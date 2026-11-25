جوان آنلاین: دانشگاه های علوم پزشکی در سایت های اطلاع رسانی خود شرایط ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ را اعلام کرده اند.

امسال پذیرش دانشجویان در رشته های پزشکی و دندانپزشکی تفاوتی با سال گذشته دارد. به دلیل شرایط دانشگاه ها و افزایش ظرفیت پذیرش، پذیرش بخشی از دانشجویان در سه نیمسال تقسیم بندی شده است و این موضوع در زمان انتخاب رشته به اطلاع داوطلبان رسید.

از همین رو امسال دانشجویان رشته های علوم پزشکی در سه نیم سال مهر ۱۴۰۵، بهمن ۱۴۰۵ و مهر ۱۴۰۶ پذیرفته می شوند اما بررسی سایت های اطلاع رسانی دانشگاه های علوم پزشکی نشان می دهد تمام پذیرفته شدگان فارغ از هر نوع زمان پذیرش باید در دانشگاه ها ثبت نام کنند و در هر صورت عدم ثبت نام، انصرافی محسوب می شوند.

زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در دانشگاه های علوم پزشکی

۱. دانشگاه علوم پزشکی اراک: ثبت نام اینترنتی در بازه زمانی ۲ تا ۷ آذرماه ۱۴۰۵. ثبت نام حضوری کلیه پذیرفته شدگان نیمسال اول و دوم و دانشکده های پرستاری محلات و شازند و نیز رشته پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه و پزشکی خمین در بازه زمانی شنبه ۷ آذر تا یکشنبه ۱۵ آذر. شروع کلاس های نیمسال اول ۱۴۰۵ از ۱۵ آذر ۱۴۰۵.

۲. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل: ثبت نام آنلاین از یکشنبه ۱ آذر تا پایان روز جمعه ۶ آذر ۱۴۰۵. کلیه پذیرفته شدگان قبل از پایان مهلت باید ثبت نام آنلاین را به اتمام رسانده و فرم نهایی پرینت شده از سامانه را در روز ثبت نام حضوری به مسئولین ثبت نام تحویل دهند. مهلت تحویل مدارک ثبت نامی به کارشناسان دانشگاه، از یکشنبه ۸ آذر تا چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۵ خواهد بود. انتخاب واحد ترم اول جدیدالورودها به عهده دانشکده مربوطه است.

۳. دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: ثبت نام اینترنتی از سه شنبه ۳ آذر تا جمعه ۶ آذر. زمانبندی تحویل مدارک و تشکیل پرونده اطلاع رسانی می شود. کلیه پذیرفته شدگان نیمسال اول سال ۱۴۰۶-۱۴۰۵، نیمسال دوم ۱۴۰۶-۱۴۰۵ (ارومیه و یا شهرستان های سلماس، نقده، میاندوآب، بوکان و مهاباد و پزشکی خوی) ابتدا ثبت نام اینترنتی کرده و سپس بر اساس زمانبندی اعلام شده برای تحویل مدارک به ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مراجعه کنند.

۴. دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: فرآیند ثبت‌نام غیرحضوری پذیرفته‌شدگان نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵ و نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶ از ۴ آذر تا ۸ آذر از طریق سامانه هم‌آوا دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام می‌شود.

۵. دانشگاه علوم پزشکی ایران: ثبت‌نام اینترنتی و بارگذاری مدارک در بازه زمانی ۲ تا ۴ آذر ۱۴۰۵. جهت اطلاع از ثبت‌نام حضوری، زمان شروع کلاس‌ها، انتخاب واحد و تحویل اصل مدارک اسکن‌شده، به سایت دانشکده مربوطه مراجعه شود. عدم ارسال مدارک در بازه زمانی تعیین‌شده به منزله انصراف بوده و هیچ‌گونه اعتراضی در این مورد پذیرفته نخواهد شد.

۶. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان (ورودی مهر و بهمن ۱۴۰۵ مهر ۱۴۰۶) در دو مرحله انجام می‌شود. شروع کلاس ها از ۱۴ آذر ۱۴۰۵ است. ثبت‌نام غیرحضوری و بارگذاری مدارک از سه‌شنبه ۳ آذر تا پایان جمعه ۶ آذر است.

۷. دانشگاه علوم پزشکی بابل: کلیه داوطلبانی که اسامی آنان به‌عنوان پذیرفته‌شدگان از سوی وزارت بهداشت به دانشگاه اعلام شده اعم از ورودی مهر ۱۴۰۵، ورودی نیمسال دوم تحصیلی و ورودی مهر ۱۴۰۶، موظف‌اند مطابق اطلاعیه‌ها و زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی دانشگاه، نسبت به انجام مراحل ثبت‌نام غیرحضوری و حضوری اقدام کنند. ثبت‌نام غیرحضوری از ۲ آذر تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۶ آذر انجام می شود. ثبت‌نام حضوری دانشجویان در روزهای شنبه و یکشنبه ۷ و ۸ آذر انجام خواهد شد.

۸. دانشگاه علوم پزشکی کاشان: مراحل ثبت نام الکترونیکی و حضوری است. ثبت نام آموزشی (صرفا الکترونیکی و غیرحضوری) از ۳ تا ۶ آذر و ثبت نام حضوری در بازه زمانی ۹ تا ۱۱ آذر براساس رشته های اعلامی انجام می شود. شروع کلاس ها از ۱۴ آذرماه ۱۴۰۵ است.

۹. دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی: ثبت نام اینترنتی و ارسال مدارک پذیرفته شدگان هر سه نیمسال اول و دوم ۱۴۰۵ و نیمسال مهر ۱۴۰۶ از دوشنبه ۲ آذر تا جمعه ۶ آذر انجام می‌شود. شروع کلاس های آموزشی ورودی های نیمسال مهر ۱۴۰۵ از شنبه ۷ آذر است. مهلت وصول اصل مدارک تا ۱۱ آذر است. عدم وصول مدارک موجب حذف نام دانشجو از فهرست دانشجویان خواهد شد.

۱۰. دانشگاه علوم پزشکی ایلام: فرآیند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵، اعم از ورودی مهر و بهمن ۱۴۰۵و مهر ۱۴۰۶ به صورت غیرحضوری (آنلاین) از دوشنبه ۲ آذر تا شنبه ۷ آذر انجام می شود. انتخاب واحد نیمسال اول توسط آموزش دانشگاه انجام خواهد شد. عدم ثبت نام اینترنتی دانشجویان در موعد مقرر به منزلۀ انصراف است. زمان دریافت اصل مدارک ورودی های مهر به صورت حضوری از ۹ تا ۱۱ آذر خواهد بود. تحویل مدارک ثبت نامی ورودی های بهمن ۱۴۰۵ و مهر ۱۴۰۶ بعدا اعلام می شود. شروع کلاس های آموزشی ویژه پذیرفته شدگان نیمسال اول ۱۴۰۵ از ۱۴ آذر است.

۱۱. دانشگاه علوم پزشکی بم: ثبت نام اینترنتی دانشجویان جدید الورود اعم از نیمسال اول و دوم از سه شنبه ۳ آذر تا ساعت ۲۳ جمعه ۶ آذر است. عدم ثبت نام دانشجویان اعم از ورودی نیمسال اول یا دوم در موعد مقرر به منزله انصراف است. ثبت نام حضوری در بازه زمانی یکشنبه ۸ آذر تا سه شنبه ۱۰ آذر براساس رشته است.

۱۲. دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: ثبت نام اولیه دانشجویان جدیدالورود آزمون سراسری سال ۱۴۰۶-۱۴۰۵به صورت اینترنتی در سه شنبه ۳ آذر تا دوشنبه ۹ آذر انجام می‌پذیرد. قبل از ورود به سامانه ثبت نام، مدارک باید به صورت فایل اسکن شده تهیه شود. شروع کلاس‌ها از شنبه ۱۴ آذرماه است.

۱۳. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: تمامی دانشجویان نو ورود از جمله دانشجویان پذیرفته شده ورودی مهر ۱۴۰۶ نیز مانند سایر پذیرفته شدگان باید در تاریخ اعلامی جهت ثبت نام مراجعه کرده و نسبت به آماده کردن مدارک مورد نیاز اقدام کنند. ثبت نام دانشجویان دانشکده های قاین، فردوس و طبس در شهر محل قبولی انجام می شود.

۱۴. دانشگاه علوم پزشکی تبریز: ثبت نام به‌صورت ترکیبی (الکترونیکی و حضوری) انجام خواهد شد. مهلت ثبت نام الکترونیکی از سه شنبه ۳ آذر تا ۱۲ شب جمعه ۶ آذر ۱۴۰۵ است. پذیرفته شدگان باید پس از ثبت نام آنلاین، فرم های نهایی را در روز ثبت نام حضوری تحویل دهند. مهلت تحویل مدارک ثبت نامی از شنبه ۷ آذر تا دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ است. انتخاب واحد ترم اول جدیدالورودها به عهده دانشکده مربوطه است.

۱۵. دانشگاه علوم پزشکی تهران: ثبت ‌نام اینترنتی از دوشنبه ۲ آذر تا شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۵ است. پذیرفته شدگان باید جهت آگاهی از تکمیل بودن و تائید مدارک بعد از حداکثر دو روز کاری به سایت مراجعه کنند تا رسید تاییدیه ثبت نام موقت را جهت ثبت نام حضوری دریافت کنند. در صورت مشاهده پیام مدارک ناقص باید سریعاً نسبت به رفع نقص اقدام کنند. ثبت نام حضوری و تحویل اصل مدارک بر اساس زمان بندی اعلام شده توسط دانشکده های مربوطه است.

۱۶. دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه: ثبت نام اینترنتی کلیه پذیرفته شدگان آزمون سراسری ۱۴۰۵ از سه شنبه ۳ آذر تا شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ انجام می شود. زمان ثبت نام به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و عدم ثبت نام اینترنتی و حضوری دانشجویان در موعد مقرر به منزله عدم پذیرش و انصراف است. ثبت نام حضوری براساس رشته در بازه زمانی یکشنبه ۸ آذر تا چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۵ است. زمان تشکیل کلاس های درسی پذیرفته شدگان نیمسال اول بلافاصله بعد از انجام ثبت نام حضوری است.

۱۷. دانشگاه علوم پزشکی جهرم: ثبت نام الکترونیکی از سه شنبه ۳ آذر تا شنبه ۷ آذر انجام می شود. عدم اقدام در موعد اعلام شده برای ثبت نام به طریقی که در اطلاعیه مشخص شده به منزله انصراف از تحصیل قلمداد می شود. کلیه پذیرفته شدگان برای هر دو نوبت مهرماه، بهمن ماه ۱۴۰۵ و مهرماه ۱۴۰۶ در همه رشته های تحصیلی باید در زمان اعلام شده ثبت نام کنند. عدم انجام ثبت نام الکترونیک در بازه زمانی تعیین شده به منزله انصراف بوده و بلافاصله پس از تاریخ‌های اعلام شده اسامی ‌افرادی که ثبت نام نکرده اند به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود. مسئولیت صحت کلیه اطلاعات ارسال شده از طریق ثبت نام الکترونیکی به عهده شخص دانشجو است. در صورت ارسال اطلاعات و مدارک و مستندات غیر واقعی، ثبت نام در هر مرحله از تحصیل لغو می شود.

۱۸. دانشگاه علوم پزشکی شیراز: ثبت نام به صورت الکترونیکی و مشروط بوده و نیازی به مراجعه حضوری نیست. پذیرفته شدگان ورودی مهر ۱۴۰۵ (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵) از سه شنبه ۳ آذر تا یکشنبه ۸ آذر، پذیرفته شدگان ورودی بهمن ۱۴۰۵ (نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵) از شنبه ۵ دی تا چهارشنبه ۹ دی و پذیرفته شدگان ورودی مهر ۱۴۰۶ (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۷-۱۴۰۶) از شنبه ۱۹ دی تا چهارشنبه ۲۳ دی ثبت نام می کنند. عدم اقدام در موعد اعلام شده برای ثبت نام به طریقی که در اطلاعیه مشخص شده به منزله انصراف از تحصیل قلمداد می شود. کلیه پذیرفته شدگان برای هر سه نوبت مهرماه ۱۴۰۵ و بهمن ماه ۱۴۰۵ و مهرماه ۱۴۰۶ در همه رشته های تحصیلی و در دانشکده های مستقر در شهر شیراز و سایر شهرستان های استان فارس، باید در زمان اعلام شده فوق ثبت نام کنند. عدم ارسال و تأیید مدارک در بازه زمانی تعیین شده به منزله انصراف بوده و پس از تاریخ های اعلام شده، اسامی ‌افرادی که ثبت نام نکرده اند به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد. شروع برنامه های آموزشی و فرهنگی از ۱۴ آذر است. تاریخ شروع به تحصیل پذیرفته شدگان ورودی بهمن ماه ۱۴۰۵ و مهر ماه ۱۴۰۶، متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

۱۹. دانشگاه علوم پزشکی زنجان: ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود در دو مرحله الکترونیکی و حضوری انجام می‌شود. در صورت انجام ندادن ثبت‌نام الکترونیکی، امکان تخصیص رکورد و تکمیل ثبت‌نام حضوری وجود نخواهد داشت. زمان ثبت نام غیر حضوری: از ۴ آذر تا ۹ آذر است. ثبت نام دانشجویان قبولی در سال ۱۴۰۶ نیز در همین تاریخ انجام می شود اما شروع کلاس های این گروه از مهر ۱۴۰۶ خواهد بود. شروع کلاس ها از ۱۴ آذر ۱۴۰۵ به صورت مجازی خواهد بود (به جز دانشجویان ورودی بهمن).

۲۰. دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد: زمان ثبت نام اینترنتی و حضوری ۴ روز بعد از اعلام نتایج کنکور از کانال های اطلاع رسانی دانشگاه اعلام می شود. ثبت نام پذیرفته شدگان نیمسال اولی و دومی و پذیرفته شدگان دانشکده علوم پزشکی بروجن همزمان است.

۲۱. دانشگاه علوم پزشکی سمنان: ثبت ‌نام اینترنتی و تکمیل فرم ها و اسکن مدارک ثبت‌نامی از سه شنبه ۳ آذر تا جمعه ۶ آذر (به تفکیک رشته) انجام می شود. در صورت انجام نشدن ثبت نام الکترونیکی امکان ثبت نام حضوری وجود نخواهد داشت. ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان نیمسال اول به تفکیک رشته تحصیلی پذیرفته شده در بازه زمانی شنبه ۷ آذر و یکشنبه ۸ آذر است.

۲۲. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: ثبت‌نام اینترنتی پذیرفته‌شدگان از دوشنبه ۲ آذر تا پایان روز یکشنبه ۸ آذرماه انجام می شود. عدم ثبت‌نام اینترنتی در مهلت مقرر، به منزله انصراف از ثبت‌نام تلقی می‌شود. پس از تکمیل ثبت‌نام اینترنتی و تأیید آن از سوی دانشکده مربوطه، پذیرفته شدگان باید طبق جدول زمان‌بندی که متعاقباً اعلام خواهد شد، اصل مدارک را به آموزش دانشکده تحویل دهند.

۲۳. دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: ثبت نام اینترنتی از چهارشنبه ۴ آذر تا دوشنبه ۹ آذر انجام می شود. تحویل مدارک و ثبت نام حضوری دانشجویان چهارشنبه ۱۱ آذر است. زمان ثبت نام اینترنتی و تحویل مدارک و ثبت نام حضوری دانشجویان رشته پزشکی ورودی ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ بعدا اعلام می شود. کلاس‌های دانشجویان جدیدالورود دانشکده‌های پرستاری و مامایی جیرفت، پیراپزشکی و بهداشت از ۱۴ آذرماه ۱۴۰۵ آغاز می شود و نیمسال تحصیلی دانشجویان جدیدالورود دانشکده‌های پزشکی و پرستاری کهنوج به بهمن‌ماه ۱۴۰۵ موکول شد.

۲۴. دانشگاه علوم پزشکی فسا: ثبت نام آنلاین از دوشنبه ۲ آذر تا شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ انجام می شود. پذیرفته شدگان هر دو نوبت مهر و بهمن ۱۴۰۵ و مهر ۱۴۰۶ در همه رشته های تحصیلی باید در این بازه زمانی ثبت نام خود را انجام دهند و عدم انجام ثبت نام آنلاین به منزله انصراف از تحصیل است. ثبت نام قطعی منوط به ثبت نام الکترونیک و به دنبال آن تحویل مدارک فیزیکی در تاریخ های مشخص شده است. زمان بندی تحویل مدارک به تفکیک رشته و ورودی در بازه زمانی یکشنبه ۸ آذر تا سه شنبه ۱۰ آذر است. شروع به تحصیل پذیرفته شدگان ورودی مهر ۱۴۰۵ از شنبه ۱۴ آذر است. تاریخ شروع به تحصیل و برنامه درسی پذیرفته شدگان ورودی بهمن بعدا اعلام می شود.

۲۵. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کلیه پذیرفته شدگان نیم سالهای اول و دوم سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ ملزم به ثبت نام اینترنتی از اول تا پنجم آذر هستند. تاریخ ثبت نام حضوری متعاقباً اعلام می شود. عدم شرکت در مراحل ثبت نام اینترنتی و حضوری به منزله انصراف از تحصیل است. تحصیل کلیه پذیرفته شدگان به صورت مشروط است و در صورت هر گونه مغایرت در زمان ثبت نام حضوری و عدم احراز شرایط، پذیرش لغو و مسئولیت آن به عهده شخص دانشجو است.

۲۶. دانشگاه علوم پزشکی قم: عدم انجام ثبت نام الکترونیک در بازه زمانی تعیین شده به منزله انصراف بوده و بلافاصله پس از تاریخ‌های اعلام شده اسامی ‌افرادی که ثبت نام نکرده اند به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود. کلیه پذیرفته شدگان کنکور سراسری ورودی مهر و بهمن ماه ۱۴۰۵ بعد از ثبت نام اینترنتی لازم است طبق برنامه زمان‌بندی زیر جهت تحویل مدارک به دانشگاه مراجعه کنند. ثبت نام اینترنتی کلیه رشته ها از سه شنبه ۳ آذر تا جمعه ۶ آذر است. ثبت نام حضوری و تحویل مدارک به تفکیک رشته در بازه زمانی شنبه ۷ آذر تا چهارشنبه ۱۱ آذر انجام می شود. شروع کلاسهای ورودی مهر ۱۴۰۵ از شنبه ۱۴ آذر است و ورودی بهمن ۱۴۰۵ متعاقبا اعلام می شود.

۲۷. دانشگاه علوم پزشکی البرز: فرآیند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ و نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۷-۱۴۰۶ در دو مرحله انجام می شود. ثبت نام اینترنتی از دوشنبه ۲ آذر تا جمعه ۶ آذر است. عدم ثبت نام اینترنتی کلیه ورودی ها در موعد مقرر به منزله انصراف است. ثبت نام حضوری در بازه زمانی یکشنبه ۸ آذر تا سه شنبه ۱۰ آذر است. ورودی های نیمسال دوم ۱۴۰۵ و نیمسال اول ۱۴۰۶ که بومی استان البرز نبوده و در سایر شهرها سکونت دارند؛ در صورت عدم امکان مراجعه حضوری در تاریخ های اعلام شده؛ می توانند در زمانی که متعاقبا اعلام می شود جهت ثبت نام حضوری مراجعه کنند، انجام ثبت نام اینترنتی این دو گروه الزامی است. زمان شروع کلاسهای پذیرفته شدگان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از شنبه ۱۴ آذرماه است.

۲۸. دانشگاه علوم پزشکی کردستان: ثبت نام اینترنتی کلیه پذیرفته شدگان ورودی های نیمسال های اول و دوم ۱۴۰۵ و نیمسال اول ۱۴۰۶ از سه شنبه ۳ آذر تا پنجشنبه ۵ آذر انجام می شود. کلیه پذیرفته شدگان همه ورودی ها باید در بازه اعلام شده نسبت به ثبت نام اینترنتی و تحویل مدارک به صورت حضوری (بازه زمانی ۷ تا ۹ آذر) اقدام کنند. عدم ثبت نام در موعد مقرر به منزله انصراف از ثبت نام است. تاریخ شروع کلاسها جهت ورودی های نیمسال اول ۱۴۰۵ از روز شنبه ۱۴ آذر است.

۲۹. دانشگاه علوم پزشکی کرمان: ثبت نام اینترنتی کلیه پذیرفته شدگان ورودی های نیمسال های اول و دوم ۱۴۰۵ از چهارشنبه ۴ آذر تا جمعه ۶ آذر انجام می شود. ثبت نام اینترنتی و تحویل مدارک به صورت حضوری (بازه زمانی ۷ تا ۹ آذر) اقدام کنند.

۳۰. دانشگاه علوم پزشکی مشهد: شروع ثبت‌نام اینترنتی از سه شنبه ۳ آذر و پایان ثبت‌نام اینترنتی شنبه ۷ آذر است. مهلت ثبت‌نام غیرقابل تمدید است؛ پذیرفته‌شدگان باید ثبت‌نام را در بازه اعلام‌شده تکمیل کنند. ثبت نام نکردن به صورت اینترنتی تا ۷ آذر ۱۴۰۵ به منزله انصراف از تحصیل تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد. پذیرفته‌شدگان نیمسال اول ۱۴۰۵، اصل مدارک ثبت‌نامی را در اولین روز مراجعه به دانشکده، به اداره آموزش دانشکده تحویل دهند و پذیرفته‌شدگان نیمسال دوم ۱۴۰۵ و نیمسال اول ۱۴۰۶ در دانشکده‌های واقع در مشهد باید اصل مدارک را به نشانی اعلام شده پست کنند.

نکات قابل توجه در فرم های ثبت نام پذیرفته شدگان سال ۱۴۰۵ در دانشگاه های علوم پزشکی

الزام ثبت کد پستی محل سکونت داوطلبان در سامانه املاک و اسکان

امسال همه دانشگاه ها اعلام کرده اند که پذیرفته شده باید قبل از شروع ثبت نام الکترونیکی، باید نسبت به ثبت کد پستی محل سکونت داوطلبان در سامانه املاک و اسکان اقدام کند.

گواهی ثبت معاینات دانشجویی در سامانه الکترونیکی سلامت

نکته دیگر گواهی ثبت معاینات دانشجویی در سامانه الکترونیکی سلامت وزارت بهداشت است. کلیه دانشجویان باید ضمن مراجعه به نزدیکترین پایگاه سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت محل سکونت، نسبت به انجام معاینات گروه سنی خود توسط مراقب سلامت و پزشک اقدام و فرم مربوطه را تکمیل و در سامانه ثبت نام اینترنتی بارگذاری کنند. جواب آزمایش آنتی بادی و هپاتیت ب نیز در برخی از دانشگاه ها الزامی اعلام شده است.

تکمیل تعهد نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان علوم پزشکی

تمام دانشجویان باید ضمن مطالعه آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای، فرم تعهد نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان علوم پزشکی را تکمیل و امضاء کرده و در زمان مراجعه حضوری تحویل دهند.

الزام ارائه سند تعهد محضری (ویژه پذیرفته شدگان سهمیه بومی، مناطق محروم، قانون برقراری عدالت آموزشی)

براساس دستورالعمل ثبت نام ابلاغی از طرف سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرفته شدگان سهمیه های بومی (استان های خاص)، مناطق محروم (موضوع قانون عدالت آموزشی)، سهمیه مناطق محروم (مصوبه افزایش ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی) و متعهدین خدمت به سازمان های نظامی و پزشکی قانونی ملزم به تنظیم سند تعهد محضری هستند.

سپردن و ارائه اسناد تعهد محضری مربوط به انجام خدمات قانونی، مطابق با نمونه اسناد مورد تأیید دانشگاه های علوم پزشکی و متناسب با سهمیه پذیرش، در مهلت ثبت نام الزامی است. شروع دوره این گروه در صورت عدم ارائه سند تعهد محضری، فاقد وجاهت قانونی است. پس از بارگذاری، اصل سند باید همراه با تأییدیه اداره امور حقوقی دانشگاه به دانشگاه تحویل داده شود. در صورت عدم تحویل حضوری سند، ثبت نام، نهایی نخواهد شد.

الزام ارائه گواهی خوداظهاری سلامت جسمانی – روانی

الزام تکمیل گواهی خوداظهاری سلامت جسمانی – روانی، ویژه پذیرفته‌شدگانی که دارای نقص عضو غیرمؤثر در انتخاب رشته هستند و تعهد مراجعه به مرکز بهداشت دانشگاه در طول نیمسال اول تحصیلی از دیگر موارد تکمیلی است. پذیرفته‌شدگان سایر رشته‌های گروه پزشکی، از جمله پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی و ... باید از سلامت کامل جسمانی و روانی برخوردار باشند. در صورت تشخیص نقص عضو موثر در رشته تحصیلی در هر مرحله از تحصیل ، از ادامه تحصیل دانشجو ممانعت به عمل خواهد آمد.

همچنین غربالگری سلامت روان دانشجویان جدیدالورود باید انجام شود و دانشجویان ملزم به تکمیل فرم های مربوطه هستند. هدف غربالگری سلامت روان شناخت نیازها و فراهم‌کردن حمایت به‌موقع از دانشجو است. اطلاعات دانشجویان مطابق ضوابط محرمانگی و دسترسی مجاز، حفاظت می‌شود و در صورت شناسایی نیاز، امکان دریافت مشاوره و حمایت تخصصی فراهم خواهد شد.

لزوم فراغت از تحصیل در زمان های مقرر برای پذیرفته شدگان

پذیرفته شدگان نیمسال اول باید در زمان ثبت نام، گواهی فراغت از تحصیل به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ و پذیرفته شدگان نیمسال دوم لازم است گواهی فراغت از تحصیل به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۵ را به دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی ارائه کنند، در غیر اینصورت قبولی آنان لغو می شود.

دانشجویان اخراجی آموزشی و یا دانشجوی انصرافی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی باید اصل فرم انصراف از تحصیل و گواهی تسویه حساب کامل تایید شده دانشگاه و اداره کل امور دانشجویان را اسکن و بارگذاری کنند و در زمان ثبت نام حضوری ارائه کنند. تاریخ انصراف برابر قوانین مورد بررسی قرار می گیرد.

الزام تکمیل فرم تعهد نامه به کمیته انضباطی دانشگاه

تمام دانشجویان ملزم هستند فرم تعهد نامه به کمیته انضباطی دانشگاه را تکمیل کنند. دانشجویان پس از تکمیل و بارگذاری فرم مربوطه، باید پس از ورود به دانشگاه حتماٌ فرم را به کمیته انضباطی دانشگاه جهت تایید آن کمیته و سپس تحویل آن به اداره کل آموزش دانشگاه اقدام کنند.

همچنین دانشجویان دوره روزانه پذیرفته شده ۱۴۰۳ و قبل از آن در تمامی دوره ها برای شرکت مجدد در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ ملزم به انصراف قطعی از دانشگاه محل تحصیل خود تا قبل از پایان مهلت ثبت نام آزمون سراسری بوده اند در غیر اینصورت قبولی این دسته از پذیرفته شدگان لغو می شود.

نکاتی درباره کارنامه سبز پذیرفته شدگان کنکور ۱۴۰۵

کارنامه سبز از سوی سازمان سنجش ارائه می شود. ممکن است داوطلب براساس این کارنامه، در یک یا چند رشته در همان دانشگاه یا سایر دانشگاه های کشور، پس از رشته فعلی که در آن به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام شده دارای حداقل نمره قبولی باشد اما داوطلب باید توجه داشته باشد «کارنامه سبز» صرفاً جهت اطلاع داوطلب آزمون سراسری صادر شده است و هیچ گونه حقی برای داوطلب برای پذیرش در رشته محل هایی که واجد حداقل نمره قبولی است، ایجاد نمی کند.

همچنین هیچ الزامی برای دانشگاه محل پذیرش اولیه (دانشگاه مبداء) و یا دانشگاه مورد تقاضا (دانشگاه مقصد) مبنی بر موافقت با انتقال یا تغییر رشته ایجاد نمی کند. بر اساس آیین نامه های آموزشی، هرگونه درخواست تغییر رشته و انتقال، در صورت کسب موافقت دانشگاه مبدا و مقصد پس از گذراندن حداقل دو نیمسال از شروع تحصیل امکان پذیر است.

لزوم مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه

مدرک نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه شامل یکی از مدارک «تصویر کارت پایان خدمت هوشمند» یا «کارت معافیت دائم هوشمند (کفالت، ایثارگران و موارد خاص) یا «تصویر برگ معافیت موقت هولوگرام دار بدون غیبت (پزشکی، کفالت و سایر ...) در مدت اعتبار آن» است. سایر موارد مرتبط با نظام وظیفه از سوی دانشگاه ها اعلام شده و پذیرفته شدگان باید براساس آن اقدام کنند.

پذیرفته شدگان ورودی نیمسال اول (مهرماه) در درگاه خدمات الکترونیکی انتظامی، شروع به تحصیل را ۱۴۰۵.۰۷.۰۱ و پذیرفته شدگان ورودی نیمسال دوم (بهمن ماه) شروع به تحصیل را ۱۴۰۵.۱۱.۰۱ وارد کنند. تذکر: پذیرفته شدگان ورودی مهر ماه ۱۴۰۶ هنگام ثبت درخواست معافیت تحصیلی در سامانه سخا، نیمسال ورود به دانشگاه (شروع به تحصیل) را بهمن ۱۴۰۵ (۱۴۰۵.۱۱.۰۱) انتخاب کنند.

مشخصات مدرک تحصیلی که باید در زمان ثبت نام ارائه شود

نظام آموزشی جدید (۳-۳-۶): تصویر مدرک یا گواهی موقت پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه با مهر و امضای مدیر دبیرستان (هم بر روی عکس و هم در امتداد گواهی)، گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم (با مهر و امضای مدیر دبیرستان)، تصویر کارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان (پایه دهم تا دوازدهم) با امضاء و مهر دبیرستان یا اداره آموزش و پرورش.

نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی: تصویر مدرک یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی با مهر و امضای مدیر مرکز پیش دانشگاهی، تصویر مدرک و یا گواهی دیپلم با مهر و امضای مدیر دبیرستان، تصویر کارنامه تحصیلی دیپلم با امضا و مهر دبیرستان یا آموزش و پرورش، تصویر کارنامه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی با امضا و مهر دبیرستان یا آموزش و پرورش.

نکات جالب توجه برخی از دانشگاه های علوم پزشکی

برخی از دانشگاه ها کارنامه اولیه (نوبت اول و دوم) کنکور سراسری سال جاری که شامل درصد دروس است را نیز جزء مدارک ثبت نام اعلام کرده اند.

همچنین برخی از دانشگاه ها آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی نیز برگزار می کنند.

یکی از دانشگاه های علوم پزشکی نیز کارگاه اختصاصی والدین برگزار می کند و حضور یکی از والدین در این کارگاه الزامی است.