جوان آنلاین: نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با ماده ۷ این طرح موافقت کردند.

ماده ۷ این طرح دا در ادامه می‌خوانید:

چنانچه اطلاعات اعلامی از سوی متقاضی در سامانه، ناقص یا خلاف واقع درج شده باشد، وزارت اطلاعات و یا سازمان اطلاعات سپاه طی مدت ۳ روز کاری و صرفا برای یکبار، به نحوه قابل استناد در سامانه تکمیل یا تصحیح اطلاعات یا تصحیح اطلاعات مذکور را از متقاضی درخواست می‌کند و متقاضی موظف حداکثر در مدت زمانی یک هفته نسبت به اصلاح اطلاعات ثبت شده اقدام نماید.

تبصره یک: تا زمان تکمیل یا تصحیح اطلاعات متقاضی در سامانه هر گونه فعالیت مرتبط با موضوع تقاضا متوقف خواهد شد.

تبصره دو: در صورت اصرار مجدد متقاضی به ارائه اطلاعات خلاف واقع فرد متقاضی به محرومیت شش ماه تا دو سال از آن فعالیت محکوم خواهد شد.

اصلاح کل این ماده با پیشنهاد مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مطرح و توسط نمایندگان مصوب شد.