رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با توقف تیم‌های آرسنال و منچسترسیتی و برد پر گل رئال مادرید پیگیری شد.

جوان آنلاین: شب نخست از هفته پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، سه‌شنبه شب با برگزاری ۹ دیدار پیگیری شد.

در مهمترین بازی امشب تیم آرسنال در ورزشگاه امارات شهر لندن به مصاف دورتموند رفت و مقابل میهمانش با نتیجه یک بر یک متوقف شد. در این بازی ابتدا ویکتور یوکرش در دقیقه ۱۰ میزبان را پیش انداخت، اما ماکسیمیلیان بایر در دقیقه ۵۵ کار را به تساوی کشاند.

در دیگر بازی مهم برگزار شده، تیم رئال مادرید در جدال با آیندهوون در شرایطی که نیمه اول بسیار بدی را سپری کرد و با شکست یک بر صفر به رختکن رفت، اما در نیمه دوم با ارائه یک عملکرد بی‌نظیر با نتیجه ۵ بر یک پیروز شد و پنجمین برد متوالی‌اش را جشن گرفت. در این دیدار که در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار شد، ابتدا ایوان پریسیچ در دقیقه ۳۲ از روی نقطه پنالتی برای میهمان گلزنی کرد، اما در نیمه دوم فدریکو والورده (۵۰)، جود بلینگام (۶۰)، کیلیان امباپه (۶۴ و ۸۴ و وینیسیوس جونیور ۸۷ برای کهکشانی‌ها موفق به گلزنی شدند.

نتایج کامل ۹ بازی برگزار شده در زیر آمده است:

* گالاتاسرای یک - استون ویلا صفر

* بوده گلیمت یک - لاسک صفر

* آرسنال یک - دورتموند یک

* رئال مادرید ۵ - آیندهوون یک

* منچسترسیتی ۲ - ناپولی ۲

* فاینورد صفر - پورتو یک

* اسلوان براتیسلاوا صفر - بتیس ۲

* کومو یک - آاک آتن صفر

* لایپزیگ ۳ - لانس یک

در جدول رده‌بندی و پیش از برگزاری بازی‌های شب دوم هفته پنجم، تیم رئال مادرید با ۱۵ امتیاز صدرنشین است، پاری‌سن‌ژرمن با ۱۲ امتیاز و یک بازی کمتر در رده دوم قرار گرفته و کومو و بتیس نیز هر کدام با ۱۲ امتیاز رتبه‌های سوم و چهارم را در اختیار گرفته‌اند.