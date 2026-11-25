قیمت نفت در معاملات امروز (چهارشنبه) بازارهای جهانی، تحت تاثیر نگرانی‌ها درباره افزایش عرضه و احتمال شکل‌گیری مازاد در بازار، با وجود تداوم نگرانی‌ها از اختلال در عرضه نفت خاورمیانه کاهش یافت.

جوان آنلاین: بهای معاملات آتی نفت خام «برنت» تا ساعت ۰۱:۳۷ (به وقت گرینویچ) با ۴۳ سنت کاهش، به ۹۰ دلار و ۹۷ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام «وست تگزاس اینترمدیت» آمریکا نیز با ۴۷ سنت افت، ۸۱ دلار و ۵۸ سنت معامله شد.

هر ۲ شاخص نفتی در معاملات روز گذشته (سه‌شنبه) بیش از ۲ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده بودند، اما در معاملات امروز بخشی از این رشد را از دست دادند.

تسویوشی اوئنو، اقتصاددان ارشد مؤسسه تحقیقات «NLI»، به خبرگزاری «رویترز» گفت: از زمان انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در ماه جاری میلادی، برداشت‌ها درباره مازاد عرضه جهانی نفت، مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شده است.

وی افزود که با این حال، تنش ها در نزدیکی تنگه هرمز و تبادل حملات میان عربستان سعودی و ارتش یمن، درباره پایداری این روند نااطمینانی‌هایی ایجاد کرده است.

اوئنو همچنین اظهار داشت که توجه بازارها به نحوه تعیین سهمیه‌های تولید نفت برای سال آینده میلادی در نشست ائتلاف «اوپک پلاس» معطوف شده است.

وزیران کشورهای عضو ائتلاف «اوپک پلاس» قرار است ۲۹ نوامبر (۸ آذر) مجموعه‌ای از نشست‌ها را برای تصمیم‌گیری درباره سیاست تولید این ائتلاف در سال ۲۰۲۷ برگزار کنند.