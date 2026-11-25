جوان آنلاین: یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در یک کنفرانس مطبوعاتی از انجام دو عملیات نظامی ویژه علیه متجاوزان سعودی خبر داده و افزوده که نخستین عملیات، پالایشگاه رأس تنوره در منطقه شرقی عربستان را هدف قرار داد.

به گزارش مهر، وی خاطرنشان کرد که این حمله به لطف خداوند دقیق و مستقیم بود و موجب وقوع آتش‌سوزی‌هایی در رأس تنوره شد.

سریع در تشریح عملیات دوم نیروهای مسلح یمن ابراز داشت که این نیروها مرکز مالی در شهرک اقتصادی عبدالله در ریاض را در سه مرحله هدف قرار داده و خسارت‌های گسترده‌ای در آن بر جای گذاشته اند.

نیروهای مسلح یمن تاکید کردند که عملیات خود را در دفاع از ملت و کشور یمن ادامه خواهند داد و با تمام ابزارهای در دسترس، دشمن جنایتکار و قاتل کودکان و زنان را به درد خواهند آورد.

این نیروها تصریح کردند که عملیات نظامی خود به سمت عمق خاک عربستان را ادامه می‌دهند و معادله «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید تنش در برابر تشدید تنش» را به دشمن تحمیل خواهند کرد.

سریع تاکید کرد که نیروهای یمنی تا زمان توقف تجاوز و پایان محاصره یمن، به هدف قرار دادن تجمعات نیروهای مزدور به دشمن سعودی و افسران آن ادامه خواهد داد.

این بیانیه تاکید کرد که عملیات یمنی ها در پاسخ به تجاوز سعودی و جنایت‌های آن علیه ملت‌ یمن از جمله حمله به اتوبوس‌های مسافربری و کامیون‌های متعلق به شهروندان در منطقه المقاطره در استان لحج صورت می گیرد.