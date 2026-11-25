عراق ارزیابی اوپک‌پلاس را که بر اساس آن این کشور می‌تواند به‌طور پایدار کمتر از ۵ میلیون بشکه نفت در روز تولید کند را نمی‌پذیرد و خواهان آن است که اوپک‌پلاس ظرفیت تولید حدود ۶ میلیون بشکه در روز را برای این کشور به رسمیت بشناسد.

جوان آنلاین: ‌این موضوع، پیش از نشست یکشنبه آینده این گروه — که انتظار می‌رود طی آن اهداف تولید برای سال ۲۰۲۷ مورد بحث قرار گیرد — از اهمیت بالایی برخوردار است.

بر اساس توافق فعلی تولید در اوپک‌پلاس، سقف تولید عراق ۴.۴۳۱ میلیون بشکه در روز تعیین شده است. اگر اوپک ارزیابی ظرفیت بالاتر مورد نظر عراق را بپذیرد، بغداد استدلال قوی‌تری برای دریافت سهمیه بیشتر در اختیار خواهد داشت. اوپک‌پلاس پیش از تعیین میزان مجاز تولید نفت برای هر یک از کشورهای عضو، از مشاوران خارجی برای ارزیابی توانایی‌های تولیدی اعضا کمک گرفته است.

اختصاص سهمیه بیشتر به عراق، به معنای ورود نفت بیشتر به بازار یا کاهش میزان تولید مجاز برای سایر اعضا خواهد بود.

اوایل ماه جاری، باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق، مدعی شد که این کشور هم‌اکنون بیش از ۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند که فراتر از سهمیه تعیین‌شده است. او همچنین تاکید کرد که عراق به الزامات اوپک‌پلاس پایبند بوده، زیرا صادرات نفت این کشور در محدوده مجاز باقی مانده است.

با این حال، محدودیت‌های اوپک‌پلاس شامل صادرات نمی‌شود و نفت تولید شده برای مصارف داخلی نیز از سهمیه‌های تولید مستثنی نیست.

بر اساس گزارش نوامبر اوپک، بغداد میزان تولید خود در اکتبر را ۴.۸۸۸ میلیون بشکه در روز اعلام کرده که بالاتر از سهمیه فعلی است. منابع مستقل اوپک این رقم را ۴.۴۹۱ میلیون بشکه در روز برآورد کرده‌اند. به این ترتیب، میان آنچه عراق ادعا می‌کند تولید کرده و آنچه اوپک برآورد می‌کند، روزانه نزدیک به ۴۰۰ هزار بشکه اختلاف وجود دارد. حتی این برآورد کمتر نیز حدود ۶۰ هزار بشکه در روز فراتر از سقف تولید مجاز فعلی عراق است.

آژانس بین‌المللی انرژی، ظرفیت تولید پایدار عراق را ۴.۸۷ میلیون بشکه در روز برآورد می‌کند که به‌مراتب کمتر از ظرفیت ۶ میلیون بشکه‌ای است که عراق برای خود قائل است.

بر اساس گزارش اویل پرایس، عراق اوایل امسال تهدید کرده بود که اگر سهمیه رضایت‌بخشی دریافت نکند، از اوپک خارج خواهد شد؛ هرچند بعدا از این تهدید عقب‌نشینی کرد. امارات متحده عربی پیش‌تر به دلیل مسائل مشابه، از این گروه خارج شد.