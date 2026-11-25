جوان آنلاین: حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجازی امروز چهارشنبه ۴ آذرماه، در نطق پیش از دستور خود، اظهار کرد: سلام و درود بر ارواح طیبه شهدای گرانقدر این سرزمین، سلام بر روح بلند امام شهیدان و رهبر شهید انقلاب اسلامی و سلام بر ملت بزرگ، صبور، سرافراز و حماسه‌ساز ایران اسلامی؛ مردمی که تاریخ در برابر عظمت، ایستادگی و شرف آنان تمام‌قد سر تعظیم فرود آورده است.

وی ادامه داد: امروز از پشت تریبون خانه ملت با شما مردم غیور سخن می‌گوییم؛ در روزهایی که نسیم غیرت از جای‌جای این خاک مقدس می‌وزد و خفاشان شب‌پرست، بار دیگر در سودای خام آزمودن اراده ملت ایران، قد علم کرده‌اند.

نایب رئیس مجلس گفت: امروز در سه محور حیاتی، یعنی مردم و مقاومت، معیشت و جهاد اقتصادی و دیپلماسی عزت و اقتدار، سخنانی را تقدیم می‌کنم. در هر سه میدان، یک اصل روشن است؛ ایران نه از جنگ می‌هراسد، نه در برابر مشکلات مردم بی‌تفاوت می‌ماند و نه عزت خود را پای میز مذاکره معامله می‌کند.

ایران آغازگر جنگ نیست، اما گورستانی برای متجاوزان خواهد بود

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح نخستین محور سخنان خود با اشاره به تهدیدهای نظامی دشمنان گفت: همکاران عزیز و ملت شریف ایران! امروز دوباره سردمداران کاخ سفید و رژیم صهیونیستی، برای نجات خود از باتلاق بحران‌های لاینحل داخلی و معرکه‌های انتخاباتی‌شان، طبل پوسیده و توخالی جنگ را به صدا درآورده‌اند؛ اما زهی خیال باطل!

وی ادامه داد: دشمنان ما در گرداب خطای محاسباتی دیگری غوطه‌ورند. این بار تفاوت آشکار است؛ ایران آماده‌تر از همیشه و دشمن از هر زمان دیگری آسیب‌پذیرتر، سردرگم‌تر و تهی‌تر است. ما با آرمان‌های روشن دفاع از میهن و عزت اسلام برمی‌خیزیم، اما آنان در برزخ اهداف نامشروع و بی‌سرانجام خود دست‌وپا می‌زنند.

حاجی بابایی تاکید کرد: اگر بار دیگر این جنگ برافروخته شود، باید بدانند که آغاز جنگ شاید به اراده آنان باشد، اما پایان آن هرگز در اختیار آنان نخواهد بود. آتش را آنان می‌افروزند، اما شعله‌هایش دامن خودشان را نیز خواهد گرفت.

وی در ادامه، گفت: صحنه نبرد را بنگرید؛ هر شب خیابان‌های ایران اسلامی شاهد خروش اقیانوسی از مردم است که جانانه پای پرچم و نظام خود ایستاده‌اند و فریاد استقامت سر می‌دهند. اما در آن سوی آب‌ها، خیابان‌های پایتخت‌های غربی در تسخیر معترضانی است که از جنگ‌افروزی و جنون حاکمان خود به ستوه آمده‌اند. محبوبیت ترامپ به‌شدت سقوط کرده و بوی شکست خفت‌بار او و هم‌پیمانانش بیش از هر زمان دیگری به مشام می‌رسد.

نماینده مردم همدان در مجلس تصریح کرد: دشمن به یاد داشته باشد که امروز نبض انرژی جهان و شاهرگ حیاتی تنگه هرمز در مشت پولادین دلاورمردان ماست. با قیمت‌های جهش‌یافته نفت و اقتصاد لرزان غرب، آنان توان و تاب‌آوری یک نبرد فرسایشی را ندارند.

وی افزود: گزارش‌های خودشان گواه آن است که انبارهای تسلیحاتی و ذخایر پدافندی‌شان با کمبود مواجه شده و پایگاه‌هایشان توان مقابله با موج‌های سنگین مقاومت را ندارند.

نایب رئیس مجلس تاکید کرد: از همین‌جا هشدار می‌دهم که اگر کوچک‌ترین دست‌درازی به این کهن‌بوم صورت گیرد، پاسخ فرزندان ایران نه محدود خواهد بود و نه کوتاه‌مدت؛ این بار پاسخ ما طولانی و درازدامن خواهد بود و تابوت نظامیان متجاوز، خاکستر شدن زیرساخت‌های رژیم پوشالی و بحران مرگبار در اقتصاد جهانی، کمترین هزینه آن خواهد بود. ایران آغازگر جنگ نیست، اما گورستانی برای متجاوزان خواهد بود.

حاجی‌بابایی در ادامه و در تشریح محور دوم سخنان خود، با تأکید بر ضرورت توجه جدی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اظهار کرد: دشمن که در آوردگاه نظامی دستش از همیشه کوتاه‌تر است، تمام کینه و عداوت خود را به عرصه معیشت مردم کشانده تا به زعم باطل خویش، این ملت نستوه را در حصار محاصره اقتصادی به زانو درآورد. ما در مجلس خادمان این مردم هستیم و چشم بر رنج‌ها و سختی‌های معیشت آنان نمی‌بندیم.

وی ادامه داد: آری، فشار اقتصادی وجود دارد، اما آنچه حیرت جهانیان را برانگیخته، تاب‌آوری کم‌نظیر و وفاداری بی‌بدیل این ملت بزرگ است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: چند ماه از تشکیل محاصره همه‌جانبه می‌گذرد، اما به فضل الهی، انبارهای کالاهای اساسی کشور در وضعیت پایداری قرار دارد و ذخایر ارزی پاسخگوی کامل نیازهای بنیادین کشور تا مدت طولانی است.

وی بیان کرد: با این حال، این تاب‌آوری مردمی نباید مستمسکی برای کم‌کاری مجریان شود. ملت ایران در میدان دفاع از کشور وظیفه خود را انجام داده است؛ اکنون نوبت مسئولان است که در میدان معیشت، وظیفه خود را به‌تمامی انجام دهند.

وی تاکید کرد: دفاع از ایران، دفاع از مردم ایران است و دفاع از مردم، بدون تلاش بی‌وقفه برای بهبود معیشت آنان کامل نخواهد بود. دولت باید این سرمایه اجتماعی بی‌نظیر را با خدمت شبانه‌روزی پاسخ دهد. کنترل تورم و مهار افسارگسیختگی نرخ ارز، امروز خاکریز مقدم این جنگ است.

حاجی بابایی اظهار کرد: افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی برای حمایت از سفره اقشار ضعیف، امری کاملاً مقدور است و ما از سازمان برنامه و بودجه می‌خواهیم که بدون فوت وقت و با نگاهی دلسوزانه، این موضوع را عملیاتی کند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح سومین محور سخنان خود و با اشاره به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: موضع جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی، روشن، منسجم و الهام‌گرفته از مکتب عزت، حکمت و مصلحت است.

وی تاکید کرد: ایران مقتدر هرگز تسلیم فشار و زورگویی نخواهد شد. این واشنگتن بود که تفاهم اسلام آباد را زیر پا گذاشت، با این خیال واهی که مقاومت ما خواهد شکست؛ اما در برابر کوه اراده ایرانیان با بن‌بست روبه‌رو شد.

وی اظهار کرد: موضع ما روشن است؛ تا زمانی که شروط هفت‌گانه ایران محقق نشود و تا زمانی که طرف مقابل با عقلانیت، جدیت و احترام پای میز مذاکره ننشیند، ایران یک گام عقب‌نشینی نخواهد کرد. جهان را نمی‌توان با زور اداره کرد و ملت‌ها را نمی‌توان با تهدید خاموش کرد.

حاجی‌بابایی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت، امروز سه مسئولیت روشن پیش روی ماست؛ در برابر دشمن، آمادگی و وحدت؛ در برابر مشکلات مردم، اقدام و پاسخگویی؛ و در برابر طرف‌های مذاکره، عزت و هوشیاری.