یک مقام مسئول هواشناسی از ورود سامانه بارشی به شمال غرب کشور خبر داد و گفت: این سامانه از امروز در ۸ استان موجب بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید و در ارتفاعات سبب بارش برف می‌شود.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، اظهار کرد: امروز (چهارشنبه، ۴ آذر) با ورود سامانه بارشی از شمال غرب کشور، به‌تدریج در استان‌های آذربایجان غربی، نیمه شمالی آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شمال خراسان شمالی و ارتفاعات شمال شرق تهران بارش باران رخ خواهد داد.

کاهش محسوس دما در شمال و شمال شرق

وی افزود: روز پنجشنبه (۵ آذر) در نیمه شرقی دریای خزر و شمال شرق کشور بارش‌های پراکنده و کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود. همچنین بارش‌ها در مناطق مرتفع و سردسیر به‌صورت برف خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روزهای جمعه (۶ آذر) و شنبه (۷ آذر) در اغلب مناطق کشور آسمانی صاف و جوی آرام حاکم خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت وزش باد در کشور گفت: امروز در شمال غرب، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق کشور در بعضی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین وزش باد در شمال غرب کشور طی روز چهارشنبه بسیار شدید خواهد بود.

تهران در آستانه افزایش آلودگی هوا

ضیائیان درباره پیش‌بینی وضعیت جوی تهران نیز اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۴ آذر) صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات شب افزایش سرعت باد و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۱۴ و حداکثر دما ۲۶ درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی یادآور شد: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه‌ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به وضعیت آلودگی هوای تهران تصریح کرد: تا اوایل وقت پنجشنبه (۵ آذر)، با توجه به پایداری جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در مناطق پرتردد شهری تهران مورد انتظار است.

وی ادامه داد: همچنین در بعضی ساعات امشب (۴ آذر) و روز پنجشنبه (۵ آذر)، در سطح استان تهران، به‌ویژه نیمه جنوبی و غربی، افزایش سرعت وزش باد و گاهی وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

هشدار زرد هواشناسی برای ۸ استان؛ بارش برف و باران از امروز آغاز می‌شود

ضیائیان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۸ استان کشور گفت: براساس این هشدار، امروز (۴ آذر) در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران و فردا (۵ آذر) در استان‌های مازندران، گلستان، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات سمنان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در برخی نقاط احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد و در ارتفاعات و مناطق سردسیر نیز بارش برف و پدیده مه دور از انتظار نیست.

منبع مهر