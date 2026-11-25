نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز به ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان می‌پردازند.

جوان آنلاین: جلسه علنی مجازی امروز (چهارشنبه ۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس آغاز شد که دستورکار آن به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری‌ اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی