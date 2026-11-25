معاون اول رئیس‌جمهور گفت: افزایش تخلیه و ترخیص کالا از مرزهای غیرجنوبی نشان می‌دهد نگرانی بابت محاصره دریایی دشمن نداریم.

جوان آنلاین: محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار، پس از ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای تسهیل روند ترخیص کالا از بنادر و گمرکات کشور، با تأکید بر ضرورت رفع موانع اداری و تسریع روند ترخیص کالاها گفت: افزایش تخلیه و ترخیص کالا از مرزهای غیرجنوبی این پیام را دارد که ما نگرانی بابت محاصره دریایی دشمن نداریم.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در این جلسه، میزان تخلیه کالاهای اساسی در بنادر شمالی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین دستور داد مشکلات مربوط به تأمین سوخت کامیون‌هایی که برای حمل کالا به بنادر مراجعه می‌کنند، برطرف شود.

وی بر رفع موانع ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات و بنادر کشور نیز تأکید کرد.

تأکید عارف بر جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی حداقل برای سه ماه

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت صیانت از معیشت مردم و جلوگیری از افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی اظهار کرد: ذخایر کالاهای اساسی و راهبردی کشور در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و کالا به وفور در بازار وجود دارد.

عارف با اشاره به آثار روانی افزایش مستمر قیمت‌ها بر جامعه گفت: افزایش روزانه یا هفتگی دو تا سه درصدی قیمت‌ها تأثیر روانی منفی بر جامعه می‌گذارد؛ بنابراین باید راهکاری اندیشیده شود تا حداقل برای سه ماه، قیمت‌ها افزایش نیابد.

وی افزود: این پیشنهاد در دبیرخانه ستاد تنظیم بازار در دست بررسی است تا سازوکاری برای جلوگیری از افزایش روزانه و هفتگی قیمت‌ها تدوین شود.

در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، گزارشی از روند تغییر میانگین قیمت برخی کالاها از جمله ماکارونی، شیر، پیاز، گوجه‌فرنگی، گوشت قرمز و لاستیک ارائه شد.

دستور عارف برای اصلاح قیمت ماکارونی؛ بسته ۷۰۰ گرمی نباید بیش از ۹۰ هزار تومان باشد

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به راهبرد دولت برای تأمین معیشت مردم، دستور داد قیمت ماکارونی ۷۰۰ گرمی از ۹۰ هزار تومان فراتر نرود و تولیدکنندگانی که نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کرده‌اند، قیمت‌ها را اصلاح و کاهش دهند.

عارف با اشاره به آمادگی تولیدکنندگان برای همکاری در این زمینه، تأکید کرد: باید مراقبت شود که کمبودی در عرضه ماکارونی در بازار داخلی ایجاد نشود و صادرات این محصول پس از تأمین نیاز داخل انجام گیرد.

تأکید بر تأمین شیر و لبنیات با قیمت مناسب و جلوگیری از افزایش قیمت گوشت قرمز

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به کاهش سرانه مصرف شیر در کشور و آثار منفی آن بر سلامت جامعه در بلندمدت، خواستار اتخاذ تدابیر لازم در دبیرخانه ستاد تنظیم بازار برای تأمین شیر و اقلام لبنی پرمصرف و مورد پسند مردم با قیمت مناسب شد.

عارف همچنین به وزیر جهاد کشاورزی دستور داد اقدامات و مراقبت‌های لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت گوشت قرمز انجام شود.

مدیران وزارت جهاد کشاورزی نیز در این جلسه گزارشی از دلایل افزایش قیمت پیاز و گوجه‌فرنگی و اقدامات پیش‌بینی‌شده برای مدیریت بازار این محصولات ارائه کردند و از کنترل قیمت‌ها تا هفته آینده با آغاز برداشت جدید خبر دادند.

راهبرد اصلی کشور تقویت صادرات محصولات باکیفیت کشاورزی است

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت مدیریت هم‌زمان بازار داخلی و صادرات محصولات کشاورزی گفت: دولت تمایلی به جلوگیری از صادرات محصولات کشاورزی ندارد، اما باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که کمبودی در بازار داخلی به وجود نیاید.

عارف با موفق ارزیابی کردن سیاست‌های کشور در زمینه صادرات محصولات باکیفیت کشاورزی، بر ضرورت حفظ بازارهای صادراتی تأکید کرد و افزود: در صورت بروز کمبود در بازار داخلی، محدودیت‌های موقتی در صادرات اعمال خواهد شد، اما راهبرد اصلی کشور تقویت صادرات است.

مأموریت فوری به وزارتخانه‌های راه و صمت برای حل مشکل لاستیک کامیون‌داران

پس از ارائه گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره مشکلات کامیون‌داران در تأمین لاستیک خودروهای سنگین، معاون اول رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مأموریت داد با همکاری تشکل‌های صنفی مرتبط، فوراً جلسه‌ای برای بررسی و رفع این مشکلات تشکیل دهند.

عارف تأکید کرد که پیشنهادهای حاصل از این نشست باید برای بررسی و تصمیم‌گیری نهایی در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار ارائه شود.

بهره‌گیری از تجارب دو جنگ اخیر برای تسهیل اداره کشور

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات دولت در دوران دو جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: برخی از اقداماتی که در این دوران انجام شد، در شرایط عادی نیازمند اخذ مجوزهایی بود که در قالب سندی به تصویب شورای عالی امنیت ملی و تأیید مقام معظم رهبری رسید و در سه بخش به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

عارف با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات به‌دست‌آمده در مدیریت کشور در شرایط جنگی افزود: اجرای این مصوبات بر اساس تجارب دو جنگ اخیر، کمک بسیاری به تسهیل اداره امور کشور خواهد کرد.

قدردانی عارف از همراهی مردم در صرفه‌جویی مصرف سوخت

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از همراهی مردم با دولت در زمینه صرفه‌جویی در مصرف سوخت، به ناترازی موجود در بخش انرژی کشور اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات تأمین انرژی ناشی از آسیب‌هایی است که دشمن به این بخش وارد کرده است.

عارف با تأکید بر اینکه راهبرد دولت اختصاص حداکثری انرژی مورد نیاز به بخش تولید و صنعت است، بار دیگر از مردم خواست در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند.

وی افزود: روند کاهش مصرف و مصرف بهینه انرژی بهبود یافته است و باید این مسیر را با همراهی مردم ادامه دهیم تا امکان تأمین انرژی مورد نیاز بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور فراهم شود.

اصلاحات ساختاری و حذف زمینه‌های فساد، رویکرد اصلی ستاد تنظیم بازار

معاون اول رئیس‌جمهور، اصلاحات ساختاری، رفع نقاط ضعف و از بین بردن زمینه‌های فسادانگیز را رویکرد اصلی ستاد تنظیم بازار دانست و اظهار کرد: زمینه‌های فسادانگیزی که در گذشته ایجاد شده بود، به عرضه کالاهایی با کیفیت پایین و قیمت بالا منجر شده بود.

عارف با اشاره به وجود چنین شرایطی در حوزه نان و بنزین گفت: اقدامات خوبی برای اصلاح این وضعیت آغاز شده است و در حوزه نان، ضمن اجرای اصلاحات، نه محدودیتی برای خرید مردم ایجاد شد و نه قیمت افزایش یافت.

عارف: با مدیریت کارت سوخت جایگاه‌ها در ادامه سال از واردات بی‌نیاز شده‌ایم

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نتایج اقدامات انجام‌شده در زمینه مدیریت مصرف سوخت اظهار کرد: با مدیریت کارت سوخت جایگاه‌ها، صرفه‌جویی خوبی حاصل شده و در ادامه سال از واردات بی‌نیاز شده‌ایم.

وی با بیان اینکه اجرای این اصلاحات با آرامش و متناسب با شرایط کشور پیش رفته است، افزود: منابع حاصل از این اصلاح ساختاری در حوزه کالابرگ و تأمین کالاهای اساسی هزینه می‌شود تا بخشی از افزایش قیمت‌ها برای مردم جبران شود.

گزارش استاندار فارس از وضعیت مطلوب ذخایر کالاهای اساسی و مقابله با گران‌فروشی

حسینعلی امیری، استاندار فارس، نیز در جلسه ستاد تنظیم بازار گزارشی از روند اجرای طرح اصلاح ساختار سوخت و اقدامات انجام‌شده برای تأمین کالاهای اساسی در این استان ارائه کرد.

استاندار فارس با مطلوب ارزیابی کردن وضعیت ذخایر کالاهای اساسی استان، بر اجرای طرح مقابله با گران‌فروشی و پیگیری اقدامات لازم برای مدیریت بازار و صیانت از معیشت مردم تأکید کرد.

بخش مربوط به محاصره دریایی به تیتر، لید و ابتدای خبر منتقل شد و مطابق متن اصلاحی شما، آمار درصدی تخلیه کالاها در بنادر شمالی نیز حذف شد.