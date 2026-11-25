سخنگوی اورژانس استان تهران درباره استفاده مشروبات الکلی تقلبی هشدار داد و تاکید کرد مصرف این نوع مشروبات می تواند باعث نابینایی دائمی، آسیب مغزی و حتی مرگ شود.

جوان آنلاین: شروین تبریزی با اشاره به مسمومیت برخی هموطنان با مشروبات الکلی تقلبی در چند شهر کشور گفت: پیشگیری از مسمومیت الکلی، یک انتخاب برای حفظ جان است و یک تصمیم اشتباه می تواند عوارض جبران ناپذیری داشته باشد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز و تقلبی، به‌ویژه انواع حاوی متانول، می‌تواند باعث نابینایی دائمی، آسیب مغزی و حتی مرگ شود.

سخنگوی اورژانس استان تهران ادامه داد: متاسفانه متانول با بو، مزه و ظاهر قابل تشخیص نیست؛ حتی مقدار کم آن نیز خطرناک است و در صورت مصرف علائمی مانند تاری دید، سردرد، تهوع، استفراغ، درد شکم و کاهش سطح هوشیاری را جدی بگیرید.

تبریزی هشدار داد: اگر فردی پس از مصرف الکل مشکوک دچار هر یک از این علائم شد، حتی اگر حال عمومی خوبی دارد، فوراً با ۱۱۵ تماس بگیرید. منتظر تشدید علائم نمانید زیرا مسمومیت با متانول ممکن است با تأخیر چندساعته ظاهر شود و هرگز وادار به استفراغ نکنید.

وی تاکید کرد که در مسمومیت با متانول، هر دقیقه می‌تواند در نجات جان و حفظ بینایی مؤثر باشد.