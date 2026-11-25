جوان آنلاین: کمتر از یک ماه پس از بازگشایی، کره شمالی مجددا دفتر دیپلماتیک خود در سوئیس را تعطیل کرد.

این اقدام پس از قرار گرفتن اردوگاه کودکان کره شمالی در فهرست تحریم‌های سوئیس صورت گرفت.

کره شمالی در واکنش به این اقدام دولت سوئیس، رئیس دفتر دیپلماتیک این کشور در پیونگ‌یانگ را عنصر نامطلوب اعلام کرده و وی را اخراج کرد.

به گزارش خبرگزاری دولتی KCNA، به سیلوین آستیر، رئیس دفتر دیپلماتیک سوئیس در کره شمالی دستور داده شده است که ظرف ۴۸ ساعت کشور را ترک کند.

پاک هیون سو، یک مقام عالی رتبه در وزارت امور خارجه کره شمالی، آستیر را احضار کرده و یادداشتی را به او ارائه داده و خواستار تعطیلی این دفتر شده است.

اخراج نمایندگی سوئیس در پاسخ به تحریم‌هایی صورت می‌گیرد که سوئیس علیه اردوگاه تابستانی بین‌المللی کودکان موسوم به سونگدوون در نزدیکی شهر ساحلی شرقی وونسان اعمال کرده است.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی این عمل را «اقدامی خصمانه» توصیف کرد. کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، پیش از این روز سه‌شنبه تهدید کرده بود که به دلیل این تحریم‌ها، دفتر دیپلماتیک سوئیس را تعطیل خواهد کرد.

وزارت امور خارجه فدرال سوئیس (FDFA) بعداً در همان روز اعلام کرد که نه با سفارت سوئیس در پکن و نه با دفتر دیپلماتیک این کشور در پیونگ یانگ در مورد این موضوع رسماً تماس گرفته نشده است.

سوئیس در آغاز ماه نوامبر، بیست و یکمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه را تصویب کرد.

این اقدام که مورد انتقاد پیونگ یانگ قرار گرفت، ناشی از تصمیم شورای اتحادیه اروپا در پایان ماه سپتامبر است که به دلیل به زعم خود اخراج غیرقانونی کودکان اوکراینی به روسیه، تحریم‌هایی را اعمال کرد.

به ادعای اتحادیه اروپا، اردوگاه تابستانی کودکان کره شمالی مورد بحث، در برنامه‌های سازمان‌یافته‌ای شرکت می‌کند که در آن کودکان اوکراینی با هماهنگی روسیه از سرزمین‌های تحت کنترل این کشور به آنجا منتقل می‌شوند تا روایت‌های طرفدار روسیه را ترویج دهند.

سوئیس اخیراً دفتر دیپلماتیک خود را در پیونگ یانگ بازگشایی کرده بود. در ماه اکتبر، ایگنازیو کاسیس، وزیر امور خارجه سوئیس، به کره شمالی سفر کرد که طی آن هر دو طرف توافق کردند گفتگو و همکاری ها را ارتقا دهند.

وزارت امور خارجه فدرال سوئیس (FDFA) اکنون اعلام کرده است که سیاست تحریم‌های آن مستقل از حضور دیپلماتیک در محل است و ماموریت این دفتر همچنان حفظ کانال‌های ارتباطی است.