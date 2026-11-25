افزایش آمار خشونت خانگی و جرایم علیه زنان و دختران در آلمان، در کنار ثبت ۲۰۹ مورد مرگ زنان و دختران بر اثر خشونت خانگی در سال ۲۰۲۵، ابعاد نگران کننده‌ای از تداوم و گسترش خشونت علیه زنان در یکی از کشورهای پیشرفته اروپایی را آشکار می‌کند.

جوان آنلاین: وزارت کشور آلمان اعلام کرد شمار زنان قربانی خشونت خانگی در این کشور طی سال گذشته میلادی با افزایش ۲.۸ درصدی به ۱۹۷ هزار و ۶۶۷ نفر رسیده است.

به گزارش ایرنا، تازه ترین گزارش ها درباره خشونت خانگی و جرایم مبتنی بر جنسیت علیه زنان در آلمان نشان می دهد که میزان وقوع جرایم در تمامی دسته بندی ها افزایش یافته است.

بر اساس بیانیه وزارت کشور آلمان، سال گذشته ۵۴ هزار و ۶۷۵ زن و دختر به عنوان قربانی جرایم جنسی ثبت شدند که این رقم در مقایسه با سال قبل ۲.۳ درصد افزایش داشته است. نزدیک به نیمی از قربانیان در زمان وقوع جرم زیر سن قانونی بوده اند.

این گزارش با اشاره به افزایش خشونت دیجیتال، افزود: شمار زنان قربانی این نوع خشونت با افزایشی نزدیک به ۱۶ درصد نسبت به سال قبل، به ۳۱ هزار و ۲۲۱ نفر رسید. در بیشتر موارد، قربانیان با اجبار، تهدید و تعقیب و مزاحمت مواجه بوده اند. حدود ۳۰ درصد از افراد آسیب دیده در زمان وقوع جرم زیر سن قانونی بوده اند.

همچنین جرایم زن ستیزانه با انگیزه های سیاسی نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافت و به ۸۱۹ مورد رسید. شمار این جرایم طی سال های اخیر به طور مستمر افزایش یافته و از سال ۲۰۲۲ تاکنون چهار برابر شده است.

شمار قربانیان زن خشونت خانگی که موارد آن به پلیس گزارش شده، در سال ۲۰۲۵ بار دیگر به بالاترین رقم خود رسید. در مجموع، ۲۸۰ هزار و ۱۲۹ نفر قربانی خشونت خانگی شدند که نسبت به سال قبل ۲.۸ درصد افزایش نشان می دهد.

خشونت خانگی، خشونت میان زوج ها و شرکای عاطفی با ۱۷۹ هزار و ۹۴۰ قربانی (۲.۳ درصد افزایش) و همچنین خشونت در محیط خانواده با ۱۰۰ هزار و ۱۸۹ قربانی (۳.۷ درصد افزایش) را شامل می شود.

به طور مشخص، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۴۲ هزار و ۸۰۰ زن و دختر قربانی خشونت از سوی همسر یا شریک عاطفی خود شدند؛ به این معنا که به طور میانگین، در هر ساعت بیش از ۱۶ زن قربانی چنین خشونتی شده اند.

سال گذشته، در مجموع ۲۹۲ نفر در نتیجه خشونت خانگی جان خود را از دست دادند که ۲۰۹ نفر از آنان زن و دختر بودند. از میان این ۲۰۹ قربانی زن، ۱۳۰ نفر به دست همسر یا شریک عاطفی فعلی یا سابق خود کشته شدند.