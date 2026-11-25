منبعی در کاخ الیزه اعلام کرد فرانسه از پیشنهاد روسیه برای گفت‌وگو با اروپا استقبال می‌کند اما خواستار مشارکت کامل اروپایی‌ها در مذاکرات است.

جوان آنلاین: منبعی در کاخ الیزه اعلام کرد فرانسه از پیشنهاد روسیه برای گفت‌وگو با اروپا استقبال می‌کند اما خواستار مشارکت کامل اروپایی‌ها در مذاکرات مربوط به اوکراین، از جمله دور بعدی گفت‌وگوها با واشنگتن و کی یف است.

این منبع آگاه در کاخ الیزه تأکید کرد پاریس هرگز ارتباط خود با مسکو را قطع نکرده و تماس‌ها در سطوح مختلف ادامه داشته است.

این منبع آگاه در واکنش به دعوت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه از نمایندگان اروپایی برای سفر به مسکو گفت: فرانسه علاقه‌مند به آغاز گفت‌وگو با روسیه و تداوم مذاکراتی است که پیش‌تر آغاز شده بود.

وی افزود: فرانسه همواره از طریق رئیس‌جمهور، مشاوران دیپلماتیک و سفیر این کشور در مسکو با روسیه در ارتباط بوده و تلاش کرده است مواضع خود را درباره موضوعات قابل مذاکره و غیرقابل مذاکره، به‌روشنی و صراحت با طرف روسی مطرح کند.

این مقام فرانسوی استقبال از پیشنهاد روسیه برای رسمی‌کردن گفت‌وگوها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: روسیه از مقامات اروپایی برای گفت‌وگو در مسکو درباره چارچوب مذاکرات دعوت کرده است.

وی تصریح کرد: مطالبه فرانسه از روسیه این است که رسمی‌شدن گفت‌وگوها به معنای پذیرش نقش کامل اروپا در مذاکرات و مشارکت فعال نمایندگان اروپایی در دور بعدی گفت‌وگوها با آمریکا و اوکراین باشد.

این منبع در کاخ الیزه با اشاره به ضرورت حضور اروپا در روند صلح گفت: صلح در اروپا بدون حضور اروپایی‌ها امکان‌پذیر نیست.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۸ آبان ۱۴۰۵) اعلام کرد مسکو از نمایندگان اروپایی دعوت کرده است برای روشن‌شدن مواضع خود درباره مذاکرات صلح اوکراین به روسیه سفر کنند. وی گفت پس از مشخص‌شدن مواضع اروپا، درباره چارچوب ادامه مذاکرات تصمیم‌گیری خواهد شد.

این دعوت در حالی مطرح شده است که تلاش‌ها برای پیشبرد مذاکرات پایان جنگ اوکراین با میانجیگری آمریکا ادامه دارد و کشورهای اروپایی خواستار مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با امنیت و آینده این جنگ هستند.