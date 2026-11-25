مایکروسافت پس از قطعی گسترده سرویس های مرتبط با ایمیل خود اکنون طرحی جدید به نام «وضعیت قرمز» اعلام کرده تا با چنین رویدادهایی مقابله کند.

جوان آنلاین: براساس یادداشت های داخلی مایکروسافت، این شرکت پس از یک قطعی ۲۴ ساعته که ضعف‌هایی را در سیستم‌های مهندسی و نحوه‌ی مدیریت بحران این شرکت آشکار کرد، برنامه‌ای اضطراری با عنوان «وضعیت قرمز» (Code Red) برای بازنگری اساسی در شیوه‌ی پیشگیری و واکنش به اختلالات بزرگ خدمات خود اعلام کرده است.

به گزارش مهر، قطعی روزهای ۱۲ و ۱۳ نوامبر، دولت‌ها و نهادهای مختلفی را از استرالیا و ژاپن گرفته تا آمریکا تحت تأثیر قرار داد، فعالیت شرکت‌های معاملاتی را به تأخیر انداخت و ارتباطات خطوط هوایی را مختل کرد. این اتفاق نگرانی‌های گسترده‌تری را درباره‌ی آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی دیجیتال برانگیخت.

مایکروسافت دلیل این قطعی را یک نقط مقیاس پذیری ردیابی نشده ویندوز اعلام کرد در ماه جولای وارد سیستم شده بود. ساتیا نادلا مدیر ارشد اجرایی شرکت نیز برای این اختلال عذرخواهی کرد.

اعلام وضعیت قرمز نشان دهنده هشداری اضطراری و بسیار مهم درباره ضعف های مهندسی مایکروسافت و رویکردهای عملیاتی آن پس از اختلالی است که پلتفرم «اکسچنج آنلاین» سرویس ایمیل مبتنی بر ابر رایانشی این شرکت و همچنین سرویس های اوت لوک، تیمز و دستیار هوش مصنوعی کوپایلوت و دیگر محصولات مایکروسافت ۳۶۵ را مبتلا کرد.

رئیس M۳۶۵ در یادداشتی که روز جمعه برای کارمندان مایکروسافت منتشر شده، نوشته این تاثیرگذارترین رویداد بر مشتریان در تاریخچه فعالیت اکسچنج آنلاین بوده است. تا پیش از این هیچ گاه این تعداد از مشتریان برای مدتی چنین طولانی دسترسی شان به ایمیل قطع نشده بود. وی در بخش دیگری از این یادداشت نوشته است: وضعیت قرمز به معنای اولویت کاری بالا برای تیم های ماست.

آماندا سیلور، معاون رئیس شرکت مایکروسافت که مسئولیت نظارت بر بخش M۳۶۵ Core و پلتفرم هوشمندی محیط کار این شرکت به نام Work IQ، را بر عهده دارد در یادداشتی جداگانه اعلام کرد مهندسان مجبور شدند در حالی که قطعی ادامه داشت در شرایطی مبهم و آشفته، بدون داشتن تصویر روشنی از وضعیت، برای رفع مشکل تلاش کنند.

وی همچنین اشاره کرد به عنوان بخشی از فعال شدن وضعیت قرمز یک بسیج عملیاتی با اولویت بسیار بالا و مختص بحران‌های جدی محسوب می‌شود که پنج محور اصلی برای اقدامات اصلاحی را در برمی گیرد. این محورها بر کاهش بار ترافیک سیستم، تقسیم‌بندی ترافیک بر اساس مناطق جغرافیایی و ایجاد سازوکارهای سریع‌تر برای بازیابی و بازگرداندن سرویس‌ها متمرکز هستند.

مایکروسافت برای اختلالات احتمالی آینده، هدف‌گذاری کرده تا هرگونه قطعی یا مشکل را در سراسر جهان حداکثر ظرف یک ساعت برطرف کند. این شرکت همچنین قصد دارد از عامل‌های هوش مصنوعی برای کمک به مهندسان استفاده کند تا بتوانند داده‌های مربوط به وضعیت سلامت سیستم‌ها را سریع‌تر بررسی و عیب‌یابی کنند.

هندرسون اعلام کرد که جلسات روزانه‌ای با تیم مدیریتی Substrate برگزار خواهد کرد. این تیم بر گروه مهندسی مسئول زیرساخت‌ها و سرویس‌های پایه‌ای مایکروسافت ۳۶۵ نظارت دارد. هدف از این جلسات، پیگیری اقدامات اصلاحی ناشی از قطعی اخیر خواهد بود. علاوه بر این، جلسات بازبینی هفتگی نیز برگزار می‌شود.

سخنگوی مایکروسافت گفت این شرکت نه‌تنها متعهد است مشکلات را پس از وقوع برطرف کند، بلکه تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا از بروز اختلالات مشابه در آینده جلوگیری کند.