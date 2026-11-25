عبدالباری عطوان تحلیلگر عرب با اشاره به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه گفت: رژیم اشغالگر در حالی دامنه ترورهای فرماندهان و اعضای مقاومت فلسطین را با پهپاد و موشک تشدید کرده است که شورای صلح ترامپ در غزه و میانجی‌گران دروغین، سکوت اختیار کرده و هرگز به درخواست‌های مقاومت برای مداخله و توقف ترور رهبران و کشتار ساکنان بی‌گناه غزه توجهی نکرده‌اند.

جوان آنلاین: عطوان در مطلبی در روزنامه رای الیوم با اشاره به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه آورده است: اشغالگران به شدت، جنگ نسل کشی و گرسنه نگه داشتن اهالی غزه را ادامه می دهند آن هم در شرایطی که بیشتر آنها در چادرهایی در سرمای شدید و در محاصره سر می‌برند.

به گزارش ایرنا، عطوان نوشت: این اقدامات اشغالگران در راستای نقض عامدانه توافق آتش بسی است که در سال ۲۰۲۵ با همسویی آشکار دست اندرکاران و ضامنان این آتش بس و در راس آنها آمریکا و اعضای شورای صلح و میانجی گران عربی امضا شد؛ کسانی که متاسفانه نقش فریبکارانه در حصول به این توافق ایفا کردند.

وی گفت: شمار شهدا در غزه از زمان آتش بس به بیش از ۱۶۰۰ شهید و بیش از ۵ هزار و ۷۴۸ نفر رسیده است که بیشتر آنها جراحاتشان شدید و بخش اعظم آنان را کودکان و زنان تشکیل می دهند. همچنین بیش از ۳۰ بیمارستان ویران شده و اغلب کادر درمان از پزشکان و پرستان یا بازداشت یا ترور شده اند. خطرناکتر از آن ممانعت از ورود داروها و تجهیزات پزشکی لازم برای فعالیت معدود بیمارستان های باقی مانده است.

عطوان ادامه داد: نمی‌دانیم که رهبری مقاومت در نوار غزه تا چه زمانی در برابر این ترورها صبور خواهد ماند و از پاسخ دادن به آنها خودداری خواهد کرد، به ویژه پس از آنکه این ترورها به فرماندهان جدید آن در بخش پلیس، مانند شهید سمیر محمود ابو یونس، فرمانده تیپ رفح، و نعیم ابو نحل، مدیر کل سازمان امنیت داخلی در نوار غزه، رسیده است. این ترورها با اظهارات دو روز پیش یسرائیل کاتس وزیر جنگ اسرائیل، همزمان شد که اعلام کرد روند ترور تا خلع سلاح نوار غزه ادامه خواهد یافت و تشدید خواهد شد.

این تحلیلگر عرب گفت: هر کسی که این تهدیدهای اسرائیل را بشنود، فکر می‌کند که حماس و جهاد اسلامی زرادخانه‌هایی از موشک‌های تاماهاک و پاتریوت و انبوهی از تانک‌های و پهپادهای بسیار پیشرفته دارند. آنچه مایه تاسف و دردناک‌تر است این است که تونی بلر، برجسته‌ترین عضو شورای صلح ترامپ در نوار غزه، آشکارا و بدون شرم در کنار اسرائیل ایستاده و نسل کشی آن را توجیه می‌کند و خواسته‌ها و توجیهات دروغین آن را برای ادامه و گسترش اشغال نوار غزه و تشدید جنگ ویرانگر علیه کودکان، زنان و غیرنظامیان آن و بستن همه گذرگاه‌ها برای جلوگیری از رسیدن غذا، چادر، سوخت و دارو به مردم تحت محاصره آن می پذیرد؛ مردمانی که فرزندانشان روزانه اگر با گلوله‌های دشمن اسرائیلی، موشک‌ها و پهپادهای آن به شهادت نرسند از گرسنگی و بیماری جان می‌بازند.

وی با اشاره به حمایت های گسترده تونی بلر از اشغالگران آورده است: این بلر، که برخی از اعراب برایش فرش قرمز پهن می‌کنند و میلیون‌ها دلار در ازای «سخنرانی‌های بی‌مایه» که تسلیم را ترویج می‌دهند، به او می‌دهند، حتی یک کلمه هم از رژیم نازی اسرائیل و کشتارهایش در نوار غزه، عدم پایبندی‌اش به هیچ یک از مفاد آتش‌بس، یا گسترش بیش از ۳۰ درصدی اشغال نوار غزه توسط آن، انتقاد نکرده است.

عطوان افزود: بلر هیچ علاقه‌ای به اعراب و مسلمانان ندارد، بلکه نفرت مطلق دارد، به جز کسانی که او را دعوت می‌کنند تا در ازای میلیون‌ها دلار، سخنرانی و مشاوره ارائه دهد.

وی افزود: در پایان می گوییم که ترورها، جنگ نسل کشی و گرسنه نگه داشتن ساکنان غزه و کرانه باختری که از سوی رژیم اشغالگر اعمال می شود، هرگز به تضعیف مقاومت و سلاحهایش منجر نخواهد شد بلکه نتایج عکس به همراه خواهد داشت.