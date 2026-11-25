سخنگوی وزارت آموزش‌ و پرورش با اشاره به اینکه نصب دوربین‌های نظارتی در مدارس با هدف افزایش ایمنی دانش‌آموزان و حفاظت از محیط‌های آموزشی انجام می‌شود، گفت: نظارت باید در راستای پیشگیری از آسیب‌ها باشد، نه اینکه به عنوان محدود کردن فعالیت‌های مثبت دانش‌آموزان در نظر گرفته شود.

جوان آنلاین: علی فرهادی درباره نصب دوربین‌های نظارتی در مدارس اظهار کرد: دوربین یکی از تجهیزات حفاظتی مدرسه است که هم در حفظ جان و ایمنی دانش‌آموزان و هم در حفاظت فیزیکی از محیط مدرسه، پیشگیری از سرقت و حمایت از عوامل اجرایی و خدمتگزاران مدارس نقش دارد.

به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به برخی اعتراض‌ها درباره نصب دوربین در محیط مدارس تصریح کرد: مدرسه فضایی عمومی است که دانش‌آموزان و معلمان در آن حضور دارند و نصب دوربین با هدف افزایش امنیت دانش‌آموزان انجام می‌شود.

فرهادی تاکید کرد: تمام تلاش آموزش‌وپرورش فراهم کردن فضایی مناسب‌تر برای تحصیل دانش‌آموزان است و نصب دوربین‌های نظارتی نیز در همین راستا و با هدف تامین منافع و امنیت دانش‌آموزان دنبال می‌شود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در خصوص ساخت مدارس بزرگ مقیاس (ظرفیت هزار دانش آموز) اظهار کرد: تمرکز ما بر ساخت مدارس بزرگ‌مقیاس به‌ویژه مدارس حیات طیبه است و در حال حاضر بیش از ۳۰۰ مدرسه حیات طیبه در کشور پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های این مدارس افزود: مدارس حیات طیبه همه مقاطع تحصیلی را پوشش می‌دهند و از امکانات ورزشی و نیروهای کامل حوزه کیفیت‌بخشی برخوردار هستند.

فرهادی با بیان اینکه کوچک بودن مدارس می‌تواند محدودیت‌هایی در تامین نیروی انسانی ایجاد کند، گفت: هرچه مدرسه کوچک‌تر باشد، ناچار هستیم بخشی از نیروهای کیفیت‌بخش مورد نیاز آن را تامین نکنیم، متاسفانه در حال حاضر حدود نیمی از مدارس کشور کمتر از ۵۰ دانش‌آموز دارند.