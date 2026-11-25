وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور یک پست برق، ۲ لوکوموتیو، یک کشتی باری و یک شرکت تولید قطعات پهپاد ارتش اوکراین را هدف قرار داده‌اند.