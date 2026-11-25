جوان آنلاین: کیم رینولدز فرماندار آیووا یک روز پیش از انفجار کنترل‌شده نزدیک به پنج تن آزید سرب ناپایدار و سمی در کارخانه مهمات ارتش آیووا در شهر میدلتون، برای سه شهر این ایالت وضعیت اضطراری اعلام کرد.

اعلام وضعیت اضطراری شامل شهرهای «دِ موین»، «لی» و «ون بیورن» است و همزمان طرح‌هایی برای کاهش اثرات انفجار کنترل‌شده عظیم در میدلتون برنامه ریزی شده است. بر اساس بیانیه رینولدز، استفاده از منابع ایالتی برای کمک به ساکنان آسیب‌دیده احتمالی از این عملیات مجاز است.

نیوزمکس تشریح کرده است: آزید سرب یک ماده منفجره اولیه با حساسیت بالاست که در چاشنی‌های مهماتی مانند نارنجک و گلوله‌های توپخانه استفاده می‌شود.

از سوی دیگر، ارتش آمریکا با حمایت آژانس مدیریت اضطراری فدرال، جابجایی موقت همه ساکنان میدلتون و افراد مناطق تحت پوشش عملیات را توصیه کرده است.

به ساکنان هشت تا ۳۲ کیلومتری جنوب غربی کارخانه مهمات آیووا در میدلتون توصیه شده در خانه بمانند و پنجره‌ها را بسته نگهدارند. این انفجار قرار است امروز چهارشنبه ساعت ۹ صبح به وقت محلی انجام گیرد.

مطابق نقشه‌های مدل‌سازی شده که ارتش امریکا آنها را دیروز سه‌شنبه منتشر کرد، در اثر این انفجار، سطوح قابل تشخیصی از سرب در هوا می‌تواند به حدود ۱۶۰ کیلومتری جنوب غربی میدلتون برسد و حتی تا ایالت میزوری گسترش یابد. در یک نقشه دیگر نیز امکان ته نشین شدن سرب تا فاصله ۶۴ کیلومتری جنوب غربی محل انفجار مطرح شد.

مایک کیهو فرماندار جمهوری‌خواه ایالت میزوری نیز با فعال کردن مرکز عملیات اضطراری ایالتی، آن را «یک اقدام پیشگیرانه برای اطمینان از در دسترس بودن تمام منابع در صورت لزوم» عنوان کرد و افزود که نهادهای ایالتی «اقدامات لازم را برای حافظت از سلامت و ایمنی شهروندان و دام‌ها» انجام خواهند داد.

به گزارش ایرنا، کارکنان کارخانه مهمات ارتش آیووا در ماه مارس سال جاری (اسفند ۱۴۰۴) ده‌ها بشکه «آزید سرب» تجزیه شده پیدا کردند که در تولید مهمات استفاده می‌شد. ارتش می‌گوید با توجه به اینکه تجزیه این ماده، وضعیت ناپایدار و خطرناکی ایجاد کرده بلافاصله برای طرحی جهت نابودی این مواد از تیمی متشکل از کارشناسان مهمات، مهندسی و ایمنی محیط زیست بهره برد. اما طرح ارتش ایالات متحده برای انفجار این میزان مواد شیمیایی خطرناک در ایالت آیووا، با مخالفت و نگرانی فعالان محیط زیست و سیاستمداران ایالتی روبرو شده است.

فعالان زیست محیطی و برخی مقامات ایالتی معتقدند ارتش جزئیات این وضعیت را برای ساکنان محلی تشریح نکرده و ابعاد انفجار سرب که می‌تواند به مناطق بسیاری گسترش یابد، مشخص نیست.