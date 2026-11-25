«گادی آیزنکوت» رهبر حزب «یشار» در تلاش برای تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی به توافق ائتلافی با «آویگدور لیبرمن» رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» دست یافته و مذاکرات وی با حزب «یهودیت تورات متحد» نیز پیشرفت‌ هایی داشته است.

جوان آنلاین: خبرگزاری فلسطینی «معا» در گزارشی با اعلام این خبر افزود که همزمان، حزب دموکرات‌ها مذاکرات خود با آیزنکوت را متوقف کرده‌اند و اردوگاه تغییر در حال بررسی تشکیل کابینه‌ای محدود و کوتاه مدت با هدف کنار زدن «بنیامین نتانیاهو» و برگزاری انتخابات جدید است.

بر اساس این گزارش، حزب «یشار» اعلام کرد که گادی آیزنکوت رهبر این حزب، سه‌شنبه شب با آویگدور لیبرمن رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» دیدار کرد و دو طرف در این نشست درباره امضای توافق ائتلافی میان احزاب خود به توافق رسیدند.

این خبر در حالی اعلام شد که حزب به اصطلاح دموکرات‌های رژیم صهیونیستی، تنها چند دقیقه پیش از آن، توقف مذاکرات با حزب «یشار» را اعلام کرده بود، تصمیمی که به گفته این حزب، در پی پیشرفت مذاکرات برای تشکیل کابینه وحدت با «بنیامین نتانیاهو» توافق‌های حاصل شده با حزب لیکود درباره تشکیل کمیته توافقی جهت بررسی موضوع اصلاحات قضایی و همزمان بن بست در مذاکرات برای تشکیل کابینه تغییر اتخاذ شده است.

در این زمینه، شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی پیش‌تر گزارش داده بود که آیزنکوت شرکای سیاسی خود را از پیشرفت قابل توجه در مذاکرات با حزب «یهودیت تورات متحد» مطلع کرده است.

بر اساس این گزارش، آیزنکوت نسبت به جدول زمانی تشکیل کابینه نیز ابراز خوش بینی کرده و به شرکای سیاسی خود پیام داده است که انتظار دارد پیش از پایان مهلت ماموریتش، کابینه جدید رژیم صهیونیستی سوگند یاد کند.

به رغم پیشرفت در مذاکرات با احزاب حریدی، آیزنکوت به شرکای خود اعلام کرده است که مذاکرات با حزب لیکود در مرحله کنونی متوقف شده است.

به نوشته خبرگزاری فلسطینی معا، با این حال، انتظار می‌رود که تیم‌های مذاکره کننده لیکود و احزاب حریدی بار دیگر روز چهارشنبه برای تلاش جهت دستیابی به توافق، نشست برگزار کنند.

بر اساس این گزارش، آیزنکوت ۱۲ روز دیگر برای تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی فرصت دارد که با در نظر گرفتن تعطیلات آخر هفته، به هشت روز کاری محدود می‌شود.

اگرچه وی اعلام کرده است که قصد ندارد از «اسحاق هرتسوگ» رئیس رژیم صهیونیستی، درخواست تمدید ماموریت کند، اما ارزیابی‌های اردوگاه تغییر حاکی از آن است که به دلیل پیچیدگی روند مذاکرات، به احتمال زیاد، وی ناچار به درخواست ۱۴ روز مهلت اضافی خواهد شد.

توقف مذاکرات دموکرات‌ها با آیزنکوت

حزب به اصطلاح دموکرات‌های رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای توقف مذاکرات با حزب «یشار» به رهبری گادی آیزنکوت را اعلام کرد.

این حزب دلیل تصمیم خود را پیشرفت مذاکرات جاری برای تشکیل کابینه وحدت با بنیامین نتانیاهو و تفاهم‌های حاصل شده با حزب لیکود درباره تشکیل کمیته توافقی برای رسیدگی به موضوع اصلاحات قضایی عنوان کرد.

دموکرات‌های رژیم صهیونیستی همچنین با اشاره به رکود مذاکرات برای تشکیل کابینه تغییر، اعلام کردند که این تحولات، آن‌ها را به توقف گفت و گوها با حزب آیزنکوت سوق داده است که نشان دهنده پیچیدگی‌های سیاسی در رژیم صهیونیستی و اختلافات میان تلاش‌ها برای تشکیل کابینه جایگزین یا کابینه وحدت ملی است.

بررسی تشکیل کابینه کوتاه‌مدت برای کنار زدن نتانیاهو

در تحولی دیگر، منابع سیاسی اسرائیل به نقل از شبکه ۱۲ این رژیم گزارش دادند که اردوگاه تغییر در حال بررسی سناریویی برای تشکیل کابینه‌ای محدود و کوتاه مدت است که با کسب رای اعتماد از کنست، زمینه کنار رفتن بنیامین نتانیاهو از قدرت و سپس برگزاری انتخابات جدید را فراهم می‌کند.

بر اساس این گزارش، در این سناریو، کابینه‌ای محدود با پنج یا ۶ وزیر مسئولیت وزارتخانه‌های کلیدی از جمله امور خارجه، جنگ، دارایی، امنیت داخلی و دادگستری را برعهده خواهد گرفت و پس از تشکیل، در مدت کوتاهی زمینه برگزاری انتخابات جدید فراهم خواهد شد.

منابع سیاسی اعلام کردند که هدف از این طرح، آزمودن امکان پیوستن نیروهای سیاسی دیگر به کابینه پس از تشکیل آن و گسترش ترکیب کابینه است و در صورتی که این تلاش به نتیجه نرسد، کابینه در مدت کوتاهی منحل خواهد شد.

این سناریو با هدف نشان دادن پایبندی اردوگاه تغییر به وعده خود برای کنار زدن نتانیاهو از قدرت و جلوگیری از تداوم حضور وی در راس کابینه مطرح شده است.

همچنین بر اساس این طرح، قرار نیست فهرست مشترک عربی به طور دائمی در کابینه حضور داشته باشد، بلکه ممکن است از حمایت آن به صورت موقت برای پایان دادن به حکومت نتانیاهو استفاده شود و سپس انتخابات جدید برگزار شود.

مسئولان ارشد اردوگاه تغییر تایید کرده‌اند که این سناریو در حال بررسی است و در کنار گزینه‌های دیگر، روی میز مذاکرات قرار دارد.