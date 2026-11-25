جوان آنلاین: در پی دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر بررسی جامع وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، سازمان بازرسی کل کشور با تشکیل ۴۷ تیم تخصصی در سراسر کشور، مأموریت شناسایی، بررسی و ارزیابی عملکرد این شرکت‌ها را در دستور کار قرار داد که قرار است ساختار ۴۰۱ شرکت دولتی اصلاح شود .

به گزارش مهر، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه در ۲۳ شهریورماه، با اشاره به تعدد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و اختصاص بودجه‌های کلان به آنها، بر ضرورت بررسی دقیق وضعیت مالی، نحوه هزینه‌کرد اعتبارات، شیوه مدیریت و میزان ضرورت فعالیت این شرکت‌ها تأکید کرد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تعداد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بنا بر برخی برآوردها، بیش از ۳۰۰ شرکت است و بودجه تخصیصی به آنها از بودجه عمومی دولت نیز فراتر می‌رود، به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد بررسی ویژه و جامعی درباره این شرکت‌ها انجام دهد و مشخص شود کدام‌یک سودده، سربه‌سر یا زیان‌ده هستند و اساساً ادامه فعالیت هر یک از آنها تا چه اندازه ضرورت دارد.

در اجرای این دستور و با پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور، تاکنون ۴۰۱ شرکت دولتی در کشور شناسایی شده‌اند که بررسی‌ها نشان می‌دهد از این تعداد، ۲۵۴ شرکت سودده یا سربه‌سر و ۱۴۷ شرکت زیان‌ده هستند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، قرار است با بازنگری در مأموریت‌ها و اساسنامه شرکت‌ها، تفکیک وظایف و نقش‌های مدیریتی و ساماندهی شرکت‌های زیان‌ده، ساختار شرکت‌های دولتی اصلاح شود؛ اقدامی که در نهایت می‌تواند تعداد شرکت‌های دولتی را از ۴۰۱ شرکت فعلی به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ شرکت واقعی کاهش دهد.

به گفته مدیر امور شرکت‌های سازمان برنامه و بودجه، بررسی اساسنامه بیش از ۲۰۰ شرکت دولتی نشان می‌دهد برخی از این شرکت‌ها خارج از وظایف اساسنامه‌ای خود فعالیت کرده‌اند یا به اهداف تعیین‌شده در اساسنامه نرسیده‌اند.

وی همچنین از تدوین برنامه اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی در شش محور خبر داد و گفت: بازنگری در مأموریت و اساسنامه شرکت‌ها، اصلاح مدل مالکیت و تفکیک نقش‌های مالک، سیاست‌گذار و تنظیم‌گر، تقویت ارکان حاکمیت شرکتی، نظارت بر عملکرد و انضباط مالی، ارتقای شفافیت و کنترل‌های داخلی و تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده، محورهای اصلی این برنامه هستند.

به گفته مدیر امور شرکت‌های سازمان برنامه و بودجه، با توجه به ضرورت تفکیک شرکت‌های حاکمیتی از شرکت‌های تجاری تصریح کرد: نباید از شرکت‌هایی که مأموریت حاکمیتی و ارائه خدمات عمومی دارند، انتظار سودآوری تجاری داشت؛ از این رو پیشنهاد شده درآمدها و هزینه‌های این شرکت‌ها در جداول بودجه عمومی منعکس شود.

گفتنی است، این بررسی‌ها با هدف شفاف‌سازی عملکرد مالی شرکت‌های دولتی، جلوگیری از اتلاف منابع عمومی، اصلاح ساختارهای ناکارآمد و تعیین تکلیف شرکت‌های فاقد توجیه اقتصادی و مأموریتی در حال پیگیری است.