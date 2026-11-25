عضو هیئت‌رئیسه مجلس در مورد بنزین، گفت: در شرایط جنگ، زمان مناسبی برای شک‌درمانی نیست، ضمن آنکه پروفایل قاچاق در کشور بنزین پایه نیست و مشکل قاچاق گازوئیل است.

جوان آنلاین: روح الله متفکر آزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در رابطه با مدیریت مصرف بنزین، اظهار کرد: در ضرورت صرفه‌جویی در حوزه انرژی برای کشور، هیچ‌کس تردیدی ندارد. همچنین در این موضوع که بخشی از منابع ملی ما صرف واردات کالاهایی می‌شود که امکان جلوگیری از واردات آن‌ها وجود دارد و می‌توان این منابع را برای کالاهای اساسی و تأمین معیشت مردم اختصاص داد، تردیدی نیست. این اقدام، امری درست و ضروری است.

به گزارش مهر، وی افزود: در اینکه دولت و آقای رئیس‌جمهور تمایل دارند مدیریت انرژی را به‌درستی انجام دهند، نیز تردیدی وجود ندارد و باید در این زمینه به دولت کمک کرد. به نظر من، مردم، نخبگان، مجلس و اصحاب رسانه همگی در این موضوع اتفاق‌نظر دارند که باید به دولت کمک کنیم و محکم پای کار بایستیم. بااین‌حال، اینکه چه روشی باید اتخاذ شود، محل بحث است، البته ما از هر روشی که دولت برای آغاز این مسیر انتخاب کند، حمایت و کمک می‌کنیم تا در نهایت بتوانیم نتیجه بگیریم.

ملت در حال تاریخ‌سازی است

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اما به هر حال، اکنون با مردمی مواجه هستیم که بیش از ۲۶۰ شب است در خیابان‌ها حضور دارند و در مجموع، همه ۹۰ میلیون نفر در برابر دشمن ایستاده‌اند. دشمن تلاش می‌کند مردم را عصبانی کند، اما مردم عصبانی نمی‌شوند. دشمن می‌خواهد آن‌ها را وارد دعواهای ساختگی کند، اما مردم وارد این مسائل نمی‌شوند. این ملت بزرگ، با متانت و سنگینی در حال تاریخ‌سازی است و در پیروزی بزرگ خود، تاریخ را با دستان خودش می‌نویسد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، ما باید بار را از دوش ملت برداریم. می‌بینیم که دشمن فشار وارد می‌کند و می‌خواهد مردم را خسته کند و تاب‌آوری آن‌ها را کاهش دهد، لذا در این شرایط باید راه‌حل‌ها خودشان را نشان دهند.

کارشناسان دولت به دلیل ریسک بالا طرح بنزینی مجلس را رد کردند

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به طرح های نمایندگان مجلس برای مدیریت مصرف بنزین، عنوان کرد: ما در مجلس، درباره موضوع بنزین یک راه‌حل داشتیم، اما آقایان به هر دلیلی آن را اجرا نکردند. شاید تصمیم نگرفته و به راه‌حل نرسیدند و یا شاید کارشناسانشان اجازه ندادند زیرا ریسک آن را بالا ارزیابی کردند؛ اما به هر حال به نظر ما، آن راه‌حل ما در مجلس منطقی‌تر بود.

وی بیان کرد: اکنون همان کاری را که دولت با طرح خود در حال انجام آن است، باید بررسی کنیم. دولت می گوید بخشی از قاچاق بنزین را متوقف می‌کنیم و از این طریق به صرفه‌جویی نیز کمک می‌شود. بنابراین، هم موضوع قاچاق و هم موضوع صرفه‌جویی را با یک هدف دنبال می‌کنند. در نتیجه آن‌ها کارت‌های سوخت جایگاه‌ها را در ۱۱ استان حذف کرده‌اند و قصد دارند این اقدام را به‌مرور در سایر استان‌ها نیز پیش ببرند.

پروفایل قاچاق در کشور بنزین پایه نیست

متفکر آزاد اظهار کرد: اولاً، پروفایل قاچاق در کشور بنزین پایه نبوده و موضوع اصلی نیست. در واقع پروفایل قاچاق بیشتر در حوزه گازوئیل است. البته در حوزه بنزین نیز قاچاق وجود دارد، اما این قاچاق، بیشتر درون‌مرزی است و نه برون‌مرزی. دوستان می‌دانند که برخی مجموعه‌های خاص در حوزه صنعتی و موارد مشابه، به دلیل ارزان‌تر بودن بنزین، از آن به‌عنوان حلال استفاده می‌کنند. بنابراین، باید جلوی این موضوع را بگیریم.

وی افزود: اما آیا راه‌حل این است که کارت جایگاه‌ها را برداریم و اعلام کنیم کارت جایگاه حذف شود، چون امکان رهگیری آن وجود ندارد؟ در حالیکه در همان روش قبلی نیز امکان رهگیری مصرف بنزین وجود داشت و در برخی استان‌ها به صورت آزمایشی اجرا شده بود.

مردم باید بدانند چه اتفاقی در خصوص بنزین در حال رخ دادن است

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قرار است کارت جایگاه حذف شود، دست‌کم باید به این موضوع توجه کنید که وقتی در شرایط جنگ، اقدامی از این جنس انجام می‌دهید، باید به هدف موردنظر رسید. شما می‌توانید این کار را با روش‌هایی انجام دهید که اولاً اطلاع‌رسانی به‌درستی صورت بگیرد و مردم دقیقاً بدانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است. همچنین باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که هیچ‌کس با کمبود بنزین مواجه نشود و نیازهای واقعی مردم در نظر گرفته شود.

وی با اشاره مشکلات مصرف بالای خودروهای تولید داخل، ادامه داد: بخشی از موضوع بنزین و اتلاف آن، به خودروها مربوط است که مردم در این زمینه مقصر نیستند. برای مثال، خودرویی که سوخت زیادی مصرف می‌کند، آیا مردم مقصر هستند؟ خودرویی که در اختیار مردم قرار داده‌ایم، چنین وضعیتی دارد. بنابراین، باید این موضوعات را نیز تأیید و در نظر بگیریم تا مردم با کمبود مواجه نشوند. به عنوان مثال فردی که بیمار دارد و می‌خواهد به شهر دیگری برود، باید بتواند بنزین موردنیاز خود را پیدا کند. فردی که معلم است و می‌خواهد با خودروی شخصی به روستای محل تدریس خود برود و بازگردد، به بنزین نیاز دارد. رانندگان اسنپ و تاکسی‌های اینترنتی نیز به بنزین نیاز دارند. هرچند برخی تمهیدات برای این گروه‌ها در نظر گرفته شده است و من انصافاً درباره این موضوع را پی گیری کردم و گفته می‌شد برای رانندگان اسنپ و تاکسی‌های اینترنتی تمهیداتی اندیشیده شده است.

متفکر آزاد با اشاره به تلاش های نمایندگان مجلس برای حل مشکلات بنزینی کشور، اظهار کرد: ما در کمیسیون انرژی نیز سؤالات متعددی مطرح کردیم. آقای عظیم‌فر در آنجا حضور پیدا کردند و سؤالات جدی مطرح شد و بحث صورت گرفت. به مجموعه پالایش و پخش گفتیم که برای مجموعه‌های مختلفی که درگیر این موضوع هستند، از جمله برخی صنوف، نیروهای نظامی و معلمانی که در روستاها فعالیت می‌کنند، باید امکان جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آن‌ها فراهم شود تا بتوان سهمیه بیشتری برای این گروه‌ها در نظر گرفت.

اطلاع‌رسانی ضعیف است

وی افزود: بنابراین، یکی از مشکلات، اطلاع‌رسانی ضعیف است. وقتی می‌خواهید اقدام مهمی از این جنس انجام دهید، باید از تجربه اقدامات مشابه گذشته استفاده کنید. پیش از اجرای تصمیمی در مورد بنزین، باید اطلاع‌رسانی موفقی انجام شود و زمینه‌سازی لازم صورت بگیرد. از وزیر گرفته تا استاندار، فرماندار، بخشدار و حتی مجری انتهای خط، همگی باید توجیه باشند و بدانند چه اقدامی قرار است انجام شود. باید توجیه کامل و اطلاع‌رسانی قوی‌تری صورت بگیرد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ضمن اینکه در شرایط جنگ، زمان مناسبی برای شک‌درمانی نیست. البته این موضوع را مطرح کردیم، اما اکنون دیگر گذشته است. نکته دیگر این است که با اجرای این طرح، بخشی از نیازها را مرتفع می شود، اما در مقابل، یک‌سری نیازها در مورد بنزین وجود دارد که نمی توان آن‌ها را تأمین کرد و همین موضوع موجب ایجاد تشویش و نگرانی در جامعه می‌شود.

برای کارت ۱۰ هزار تومانی سقف تعیین نکنید

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو عنوان کرد: من در همان زمان به دوستان دولتی عرض کردم که شما می‌توانید کارت جایگاه را حذف کنید، اما برای کارت ۱۰ هزار تومانی سقف تعیین نکنید؛ برای مثال، در ماه اول که فرد برای سوخت‌گیری مراجعه می‌کند، نباید از این بابت که در آینده با کمبود بنزین مواجه خواهد شد، احساس نگرانی و اضطراب داشته باشد، لذا پس از آنکه فرد خودش را با بنزین در اختیارش و میزان مصرف مطلوبش تنظیم کرد، شما امکان مدیریت او را دارید و می‌توانید بر اساس نیاز واقعی هر فرد، میزان مصرف او را مدیریت کنید، بدون اینکه به جامعه اضطراب وارد کنید و بدون اینکه کسی احساس کمبود بنزین کند.

متفکر آزاد اظهار کرد: یعنی شما می‌توانستید کارت جایگاه را حذف کنید و اجازه دهید هرکس با کارت خودش بدون سقف سوخت‌گیری کند و برای ایم موضوع، سقف بزرگی در نظر بگیرید تا مردم از بابت مصرف نرخ ۱۰۰۰۰ تومانی دغدغه‌ای نداشته باشند. از سویی این سهمیه همچنین نباید قابلیت ذخیره داشته باشد تا امکان قاچاق از بین برود و مواردی از این دست اتفاق بیفتد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در ادامه، فرد از سهمیه خود استفاده کرده و با خیال آسوده این کار را انجام می‌داد. در عین حال، شما نیز می‌دانستید که پروفایل مصرف همه افراد وجود دارد و می‌توانستید آن‌ها را رصد کنید؛ یعنی مشخص بود چه کسی از بنزین استفاده می‌کند و چه میزان مصرف دارد.

وی افزود: در این شرایط، اگر قاچاقی صورت می‌گرفت، می‌توانستید آن را شناسایی کنید. برای مثال، فردی که پس از مصرف بالا۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ لیتری، می‌توانستید از او سؤال کنید و بررسی کنید که این میزان بنزین را برای چه منظوری مصرف کرده است و محل مصرف آن کجابوده است. اگر توضیح منطقی ارائه می‌کرد، می‌پذیرفتید و اگر توضیح منطقی نداشت، با آن برخورد می‌کردید؛ سپس به‌تدریج می‌توانستید بر اساس نیاز واقعی مردم، سقف مصرف را تنظیم کنید و مدیریت را پیش ببرید، لذا یک‌سری اقدامات از این جنس قابل انجام بود.