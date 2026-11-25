خبرگزاری رویترز نوشت که در بحبوحه رقابت شدید در بخش خودرو و به امید بهره مندی از بودجه دفاعی هنگفت دولت، برخی از غول های خودروسازی آمریکا مانند فورد و جنرال موتورز اعلام کرده اند که در مورد ساخت اقلام نظامی و سایر محصولات دفاعی برای ارتش آمریکا، مذاکراتی با پنتاگون انجام داده اند.

جوان آنلاین: سخنگوی فورد گفت که این مذاکرات بر تأمین خودروهای نظامی و همکاری با شرکت روولوشن اسپیس (Revolution Space)، پیمانکار سامانه های فضایی مستقر در آمریکا، برای ساخت ماهواره‌های پیشرفته متمرکز بوده است. فورد پیشتر از سرمایه‌گذاری جزئی در این شرکت خبر داده بود.

به گزارش ایرنا، روزنامه وال استریت ژورنال نیز دیروز (۳ آذر) و برای نخستین بار از مذاکرات جاری پنتاگون با شرکت های جنرال موتورز، فورد و سایر تولیدکنندگان برای کمک به تولید انبوه پهپادهای نظامی شرکت‌های پهپادساز با تأمین قطعاتی از جمله موتور و حسگر خبر داده بود.

یک مقام پنتاگون به رویترز گفت: وزارت جنگ به طور فعال با تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و شرکت‌های فناوری نوظهور داخلی برای ایجاد یک پایگاه صنعتی مقاوم و با ظرفیت بالا همکاری می‌کند تا تولید، استقرار و پایداری طولانی‌مدت سامانه های بدون سرنشین و خودمختار نسل بعدی تسریع شود.

خودروسازان مستقر در شهر دیترویت سابقه طولانی در تبدیل قابلیت‌های تولید انبوه خود به نیازهای نظامی داشته و در طول جنگ جهانی دوم نیز کاربری کارخانه‌جات خود را به ساخت تانک، موتور جت و کامیون تغییر دادند.

طبق گزارش وال استریت ژورنال، جنرال موتورز در حال بررسی تولید موتور پهپاد است و همزمان مقام های دفاعی آمریکا با مدیران شرکت کانادایی سازنده قطعات خودرو "مگنا اینترنشنال" و سایر شرکت‌ها دیدار کرده‌اند.

وال استریت ژورنال اعلام کرد که جنرال موتورز به درخواست مقامات عالی رتبه دفاعی، بیشترین علاقه را به مشارکت در پروژه‌های نظامی داشته است.

نشریه پولیتیکو چندی پیش خبر داده بود که همزمان با تداوم تنش های منطقه‌ای، کاخ سفید درخواست‌هایی برای تأمین میلیاردها دلار بودجه اضافی برای ارتش آمریکا به کنگره این کشور ارسال کرده است.

پولیتیکو در این گزارش افزود که این درخواست‌ها شامل تأمین مالی فناوری‌های مقابله با پهپادها و افزایش تولید مهماتی است که در درگیری‌های خارجی به‌طور گسترده استفاده شده‌اند.

این درخواست همچنین شامل تأمین بودجه طرح سپر موشکی "گنبد طلایی" و ساخت ناوها می‌شود.

راجر ویکر رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا پیش تر اعلام کرده بود که بودجه نظامی این کشور ممکن است پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره به ۱.۵ تریلیون دلار افزایش یابد.