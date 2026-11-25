تداوم حملات ارتش رژیم صهیونیستی به غزه و کرانه باختری همچنان شهروندان فلسطینی را قربانی می کند.

جوان آنلاین: در ادامه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه، جنگنده‌های این رژیم یک واحد مسکونی را در اردوگاه الشاطئ در غرب شهر غزه بمباران کردند که به شهادت ۴ شهروند فلسطینی و زخمی شدن شماری دیگر منجر شد.

به گزارش مهر، همزمان خودروهای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی چادرهای آوارگان فلسطینی را در مناطق شرقی محله التفاح در شرق شهر غزه هدف تیراندازی شدید قرار دادند.

نظامیان اشغالگر همچنین با استفاده از مواد منفجره اقدام به تخریب ساختمان‌ها در شرق اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه کردند.

از سوی دیگر مجتمع پزشکی ناصر اعلام کرد یک دختر فلسطینی در تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق خارج از محدوده تحت کنترل این نیروها در شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه زخمی شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد از ابتدای ماه نوامبر جاری تاکنون ۲۲ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند که ۱۲ نفر از آنان کودک بودند.

یورش گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری و قدس اشغالی

در کرانه باختری نیز نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز به مناطق مختلف از جمله قدس اشغالی یورش برده و اقدام به بازرسی منازل و بازداشت فلسطینیان کردند.

نظامیان صهیونیست در استان جنین به شهرک‌های سیله الظهر و قباطیه و در استان نابلس به محله‌های خله العامود و رفیدیا، اردوگاه‌های العین و بلاطه و مناطق سالم، بیت فوریک، مادما، تل، عورتا و بیتا یورش بردند.

نظامیان ارتش اسرائیل همچنین یادمان شهید «لیث ندیم حننی» را در بیت فوریک تخریب کردند.

روستای دیر جریر در رام ‌الله، شهرک‌های اذنا و بیت امر در الخلیل و اردوگاه شعفاط در قدس اشغالی نیز شاهد یورش عناصر ارتش بود.

همزمان شهرک‌نشینان صهیونیست به روستای ام ‌الصفا در رام‌ الله یورش برده و در منطقه الحرایق در شهرک بیتا در جنوب نابلس دست به اقدامات تحریک‌آمیز زدند.