دادستان کل کشور با تأکید بر توسعه خدمات الکترونیکی، هوشمندسازی فرایندها را راهکاری مؤثر برای تسهیل امور مردم و جلوگیری از جعل اسناد دانست.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام محمد موحدی‌آزاد، صبح چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی که در سالن جلسات دفتر نمایندگی ولی فقیه در خراسان شمالی برگزار شد ، با اشاره به ضرورت ارائه خدمات سریع و دقیق به مردم اظهار کرد: توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی فرایندها می‌تواند زمینه تسهیل امور مردم و افزایش دقت در ارائه خدمات را فراهم کند.

به گزارش مهر، وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی در ارائه خدمات افزود: امکان دریافت و بررسی الکترونیکی مدارک و اطلاعات مربوط به اموال، از جمله خودرو، طلا، جواز کسب و فیش حقوقی، می‌تواند به تسریع فرایندهای اداری و قضایی کمک کند.

دادستان کل کشور همچنین جلوگیری از ارائه اسناد جعلی و شناسایی موارد تخلف را از آثار توسعه سامانه‌های هوشمند دانست و بر ضرورت نظارت دقیق بر اجرای این فرایندها تأکید کرد.

حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد در ادامه، تسهیل دسترسی مردم به خدمات و تقویت نظارت را از الزامات مدیریت کارآمد عنوان کرد.