جوان آنلاین: سردار سرلشکر «علی عبداللهی» رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) با صدور پیامی هفته بسیج را به حجت‌الاسلام والمسلمین «حسین طائب» رئیس سازمان بسیج مستضعفین تبریک گفت.

متن این پیام بدین شرح است:

برادر ارجمند جناب حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب

رئیس محترم سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سلام علیکم

پنجم آذرماه، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸، یادآور پیوند عمیق ایمان، آگاهی، مسئولیت‌پذیری و حضور سازمان‌یافته مردم در صیانت از استقلال، امنیت و سربلندی ایران اسلامی است.

بسیج در طول دهه‌های گذشته، فراتر از یک تشکیلات سازمانی، به نماد خودباوری ملی، حضور مسئولانه مردم و اعتماد به ظرفیت‌های مردمی تبدیل شده و در عرصه‌های دفاع از میهن، مقابله با بحران‌ها، محرومیت‌زدایی، سازندگی و پیشبرد اهداف کشور و ارتقای قدرت بازدارندگی ایران اسلامی نقش‌آفرینی‌های سترگ و حماسی خلق کرده است.

تجربه تاریخی نشان داده است که اقتدار پایدار کشور تنها به امکانات و توانمندی‌های مادی وابسته نیست، بلکه انسجام ملی، اعتماد عمومی، آمادگی اجتماعی و اراده جمعی مانند آنچه طی بیش از هشت ماه اخیر از آغاز جنگ تحمیلی رمضان و جنایت تروریستی و ظالمانه و تجاوزکارانه آمریکایی صهیونی تا امروز در میدان‌های حضور مردم مبعوث‌شده در حمایت از نیرو‌های مسلح و خونخواهی امام شهید انقلاب رقم خورده است؛ از مهم‌ترین عوامل قدرت و امنیت ملی به شمار می‌روند؛ و بسیج به‌عنوان یکی از جلوه‌های برجسته این ظرفیت، حلقه پیوند میان توان دفاعی کشور و سرمایه اجتماعی ملت است.

در شرایط پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی و در مواجهه با تهدید‌های گوناگون، تقویت آمادگی ملی، ارتقای دانش و مهارت، توسعه توانمندی‌های علمی و فناورانه، تحکیم وحدت و افزایش تاب‌آوری اجتماعی ضرورتی اساسی دارد، و بسیج با تکیه بر هویت مردمی و ظرفیت گسترده خود در افزایش آگاهی عمومی، تقویت همبستگی اجتماعی، پشتیبانی از پیشرفت کشور و حفظ امنیت پایدار عهده دار نقش مؤثر تاریخی است.

انتظار می‌رود بسیج با نصب‌العین قرار دادن منویات و انتظارات مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا در حکم انتصاب ریاست جدید سازمان بسیج مستضعفین، با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، بیش از پیش بر تربیت نسل توانمند، توسعه فعالیت‌های علمی و فناورانه، تقویت گروه‌های جهادی و خدمت‌رسان، حمایت از خلاقیت و ابتکار جوانان و گسترش همکاری با دستگاه‌های مسئول، ظرفیت‌های خود را در راستای استمرار راهبرد ایران هرچه قوی‌تر و دستیابی کشور به بازدارندگی مطلق متمرکز سازد و با حفظ سرمایه ارزشمند مردمی‌بودن خود، حضور مؤثر و مسئولانه در متن جامعه و در مسیر آرمان‌های بلند و تمدن‌ساز انقلاب و نظام اسلامی تحکیم و توسعه بخشد.

نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز با اعتقاد به نقش بنیادین مردم در تأمین امنیت و اقتدار ملی، همکاری و هم‌افزایی با ظرفیت‌های مردمی، به‌ویژه بسیج، را از الزامات تقویت توان دفاعی و افزایش آمادگی همه‌جانبه کشور می‌دانند؛ چراکه امنیت پایدار در سایه تقویت هم‌زمان توان دفاعی، انسجام اجتماعی، پیشرفت علمی و اعتماد عمومی تحقق می‌یابد.

در پایان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امامین کبیر و شهید انقلاب اسلامی، شهدای والامقام بسیج، به‌ویژه سردار سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا سلیمانی و تمامی ایثارگران و خدمتگزاران میهن، چهل و هفتمین سالروز تشکیل بسیج مستضعفین را به ملت شریف و مبعوث‌شده ایران، بسیجیان و خانواده‌های معظم آنان تبریک گفته و بر ضرورت تلاش جهادی برای تحقق صیانت از میراث امامین کبیر و شهید انقلاب و تدابیر و رهنمود‌های حکیمانه و شجاعانه رهبر عظیم‌الشأن انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا، حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی)، و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، خودباوری، همدلی و خدمت صادقانه در مسیر ساخت ایرانی امن، مقتدر، پیشرفته و سربلند تأکید می‌شود.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص)

سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی