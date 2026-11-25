جوان آنلاین: حسن فضل‌الله عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان پس از دیدار با نبیه بری رئیس پارلمان گفت که درباره تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی علیه مردم جنوب و اقداماتی که دشمن برای تخریب اراضی و منازل انجام می‌دهد و همچنین تجاوزات دشمن در زوطر شرقی، حداثا و دیگر روستاهای جنوب با نبیه بری گفتگو کرده است.

به گزارش مهر، وی تأکید کرد: مردم جنوب در پایداری خود، معیار وفاداری ملی هستند و میهن‌دوستی از همان نقطه سنجیده می‌شود.

فضل‌ الله گفت که مذاکرات میان ایران و آمریکا اهمیت اساسی برای لبنان دارد؛ زیرا در صورت موفقیت این مذاکرات و دستیابی به توافق، ایران تأکید کرده است که لبنان همچنان نخستین بند در موضوع توقف تجاوز و تحمیل خروج اسرائیل از اراضی لبنان خواهد بود.

وی افزود: ما از ایران به‌خاطر این موضع سپاسگزاریم و همه ما در لبنان باید همبستگی جمهوری اسلامی با لبنان را ارج بنهیم. ایران امروز در صف نخست منطقه‌ای و جهانی برای حمایت از حق ما در آزادسازی سرزمین قرار دارد.

این عضو ارشد حزب الله تصریح کرد که ایران هرگز در ارائه حمایت به لبنان برای آزادسازی سرزمینش و تحمیل حاکمیت خود بر تمامی اراضی‌اش کوتاهی نکرده و نخواهد کرد.

فضل‌الله همچنین تأکید کرد: از همین رو، همچنان به روند مذاکرات اسلام‌ آباد امید بسته‌ایم؛ زیرا این تنها فرصت موجود در شرایط کنونی است، به‌ ویژه پس از آنکه نتایج توافق چارچوب یا مذاکرات مستقیم با دشمن صهیونیستی را مشاهده کردیم و دیدیم که این مذاکرات به هیچ نتیجه‌ای نرسید، بلکه برعکس، دشمن اسرائیلی از این وضعیت برای افزایش تجاوزات علیه لبنان سوءاستفاده می‌کند.

وی ادامه داد که آنچه امروز در لبنان لازم است، اتخاذ گفتمانی ملی است که با پایداری تاریخی مردم جنوب همراهی کند و از تنش‌های داخلی بکاهد.

وی با تاکید بر ضرورت گفتمان وحدت در کشور تصریح کرد که نیازی به متشنج کردن فضای داخلی نیست؛ زیرا آنچه دشمن علیه کشور انجام می‌دهد، به‌ اندازه کافی برای لبنانی‌ها دشوار است. مردم لبنان و همه لبنانی‌ها نیازی به گفتمان تنش‌زا یا تحریک‌آمیزی ندارند که به تفرقه دامن بزند.

وی همچنین اعلام کرد که دو موضوع دیگر نیز در این دیدار بررسی شده است که به بودجه و اعتبارات اختصاص‌یافته در بودجه عمومی برای بازسازی مربوط می‌شود.

فضل الله گفت: شورای جنوب با وجود امکانات اندک، نقش بزرگی ایفا می‌کند که شایسته قدردانی است. ما این موضوع را در کمیته مالی و بودجه و همچنین امروز در جریان گفت‌وگو مطرح کردیم.

فضل‌الله ادامه داد: ما با موضوع بازسازی سازه‌ای و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، آوارگان، روستاهای ویران‌شده و ساکنان آواره آن‌ها روبه‌رو هستیم. همچنین باید به آنچه در ضاحیه جنوبی بیروت و منطقه بقاع رخ داده است، پرداخت. تمام این پرونده باید با جدیت و فوریت پیگیری شود و جایگاه شایسته خود را در دستور کار دولت پیدا کند. پذیرفتنی نیست که این پرونده همچنان در معرض کشمکش‌های سیاسی قرار داشته باشد و لبنانی‌ها سرگرم مسائل دیگری شوند، در حالی که مسائل اساسی نادیده گرفته می‌شوند.