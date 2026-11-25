جوان آنلاین: پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران از رونمایی نخستین محموله متروباس‌های وارداتی پایتخت در روز شنبه خبر داد و گفت: در حال حاضر دو دستگاه متروباس وارد شده و حدود ۳۰ دستگاه دیگر نیز در مسیر ورود به کشور قرار دارند.

به گزارش مهر، سروری با اشاره به ظرفیت جابه‌جایی متروباس‌ها اظهار کرد: با ورود این ناوگان، ظرفیتی معادل ۹۰ تا ۹۶ دستگاه اتوبوس تک‌کابین فراهم می‌شود؛ چراکه هر متروباس می‌تواند حدود ۳۰۰ نفر را جابه‌جا کند.

وی با بیان اینکه مسیرهای پیش‌بینی‌شده برای تردد متروباس‌ها پیش‌تر مورد آزمایش قرار گرفته‌اند، افزود: این مسیرها را در گذشته نیز با استفاده از نمونه‌هایی از متروباس‌ها آزمایش کرده‌ایم و خوشبختانه از نظر تردد و نیاز به دور زدن، مشکل خاصی در این مسیرها وجود ندارد.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: با ورود تدریجی این ناوگان، ظرفیت قابل توجهی به شبکه حمل‌ونقل عمومی پایتخت اضافه خواهد شد.