مسئولان فلسطینی تاکید کردند که با توجه به کاهش شدید دمای هوا و بارش باران‌های سیل آسا، نوار غزه با فاجعه انسانی رو به رو شده و جان ۱.۷۶ میلیون نفر در خطر است.

جوان آنلاین: اسماعیل الثوابته، مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولتی فلسطین در غزه در صفحه ی کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: هشدار خطرناک؛ نوار غزه فاجعه انسانی پیش رو دارد و طی روزهای آیند کاهش دمای شدید رخ خواهد داد که زندگی ۱.۷۶ میلیون آواره در چادرها را تهدید می کند.

وی افزود: این آوارگان با خطر واقعی رو به رو هستند که جان آن ها را تهدید می کند درحالی که جامعه بین المللی در سکوت نظاره گر است.

الثوابته نوشت: ای جنایتکاران، نسل کشی بس است.

همچنین محمود بصل، سخنگوی سازمان دفاع مدنی غزه هشدار داد که با توجه به فصل سرما و کاهش دما هزاران کودک در نوار غزه در خطر مرگ هستند.

وی افزود، به دلیل کاهش شدید دما و بارش باران و وزش باد در فصل سرما، نوار غزه طی روزهای آتی با فاجعه انسانی رو به رو خواهد شد.

بصل خطرنشان کرد که هزاران خانواده در چادرها در معرض غرق شدن هستند و تعدادی دیگر به دلیل خطر ریزش ساختمان با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند و جان کودکان نیز به دلیل سرمای شدید و نبود وسایل گرمایشی با خطر روبه رو است.

دو هفته پیش نیز بارش شدید باران و آسیب دیدن جدی چادرهای آوارگان، غزه را که در اثر تجاوزات رژیم صهیونیستی بیشتر زیرساخت‌های خود را از دست داده در وضعیت بحرانی قرار داد.

اکنون شرایط زندگی برای ساکنان این شهر بیش از پیش سخت و طاقت فرسا شده و آنان را با یک فاجعه انسانی روبه‌رو کرده است.

خبرگزاری شهاب در گزارشی با اشاره به اوضاع بحرانی غزه به دنبال بارندگی‌های اخیر آورده است: رنج ساکنان غزه به دلیل بحران های پی در پی ادامه دارد و آخرین مورد از این بحران‌ها، تبعات بارش شدید باران است که وضعیت نابسامان اردوگاه‌ها و چادرهای مسکونی را آشکار کرد تا جایی که ده‌ها هزار آواره در سرما و باران بدون ابتدایی‌ترین مایحتاج رها شده‌اند.