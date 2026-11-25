وزیر بهداشت، خواستار طراحی سازوکارهای قانونی، مسیرهای امن و جایگزین از سوی سازمان جهانی بهداشت برای تضمین تأمین و انتقال دارو، تجهیزات پزشکی و سایر اقلام حیاتی سلامت شد.

جوان آنلاین: محمدرضا ظفرقندی در دیدار با «جان جبور» نماینده سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسلامی ایران، درباره آثار تحریم‌های یک‌جانبه بر دسترسی به اقلام سلامت و زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک گفتگو کرد.

به گزارش مهر، وزیر بهداشت با اشاره به آثار تحریم‌های یک‌جانبه و محدودیت‌های اعمال شده بر زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، افزود: این محدودیت‌ها، برخلاف اصول و قوانین بین‌المللی است و هزینه انتقال این اقلام را افزایش داده است.

وی با تأکید بر مسئولیت سازمان جهانی بهداشت در صیانت از حق برخورداری همگان از سلامت، افزود: انتظار می‌رود این سازمان از ظرفیت‌ها و جایگاه بین‌المللی خود برای طراحی سازوکارهای اجرایی و پایدار استفاده کند تا کشورها در شرایط تحریم، جنگ و بحران به دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات ضروری سلامت دسترسی داشته باشند.

ظفرقندی تصریح کرد: لازم است مسیرهای امن و جایگزین برای تأمین، نقل‌وانتقال مالی و انتقال اقلام حیاتی سلامت پیش‌بینی شود؛ به‌گونه‌ای که محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی مانع دسترسی مردم به نیازهای اساسی درمانی و بهداشتی نشود.

وزیر بهداشت با اشاره به خدمات گسترده نظام سلامت ایران به مهاجران افغانستانی گفت: جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، همواره به مسئولیت‌های انسانی خود پایبند بوده و خدمات گسترده‌ای از جمله واکسیناسیون را به مهاجران افغانستانی ارائه کرده است.

نظام سلامت ایران؛ تجربه‌ای ارزشمند برای انتقال به سایر کشورها

در ادامه این نشست، نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران با اشاره به ظرفیت‌ها و دستاوردهای نظام سلامت ایران، شبکه گسترده مراقبت‌های بهداشتی اولیه، پوشش وسیع واکسیناسیون، خدمات سلامت مادر و کودک و توانمندی‌های پیشرفته تشخیصی و درمانی کشور را تجربیاتی ارزشمند برای سایر کشورها توصیف کرد.

وی اظهار داشت: دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در ایران مصمم است این دستاوردها را مستندسازی و برای بهره‌برداری سایر کشورها در سطح بین‌المللی معرفی کند.

جبور همچنین با اشاره به همکاری‌های این سازمان با وزارت بهداشت در جریان جنگ اخیر، از اقدامات انجام‌شده برای تجهیز برخی بیمارستان‌های آسیب‌دیده و بازسازی انستیتو پاستور ایران خبر داد.

وی افزود: تلاش‌ها برای بسیج منابع مورد نیاز بازسازی بیمارستان اندیمشک نیز در حال انجام است و به‌زودی بازدید مشترکی از این بیمارستان هماهنگ خواهد شد.