئیس‌جمهور بلاروس در پاسخ تأکید کرد که خودداری از گفت‌وگوی مستقیم کمکی به پایان درگیری‌های نظامی نمی‌کند و از رئیس‌جمهور اوکراین خواست درباره پیامدهای ادامه مناقشه بیندیشد. لوکاشنکو گفت: «اگر موافقت نمی‌کند، پس بگذار بجنگد. خودش با اسلحه به جبهه برود و بجنگد. موافقت یا مخالفت او مسئله را تغییر نمی‌دهد، جنگ همچنان ادامه دارد. باید آن را متوقف کرد و ما قادر به توافق هستیم.»

زلنسکی پیشنهاد لوکاشنکو برای سفر مشترک به مسکو را با لحنی تند رد کرد

ساعتی بعد، رئیس‌جمهور اوکراین پیشنهاد الکساندر لوکاشنکو برای همراهی او در سفر به مسکو و انجام مذاکرات مستقیم با ولادیمیر پوتین را با لحنی تند رد کرد. ولودیمیر زلنسکی در واکنش به این پیشنهاد گفت: «او پیشنهاد کرده که مرا با خود به مسکو ببرد. مگر من چمدان هستم که مرا بردارد، سوار هواپیما کند و ببرد؟ به مسکو؟ برای چه باید به آنجا بروم؟ این حرف‌ها اصلا جدی نیست.»

رئیس‌جمهور اوکراین تأکید کرد که برگزاری دیدار در مسکو یا کی‌یف امکان‌پذیر نیست، زیرا روسیه و اوکراین در وضعیت درگیری نظامی قرار دارند. وی پیشنهاد لوکاشنکو را غیرسازنده توصیف کرد و گفت که چنین ابتکارهایی نه‌تنها پایان درگیری‌های نظامی را نزدیک‌تر نمی‌کنند، بلکه صرفا فضای اطلاع‌رسانی را با مطالب غیرضروری پر می‌کنند.

زلنسکی همچنین ابراز عقیده کرد که دولت آمریکا قصد دارد طی ماه‌های دسامبر و ژانویه به مناقشه اوکراین پایان دهد. او گفت: «به نظر من، تیم آمریکایی می‌خواهد در ماه‌های دسامبر و ژانویه این کار را انجام دهد و هرچه سریعتر به مناقشه پایان دهد.»

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین از خودداری واشنگتن از تأیید ارسال سامانه‌ها و تجهیزات دفاع ضدبالستیک شکایت کرده و گفت که سامانه استارشیلد با اختلال‌هایی در عملکرد خود روبه‌روست و ذخایر موشک‌های سامانه پاتریوت نیز در حال کاهش است. وی با اشاره به وجود الزامات اضافی که مانع ارسال این تجهیزات می‌شوند، تأکید کرد که از نظر او، این وضعیت شبیه تلاش برای وادار کردن کی‌یف به پذیرش مصالحه‌هایی است که به زیان اوکراین خواهد بود.