جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور مواضع و زیرساختهایی را که در پشتیبانی از صنایع دفاعی و نیروهای مسلح این کشور استفاده میشد، مورد حمله قرار دادند.
در این حملات یک پست برق در منطقه زاپروژیا و یک پست برق در منطقه دنیپروپتروفسک که در تأمین انرژی صنایع نظامی اوکراین نقش داشتند، هدف قرار گرفتند.
وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد دو لوکوموتیو مورد استفاده برای انتقال تسلیحات و تجهیزات نظامی نیروهای مسلح اوکراین در منطقه دنیپروپتروفسک هدف حمله قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، یک کشتی باری حامل محموله نظامی اوکراین در بندر چرنومورسک و یک شرکت صنعتی تولیدکننده قطعات پهپاد در منطقه چرنیهیف نیز هدف قرار گرفتند.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این حملات با هدف تضعیف زیرساختهای پشتیبانی ارتش و صنایع دفاعی اوکراین انجام شده است.