نامزد احتمالی ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات تصریح کرد که ترامپ و هگست و ونس درباره خروج از بن بست ایران هیچ ایده ای ندارند و باید فوراً به جنگ پایان دهند.

جوان آنلاین: روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» به نقل از جاش شاپیرو، فرماندار دموکرات ایالت پنسیلوانیا و نامزد احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، گزارش داد که او گفته است: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، باید به جنگ در ایران پایان دهد و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا را برکنار کند.

شاپیرو در ادامه سخنان خود افزود: کاملاً آشکار است که ترامپ، هگست و ونس کوچک‌ترین ایده‌ای درباره چگونگی خروج از بن‌بست ایران ندارند.

فرماندار دموکرات ایالت پنسیلوانیا همچنین خواستار بازخواست بنیامین نتانیاهو به دلیل اقداماتش در نوار غزه شد.

شاپیرو تاکید کرد که دونالد ترامپ و جو بایدن اقدامات کافی برای مهار نتانیاهو در جریان جنگ غزه انجام نداده‌اند.

وی نتانیاهو را رهبری شکست‌ خورده توصیف کرد که رژیم صهیونیستی را به مسیری خطرناک و تاریک کشانده و موجب انزوای بین‌المللی آن شده است.

دیروز نیز وبگاه «پولیتیکو» در گزارشی به بن‌بست سیاسی حزب جمهوری‌خواه پس از شکست‌های این حزب در انتخابات میان‌دوره‌ای پرداخته و نوشت که رهبران جمهوری‌خواه با معادله‌ای دشوار روبه‌رو هستند و نمی دانند چگونه باید جایگاه حزب را احیا کرده و خود را برای دوران پس از دونالد ترامپ آماده سازند.

این وب‌سایت در گزارشی به قلم اندرو هاوارد و آرون بیلیش، از افزایش شکاف میان چهره‌های جمهوری‌خواه پرده برداشته و نوشت برخی معتقدند زمان آن رسیده که حضور ترامپ در عرصه حزبی محدود شود، در حالی که گروهی دیگر می‌دانند عبور از او یا مخالفت با خواسته‌هایش همچنان بسیار دشوار است.