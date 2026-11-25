خبرگزاری رویترز نوشت که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، تایید کرد که کشورش مسئول حمله پهپادی(۳۰ آبان) به یک کشتی باری روسی در خلیج فنلاند بوده است.

جوان آنلاین: کشتی‌های فنلاندی، استونیایی و روس در یک عملیات نجات مشترک برای خاموش اطفای حریق شرکت کردند. یکشنبه (۱ آذر) یک کشتی روس، کشتی آسیب دیده "اسپارتا ۲" را به آب‌های روسیه و لنگرگاه سن پترزبورگ یدک کشید.

زلنسکی در مصاحبه با شبکه خبری بلومبرگ گفت که در جریان این عملیات به یک هدف نظامی مشروع حمله شده است.

وی افزود: ما همه چیز را درست انجام دادیم. هر کشتی با پرچم روسیه، هر چیزی که سلاح حمل کرده یا هر محموله تحریم شده‌ای به همراه دارد یک هدف مشروع برای ما در آب‌های بی‌طرف یا سرزمینی روسیه است.

طبق اطلاعات مندرج در تارنمای شرکت کشتیرانی اوبورونلوجیستیکا (Oboronlogistika) کشتی اسپارتا ۲ یک کشتی باری با پرچم روسیه است که خدمات لجستیکی برای وزارت دفاع روسیه ارائه می‌دهد.

زلنسکی با تاکید بر انکه این حمله در آب‌های سرزمینی روسیه رخ داد، افزود: ما کاملاً حق انجام این کار را داشتیم و مقداری انحراف نیز رخ داد و مطمئناً سوالاتی پیش آمد.

او اذعان کرد که برخی از متحدان اروپایی کی یف "وقتی اتفاقی در دریای بالتیک می‌افتد نگران می‌شوند" و گفت که به وزیران و ارتش خود دستور داده است که "بیشتر با شرکا ارتباط برقرار کنند تا جزئیات کافی در اختیار داشته و غافلگیر نشوند".

توره ساندویک (Tore Sandvik)، وزیر دفاع نروژ، دیروز (۳ آذر) گفت که گفتگوی مداومی با اوکراین در مورد "لزوم ثبات در مناطق مجاور ما" در جریان است.

وی به خبرنگاران گفت: اگر روسیه این جنگ را متوقف می کرد، همه حملات فوراً متوقف می‌شدند. با این حال، ما بر این واقعیت متمرکز هستیم که اوکراین باید (این اقدامات) را در چارچوب قوانین بین‌المللی انجام دهد. بنابراین ما این موضوع را با آنها در میان می‌گذاریم.

او افزود: ما همچنین بر این واقعیت تمرکز داریم که آنها باید به نیاز ما به ثبات در مناطق مجاورمان احترام بگذارند و اکنون گفتگوی خوبی با اوکراینی‌ها در این مورد داریم.

ساندویک پس از امضای یک توافق‌نامه با همتای اوکراینی خود، یوهنی خمارا (Yevhenii Khmara)، برای گسترش همکاری‌های دوجانبه در زمینه افزایش بهره برداری از سامانه های ضد پهپاد در اوکراین با رسانه ها گفت و گو می‌کرد.

ساندویک نگفت که آیا در جلسه خود با خمارا در مورد حمله خلیج فنلاند صحبت کرده یا خیر.

نروژ یکی از کشورهای عضو ناتو است که با حمایت همه احزاب پارلمان برای سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۰ یک بودجه بلندمدت به مبلغ حدود ۲۷ میلیارد دلار برای اوکراین اختصاص داده و یکی از سخاوتمندترین حامیان این کشور به شمار می رود.

زلنسکی پریروز (۲ آذر) نیز اعلام کرده بود که کشورش مسئول حمله شهپادی به یک کشتی جنگی روسیه در سواحل لیبی بوده که منجر به «غرق شدن» آن شده‌ است.

زلنسکی در پلتفرم «ایکس» نوشت که نیروهای اوکراینی هفت فروند شهپاد ساخت داخل را در این عملیات به کار گرفتند. رئیس دولت اوکراین این ناو را یکی از جدیدترین کشتی‌های روسیه توصیف کرد که در سال ۲۰۲۳ و در جریان حمله روسیه بهره برداری از آن آغاز شد.

نیروهای اوکراینی همچنین به یک کشتی باری روس نیز حمله کردند که به گفته زلنسکی مسکو از آن برای حمل سلاح استفاده می‌کرد. وی افزود که یک هلیکوپتر نظامی Ka-۲۷ نیز در این حمله منهدم شد.