امیر حزب جماعت اسلامی پاکستان با محکومیت همدستی رئیس جمهور آمریکا با رژیم اسرائیل در نسل کشی فلسطینیان و تداوم جنایات علیه غزه علیرغم فاجعه انسانی در نوار غزه، گفت: ترامپ و نتانیاهو مرتکب تجاوزگری به جمهوری اسلامی ایران و شهادت کودکان شده‌اند اما آنان در این توطئه خود شکست خورده‌اند.

جوان آنلاین: حافظ نعیم الرحمان طی نشست خبری در کراچی نسبت به تشدید تنش‌ها در خاورمیانه زیر سایه تداوم جنایات اسرائیل علیه فلسطین به ویژه ساکنان تحت محاصره غزه ابراز نگرانی کرد.

وی، اعتبار شورای به اصطلاح صلح را زیر سوال برد و افزود: اسرائیل یک رژیم تروریست است و علیرغم توافق های آتش‌بس، همچنان مردم غزه را هدف بمباران قرار می دهد.

امیر جماعت اسلامی با سرزنش همدستی ترامپ و نتانیاهو در تحمیل جنگ تجاوزکارانه علیه ایران گفت که آنان قاتلان کودکان مظلوم ایرانی هستند اما با تمام این وجود در توطئه‌های خود شکست خوردند.

وی با اشاره به پیمان دفاعی ۳ جانبه تاکید کرد: هم افزایی میان کشورهای اسلامی مطلوب است اما چنین اقداماتی نباید جنجال آفریده و یا نگاه جانبدار داشته باشد.

حافظ نعیم الرحمان گفت: این شایسته کشورهای مسلمان است که پیمان جمعی برای آزادی فلسطین، کمک به غزه و از همه مهم تر، مقابله با تجاوزگری و توسعه طلبی اسرائیل داشته باشند.

وی اظهار داشت که هیچ اعتباری به نقش آفرینی قدرت‌های بزرگ و یا ابتکارات بیهوده ای مانند شورای صلح برای کمک به فلسطینیان نیست لذا کشورهای مهم منطقه باید گام‌های عملی برای تامین نیازهای مردم غزه و دفاع از آرمان‌های ملت فلسطین بردارند.