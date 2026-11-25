سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که عربستان سعودی در ۲۴ ساعت گذشته ۷۲ حمله هوایی و موشکی علیه یمن انجام و مناطق غیرنظامی را در استان های صنعا، الجوف، تعز، صعده، الحدیده، اب و لحج هدف قرار داد.

جوان آنلاین: سرتیپ «یحیی سریع» اظهارداشت که حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با استفاده از جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» از پایگاه‌های هوایی خمیس مشیط و طائف و حملات موشکی از نجران انجام شده است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: این حملات منجر به شهادت و زخمی شدن غیرنظامیان شده است.

وی گفت که تعداد کل حملات هوایی و موشکی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از زمان تشدید جنگ علیه یمن به پنج هزار و ۷۲۰ مورد رسیده است.

بر اساس این گزارش، هواپیماهای جنگی ائتلاف به رهبری عربستان همچنین سلسله حملات هوایی به استان‌های صنعا و عمران انجام دادند و یک اصطبل اسب‌های اصیل عرب را در منطقه «بنی الحارث» در صنعا هدف قرار دادند که منجر به مرگ بیش از ۶۰ راس اسب شد.

در استان عمران، هواپیماهای جنگی ائتلاف به رهبری عربستان سه حمله هوایی به این شهر انجام دادند.

به گفته منابع محلی، هشت غیرنظامی آواره از جمله ۲ زن و یک کودک، روز سه‌شنبه بر اثر بمباران یک خانه کپری در منطقه «راس العاره» در استان لحج که در آن زندگی می‌کردند، شهید شدند.

پیش تر، یک شهروند مسن یمنی در حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان به روستای الحصین در منطقه قماعره در شهرستان ماویه در استان تعز، شهید و خانه‌اش ویران شد.

وزارت بهداشت صنعا اعلام کرد که در نتیجه حملات ائتلاف به رهبری عربستان در استان‌های الحدیده، لحج، تعز، صعده و صنعا طی ۴۸ ساعت گذشته، ۴۱ غیرنظامی شهید و ۳۵ نفر دیگر از جمله زنان و کودکان، زخمی شدند.

این وزارتخانه افزود که آمار شهدای ناشی از حملات نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان از زمان آغاز تشدید به ۴۹۱ نفر و تعداد زخمی‌ها به یک هزار و ۶ نفر افزایش یافته است.

عربستان سعوی در سال ۲۰۱۵ و پس از حمله نظامی به یمن اقدام به محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور فقیر کرد و آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست و سپس ادعا کرد که از این تصمیم عقب نشینی کرده است.

صنعا در ۱۴ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به شکست این محاصره گرفت و متعاقب آن عربستان اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کرد که با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مواجه شد و در ادامه با انجام عملیات هایی، با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شدند به پیروزهای بزرگی از جمله کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» و منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور دست یابند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش داد.

نیروهای ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از شبه نظامیان مورد حمایت عربستان بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.