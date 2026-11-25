رئیس اقلیم کردستان عراق ضمن مخالفت با تصمیم‌های علی الزیدی نخست‌وزیر این کشور در خصوص مدیریت میادین نفتی در برخی استان‌ها از جمله کرکوک، گفت: اقلیم کردستان با لحن نظامی مخالف است و تجربه‌ها نشان داده است که چنین رویکردی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و در راستای منافع عراق نیست.

جوان آنلاین: «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق مخالفت خود را با خطاب قرار دادن اقلیم با ادبیات نظامی اعلام کرد و گفت که این رویکرد به حل مشکلات کمک نمی کند و در راستای منافع عراق نیست.

به گزارش ایرنا، بارزانی اعلام کرد که بیانیه سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق را با شگفتی و نگرانی عمیق دریافت کرده است به ویژه آنکه گفت‌وگوها میان اقلیم کردستان عراق و دولت فدرال برای حل مسائل حل نشده همچنان ادامه دارد.

رئیس اقلیم کردستان حمایت خود را از حفاظت از منافع ملی و اجرای قانون، اعلام و در عین حال تاکید کرد که روابط اربیل و بغداد و حل اختلافات باید بر اساس قانون اساسی، احترام به موجودیت قانونی اقلیم و حقوق آن و پایبندی به اصول مشارکت و تفاهم باشد.

بارزانی خواستار اتحاد و همبستگی در اقلیم کردستان عراق شد و از جریان ها و طیف های سیاسی عراق خواست با حکمت و مسئولیت ملی با مسائل برخورد کند.

افشای حقایق جدید از قاچاق نفت و تاکید بر ضرورت کنترل گذرگاهها در دست دولت مرکزی

از سوی دیگر «سعد معن» رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق گفت: برخی مناطق که از نظری اداری تابع دولت فدرال هستند و در استان های کرکوک، صلاح الدین، نینوا و دیالی قرار دارند پس از تحولات سال ۲۰۱۴ از نظر امنیتی تحت کنترل اقلیم کردستان قرار گرفتند. در این مناطق مشکلات و تخلفات جدی مرتبط با قاچاق نفت شناسایی شده است. تحقیقات بر اساس واقعیت ها و شواهد انجام می شود و هیچ اتهامی متوجه هیچ نهاد یا طرفی در دولت اقلیم کردستان نیست.

وی هچنین از شناسایی بیش از ۱۷ شلنگ مورد استفاده برای انتقال نفت به تانکرها و قاچاق آن از میدان نفتی صفیه در شمال ربیعه خبر داد و گفت که این میدان با وجود آنکه باید مدتها قبل تعطیل می شد همچنان شاهد عملیات قاچاق است.

وی درباره گذرگاههای مرزی نیز تصریح کرد: گذرگاههای مرزی دروازه رسمی کشور و بخشی از حاکمیت ملی آن است و مدیریت آن باید به صورت متمرکز انجام شود. اقدامات دولت در راستای تامین منافع ساکنان اقلیم کردستان و تمامی شهروندان استانهای عراق است.

برکناری رئیس سازمان گذرگاههای مرزی عراق و انتخاب رئیس جدید

همزمان علی الزیدی، حسن کاظم را به جای رئیس برکنار شده سازمان گذرگاههای مرزی عراق منصوب کرد.

از سوی دیگر «هیئت الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق و «هادی العامری» دبیر کل سازمان بدر بر اهمیت حمایت از دولت برای موفقیت آمیز بودن اجرای برنامه های آن تاکید کردند.

طرفین در دیداری، درباره اوضاع سیاسی عراق، تحولات منطقه رایزنی کردند.

تاکید بافل طالبانی بر خرد ورزی

از سوی دیگر «بافل طالبانی» رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق اعلام کرد که در این مرحله خردورزی، ثبات و حاکمیت قانون باید بر هر ملاحظه دیگری اولویت داشته باشد.

او گفت: چالشهایی که امروز با آنها روبه رو هستیم فقط از طریق رجوع به قانون اساسی عراق به عنوان چارچوبی برای حل اختلافات قابل حل هستند و باید نیز از همین مسیر حل شوند.

طالبانی تاکید کرد: گفتگوی جدی و سازنده تنها راه تضمین حقوق شهروندان و حفظ صلح و آرامش در سراسر منطقه است.

«علی الزیدی» نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، مجموعه‌ای از تصمیمات را در رابطه با تحقیقات مربوط به پرونده قاچاق نفت در شرکت نفت شمال صادر کرد که شامل اقدامات اداری، امنیتی و مرتبط با نفت مربوط به اقلیم کردستان عراق بود.

این تصمیمات شامل تصرف تمام گذرگاه‌های مرزی در منطقه توسط «اداره بنادر مرزی» وابسته به دولت مرکزی، ممنوعیت صادرات نفت و مشتقات آن بدون تایید وزارت نفت عراق و به عهده گرفتن مدیریت میادین نفتی در استان‌های کرکوک، نینوا، صلاح الدین و دیاله توسط این وزارتخانه بود که خارج از کنترل امنیتی دولت مرکزی هستند.

در همین حال، «مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق روز سه شنبه با تاکید بر اینکه این تصمیمات بغداد با تفاهمات حاصل شده در مذاکرات قبلی مغایرت دارد، مخالفت خود را با آن اعلام کرد. وی از نیروهای سیاسی کُرد خواست تا با غلبه بر اختلافات خود، حفاظت از موجودیت منطقه را بر منافع حزبی و شخصی اولویت دهند.

در عین حال، «مسعود بارزانی» رهبر کردهای اقلیم کردستان عراق روز سه‌شنبه پیامی به بغداد ارسال کرد و ضمن ابراز مخالفت با تصمیماتی که مبتنی بر «هوس‌های شخصی» خواند، بر لزوم پایبندی به اصول قانون اساسی و توسل به خِرَد در حل مشکلات تاکید کرد.

در این زمینه، حزب «دموکرات» و «اتحادیه میهنی کردستان» عراق اوایل روز سه شنبه با صدور بیانیه مشترک گفتند که بیانیه صادر شده توسط سخنگوی نیروهای مسلح عراق و تحولات و اقداماتی که طی چند روز گذشته در عراق شاهد آن بوده‌ایم، برای شهروندان اقلیم کردستان عراق غیر منتظره و غافلگیر کننده بوده است.

ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعه عراق نیز روز سه شنبه، حل و فصل مسائل مورد اختلاف بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق از طریق گفت‌وگو و تفاهم مبتنی بر حفظ حقوق اساسی و وحدت ملی را خواستار شد.

«هیبت الحلبوسی» رئیس مجلس نمایندگان عراق، سه‌شنبه شب از همه احزاب در دولت مرکزی و حکومت اقلیم کردستان خواست تا منافع کشور را در اولویت قرار دهند و از تشدید لفاظی‌ها در رسانه‌ها که به نفع مردم عراق نیست، خودداری کنند.